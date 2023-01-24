Trützschler ve Valérius 360: Geri dönüştürülmüş iplik için bir dönüm noktası

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Valérius 360, moda endüstrisinde sürdürülebilir, döngüsel bir yaklaşımı mümkün kılmak istedi. Ancak bu yeşil rüyayı gerçeğe dönüştürecek güce sahip bir ortağa ihtiyacı vardı. Trützschler ile birlikte çalışarak, döngüsel ve sürdürülebilir bir tekstil endüstrisine doğru ölçülebilir ilerleme sağlamak için büyük bir potansiyel sunan bu proje sayesinde yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş ipliğe ulaştı.

Valérius 360, 2017 yılında Portekiz’de kuruldu. Kendi eğirme ve örme işlemlerinden çıkan atık- ları geri dönüştürerek iplik üretir – bu da daha fazla malzemeyi ekonomik döngüde daha uzun süre tutar, atıkları azaltır ve sürdürülebi- lirliğe önemli bir katkı sağlar. Son zamanlarda uzmanları, geri dönüştürülmüş atık elyaftan yapılan ipliğin kalitesini artırma iddialı hedefiy- le yeni bir proje başlattı. Ancak geri dönüştü- rülmüş elyafları işlemek birçok yönden zordur. Örneğin, tekstillerin elyafa kadar yeniden açıl- ması elyaf kalitesinde bir azalmaya yol açar.

Trützschler, geri dönüştürülmüş atık elyafları içe- ren uygulamalarda iplikçileri destekleyen yeni- likçi teknolojilere ve önemli deneyime sahiptir. Trützschler uzmanları, elyaf ve eğirme hazırlık aşamalarının nihai ipliğin kalitesinde oynadığı belirleyici rol konusunda derin bir anlayışa sahiptir. Bu minvalde, Valérius 360 ile ortaklaşa, projelerini başarılı kılmak için olasılıkları araştırdı.

Trützschler Teknik Merkezinde test

Valérius 360 ekibi, %50 geri dönüştürülmüş ve

%50 işlenmemiş pamuktan (Ne30) yapılan iplikler için süreçleri iyileştirmenin yollarını bul- mak istedi. Özellikle tekstil yüzeyinin görünü- münü bozan kalın ve ince noktaları azaltma- nın yollarını arıyordu.

Mönchengladbach’daki Trützschler Teknik Mer- kezinde, bu uygulama için doğrudan eğirme prosesinin kullanılmasının rotor iplikleri için cer pasajlı bir prosesten çok daha iyi sonuçlar ver- diğini gösteren özel denemeler gerçekleştirildi.

Direkt eğirmede, tarak şeridi doğrudan kova stoğuna entegre edilmiş cer makinasında çe- kilir (bkz. şekil 1, test 2). Bu, otomatik regüleli bir cer makinası kullanmaya kıyasla işlem adımla- rını bir basamak azaltır (bkz. şekil 1, test 2), aynı zamanda yerden tasarruf sağlar ve personele diğer işlemler için daha fazla zaman verir.

Enerji verimliliği ve maliyet tasarrufu Doğrudan eğirme, iplikteki hata sayısını azalt- mak için net bir kapasite gösterdi. Sonuç ola- rak, iplik kopuşları %30 ve Toplam IPI %38 daha düşük olmuştur (bakınız şekil 2). Direkt eğirme prosesinin enerji tüketimi üzerinde de olumlu bir etkisi vardır: Cer pasajlı prosesle karşılaştı- rıldığında, orta ölçekli bir tesis için doğrudan eğirme ile %5’lik bir tasarruf potansiyeli elde edilir. 0,2 Euro/kW’lık bir enerji fiyatıyla yılda 5.000 Euro’nun üzerinde tasarruf sağlanır.

Trützschler Müşteri Hizmetlerinden yerinde destek Valérius 360 ekibi ayrıca Trützschler Müşteri Hizmetleri departmanından şirket içi eğitim aldı. Birlikte, Valérius 360 üretim sahasındaki süreci analiz ettiler ve önemli ölçüde iyileştirdiler. Bu, geri dönüştürülmüş ham maddelerden yapılan ipliklerin gerekli olan %50 Usterstatistics seviye- sine getirilmesine yardımcı oldu. Bu, işlenmemiş ham maddelerden yapılan iplikler için referans seviyedir. Buna göre, open end iplikleri için ham pamuk kullanan ve karşılaştırılabilir iplik numa- ralarına sahip tüm iplik üreticilerinin %50’si daha düşük kalitede üretim yapmaktadır.

Trützschler, müşterilerini daha sürdürülebilir bir tekstil endüstrisine giden yolda desteklemeye derinden bağlıdır. Bu vaka çalışması, müşterile- rin Trützschler’in hazırlama sistemlerini kullana- rak geri dönüştürülmüş malzemelerin işlenme- sini nasıl iyileştirebileceğini göstermektedir. Bu, T-Blend veya TC 19iR gibi elyaf hazırlamaya yönelik tesis konseptlerini içerir. Aynı zamanda, Trützschler’in benzersiz IDF’si ile doğrudan eğir- me gibi eğirme hazırlığı konseptlerini de içerir. Bu yenilikçi sistemler, müşterilerin işledikleri malzemenin tüm potansiyelini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur- çünkü kaliteye hazırlık aşamasında karar verilir!

Valérius Hub CEO’su Patrícia Ferreira, “Şu anda moda endüstrisinin çevreyi ve dolayısıyla insan- lığı geri getirmede aktif olarak öncü bir rol oyna- yabilecek bir konumda olduğuna inanıyoruz ve buna katkıda bulunmak istiyoruz” dedi. Valérius 360 Müdürü Miklós Pál Nagy, “Trützschler’in makine konfigürasyonundan ürün geliştirme- ye, montaja ve müşteri hizmetlerine kadar her seviyede bize verdiği ve vermeye devam ettiği büyük destek için çok minnettarız” diye ekliyor.