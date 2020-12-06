Beneks markalaşma ile ihracatta hız kesmiyor

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BENEKS ülkemizin en başarılı Tekstil Makine İhracatçılarından birisi. Bu başarının sırlarını paylaşır mısınız?

“Aslında bu sorunuzun da birkaç yanıtı var. BENEKS olarak hızlı büyüme içerisine girmedik. Yapmış olduğumuz ve yürüttüğümüz çalışmaların hepsi bir program dahilinde ve zamana yayılmıştır. İhracat çalışmalarımızda bu program dahilinde başlamıştır. Yatırımlarımızı “markalaşma” üzerine oluşturduk ve bütçemizin büyük bir kısmını markalaşma için ayırdık. Brezilya, Peru, ABD, Arjantin, Vietnam, Kolombiya, Mısır, Suriye, Iran, Özbekistan, Endonezya, Pakistan, Bangladeş, Hindistan, Çin gibi onlarca ülkede düzenlenen sektörel fuarlara katıldık. Dünya genelinde yayın yapan onlarca sektörel yayında ilanlar verdik. Dünyada tanıtıma en çok bütçe ayıran firmalardan olduğumuzu düşünüyorum.

Bunların yanı sıra tekstil üretiminin yaygın olduğu ülkelerle ilgili araştırmalar gerçekleştirdik. Onlarca ülkede yüzlerce işletmeyi birebir ziyaret ederek, üretim prosesleri ve teknolojileri hakkında araştırmalar yaptık. İhtiyaçları ve beklentileri yerinde tespit ederek çözümler üretmeye çalıştık. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla dünyanın dört bir yanına ihracat yapma ve satmış olduğu makineleri kısa sürede kurarak üretime kazandırma kapasitesine sahip bir firma haline geldik. Hedef pazar olarak belirlediğimiz ülkelerin tamamında temsilciliklerimiz var. Yaptığımız tüm bu çalışmalar bugün ihracatta meyvelerini verirken marka bilinirliliğinin yanı sıra kalite ve güvene dayalı ilişkiler BENEKS’i global bir firma haline getirmiştir.”

Temsilciliklerden bahsetmişken Özbekistan’da ilk şube açan Türk makine üreticisi olduğunuzu biliyoruz. Neden Özbekistan?

“Az önce tekstil üretiminin yaygın olduğu ülkelerde ciddi araştırmalar yaptığımızdan bahsettim. Bunun haricinde bir araştırmada tekstil üretiminin yeni yeni geliştiği ülkeler üzerine yaptık. Özellikle dünyanın en önemli ve en büyük pamuk üreticilerinden Özbekistan’ın üretmiş olduğu pamuğu ihraç etmekten ziyade işleme arzusunu gördük. Devlet destekleriyle birlikte burada ciddi yatırımların olacağı öngörüsü bizde hakim oldu ve Özbekistan’da şube açan ilk Türk tekstil makine üreticisi olduk. Tamamen kendi pazarlama ve teknik ekibimizi oluşturduk. Özbekistan’ın en büyük makine tedarikçilerinden birisi haline gelirken, birçok Türk tekstil makine üreticisinin de zamanla bu pazarda varolmasına ön ayak olduk. Bugün özellikle boya ve apre makinelerinde Türk firmalarının pazarda hakimiyeti varsa bunun en önemli nedeninin BENEKS firması olduğu açıktır.”

Yine ihracatla ilgili olarak bir sorumuz olacak. Güney Amerika ülkelerine en çok ihracat gerçekleştiren Türk firmalarının başında BENEKS geliyor. Sizin için zor olmuyor mu? “BENEKS olarak öncelikli hedeflerimizden birisini ihracat olarak belirlemiştik. Eğer öncelikli hedeflerinizden birisi eğer ihracatsa karşınıza çıkabilecek her türlü zorluklarla mücadele edebilecek yetenek, kapasite ve teknik alt yapıya sahip olmanız gereklidir. Söyleşimizin başlarında belirli bir program dahilinde ihracata start verdiğimizden bahsetmiştim. Zorluklarla mücadele edebilme kabiliyetine ve teknik altyapıya sahipseniz Brezilya ve Mısır’a veya İran’a yaptığınız ihracat arasında hiçbir fark olmuyor. Tek bir farkı var; o da birisine 3 saatte ulaşıyorsanız birisine 10 saat. Bir de teknoloji şimdi oldukça gelişti. Uzaktan erişim oldukça kolay. Ülkeler arası ulaşım daha kolay ve daha sık uçuşlar gerçekleşiyor. Önemli olan sizin bir şeyi ne kadar çok istediğinize bağlı.”