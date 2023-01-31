Kardem Tekstil moda devleri için Mimaki TS55-1800 ile üretim yapıyor

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Dünyaca ünlü markalara konfeksiyon üretimi yapan Kardem Tekstil, dijital baskı avantajlarına Mimaki’nin fiyat/performans odaklı TS55-1800 süblimasyon transfer baskı makinesi ile ulaşıyor. Tekstil üretiminde (d)evrim yapan TS55-1800, yüksek performansıyla Kardem Tekstil için ideal bir çözüme dönüşüyor.

Küresel moda ve giyim markalarının en önemli tedarikçilerinden biri olan Kardem Tekstil, başarılı pazar çalışmalarıyla marka değerini artırıyor. 1990 yılında 30 personelle İstanbul’da faaliyetlerine başlayan firma, ihracat odaklı çalışmalar ve yeni yatırımlarla güçlü bir konfeksiyon üreticisi konumu- na geldi. Uzun yıllar atölyeler aracılığıyla üretimini gerçekleştiren firma, kendisine ait ilk fabrikasını 2016 yılında Sırbistan Smederova’da açtı. 2017 yılında ise, Edirne’de Keşan Fabrikası’nı açan Kar- dem Tekstil, böylece tam entegre bir konfeksiyon üreticisine dönüştü. Abercrombie & Fitch, Bershka, Inditex Group, H&M ve Ralph Lauren gibi küresel markalara hizmet veren Kardem Tekstil, vizyonu

ve pazarda artan gücüyle Türk giyim endüstrisi- nin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Aylık 2 milyon adet konfeksiyon üretim kapasitesine sahip olan Kardem Tekstil, üretiminin %98’ini ihraç ede- rek Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Firmanın üretim üssü kabul edilen Keşan Fabrikası, çoğunluğu kadınlardan oluşan 600 çalışanıyla kesim, dikim, nakış, baskı, kalite/kontrol ve sevkiyat gibi bütün ara birimlere sahip bulunuyor. Fabrika Müdürü Raşit Akgör, tesise giren top kumaşların nihai konfeksiyon ürünü olarak çıktığını söyledi.

Kaliteli üretimin yanı sıra sürdürülebilirliğe de büyük önem verdiklerini kaydeden Akgör; “2020 yılında fabrikamız %100 güneş enerjisi sistemine geçiş yaparak, kendi kendine yeten bir enerji gü- cüne ulaştı. %100 çevre dostu bir fabrika olmamız önemli bir adımı temsil ediyor. Moda ve giyim en- düstrisinin büyük oyuncuları için ‘temiz üretim’ ve sürdürülebilir bir vizyon partneri olmak için gerekli adımları atmaya devam ediyoruz” dedi.

Değişen tüketici talepleri dijital baskıyı zorunlu kılıyor Tekstil ve konfeksiyon endüstrisinde hem tüketici tercihlerinde hem de üretim yöntemlerinde ciddi bir dönüşüm yaşandığını dile getiren Raşit Akgör,dijital baskı yatırımına nasıl karar verdiklerini şöyle özetledi; “Geçmişte karlı bir iş için yüksek hacimli üretim ve bunun getirdiği standart, sınırlı desen/ model çeşitliliği söz konusuydu. Oysa günümüzde siparişlerin hacimleri daha düşük, teslimat süreleri daha kısa ve hiç olmadığı kadar çeşitlilikte ürün talep ediliyor. Bunların sadece geleneksel yön- temlerle üretilebilmesi mümkün değil. Geleneksel emprime baskı yöntemi devam etmekle birlikte artık müşterilerin bu gitgide artan özel talepleri için yeterli olmuyor. Dijital baskının hızlı, yüksek kaliteli ve düşük/orta hacimlerdeki verimliliği bizim için yeni bir çözüm oldu. Bu alanda da yaptığımız araştırmalarda pazarın en iyisinin Mimaki olduğunu gördük. Zaten üretimde kullandığımız çok sayıda Japon markasına ait makinemiz var. Japon tekno- lojisine ve mühendisliğine büyük bir güven duyuyo- ruz. Dolayısıyla ikinci aşamada artık hangi Mimaki modelini seçmemiz gerektiğine odaklandık.”

Gerek baskı kalitesi ve verimliliği gerekse 1800 mm baskı genişliği ile TS55-1800 süblimasyon transfer baskı makinesinin kendileri için en ideal çözüm olduğunu anlatan Akgör, kurulumun 2022 yılının ilk günlerinde Mimaki bayisi tarafından hızla ger- çekleştirildiğine değindi. Akgör; “Şu anda planlı siparişlerin üretimi devam ediyor, bu nedenle yeni baskı makinemizi henüz nihai ürünlerde kullan- madık. Bununla birlikte kurulum sonrasında yeni sezon ürünler için TS55-1800’de deneme baskı- larını almaya başladık. Tasarım ofisimizle birlikte bu baskılarda nihai ürünlere dönük uygulamalar yapıyoruz ve çalıştığımız markalara bu numuneleri gönderiyoruz. Açıkçası, bu sürecin de beklediğimiz gibi iyi geçtiğini söyleyebilirim. Müşterilerimizden baskılarımıza dönük herhangi bir olumsuz dönüş almadık. Müşterilerimizden gelecek siparişlere bağlı olarak 2022 yılının ikinci yarısından itibaren TS55-1800’ü yeni siparişlerin gerçek üretiminde ve kesintisiz olarak kullanmayı planlıyoruz” dedi.

Akgör, önümüzdeki dönemde TS55-1800 ile basılmış elbise, tayt, mont, sweatshirt ve tül gibi birçok ürünün moda ve perakende pazarıyla buluşacağı bilgisini verdi.

“Mimaki TS55-1800 doğru bir yatırım oldu” Yaptıkları konfeksiyon üretiminde dijital baskının ağırlığının başlangıç olarak %5 olacağını ancak hızla bu payın artacağını ifade eden Raşit Akgör, dijital baskılı koleksiyonların daha fazla seçenek, daha az maliyet anlamına geldiğini belirtti. Akgör; “Bir koleksiyonda 50 renkli bir tasarımın emprime baskıyla elde edilmesi neredeyse imkansız, ortaya çıkacak yüksek maliyet ve proses, zorlukları daha da artırıyor. Ayrıca doğru renk değerine ulaşmak için yapılan yüksek miktardaki test baskısının yarat- tığı telef maliyet de var. Buna karşın neredeyse sonsuz miktardaki renk seçeneğinin yanı sıra, kısa, hızlı ve hatasız üretimiyle dijital baskı bize yeni ola- naklar sunuyor. Düşük adetli veya çok renkli işlerde dijital baskının maliyeti rakipsiz konumda. TS55- 1800 ile 1200 dpi çözünürlükte yaptığımız kaliteli baskılar ve elde ettiğimiz birim maliyetler doğru bir yatırım yaptığımızı gösteriyor” diye konuştu.

TS55-1800 süblimasyon transfer baskı makinesinin, 1800 mm baskı eninin üretkenlikte artış ve maliyet- lerde düşüş sağladığını belirten Akgör, elde ettikleri avantajı şöyle anlattı; “İşlemler bize 180 cm eninde gelir ve eskiden standart baskı makineleri için 160 cm kullanabiliyorduk, yani daha ilk başta kumaşta 20 cm telef oluyordu. Kumaş kenarlarında meyda- na gelen bu kayıp TS55-1800 ile son buldu. Ayrıca 180 cm genişlik, daha fazla parçayı tek bir seferde basmayı sağladığı için üretkenliğimizi artırdı. Önü- müzdeki dönemde artacak iş yükünü düşündüğü- müzde bu avantaj daha fazla öne çıkacaktır.”

TS55-1800’ün güçlü performansından etkilendikle- rini söyleyen Akgör, güçlü yapısıyla bu süblimasyon baskı makinesinin 7/24 çalışabildiğinin altını