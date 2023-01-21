Baskıda yenilik ve avantaj arayanların adresi yine Mimaki Eurasia oldu

Paylaş

Linkedin









Pazarda daha rekabetçi olmak ve katma değeri yüksek işler yapmak isteyen baskı profesyonelleri gelişmiş Mimaki çözümleriyle avantaj elde ediyor. FESPA Eurasia 2022’de ziyaretçiler Mimaki deneyimi hakkında bilgi alıp, en son teknolojileri yakından inceleme fırsatı yakaladı.

Geniş format inkjet baskı makinelerinin ve kesim plotterlarının lider markası Mimaki, Türkiye baskı ve reklamcılık endüstrisiyle doğrudan buluşmak ve en yeni teknolojilerini sergilemek için 1-4 Aralık tarihleri arasında FESPA Eurasia 2022 fuarına katıldı. Mimaki Eurasia’nın üç adadan oluşan 648 m2’lik standı, fuar boyunca baskıda yenilikleri keşfetmek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktasına dönüştü. Görkemli bir teknoloji gösterisi yapan firma, ayrıca uygulama alanları ile de sektör profesyonellerine ilham verdi. Fuarda dijital baskı alanında pazar lideri konumlarını öne çıkar- dıklarını ifade eden Mimaki Eurasia Bölge Satış Müdürü Hüseyin Şarerler, mevcut ve potansiyel kullanıcılarla bir araya gelmekten son derece mutlu olduklarını dile getirdi. Şarerler; “Türk baskı ve reklamcılık endüstrisi önemli bir dönüşüm yaşıyor ve Mimaki olarak biz lider konumumuz- da bu dönüşümde trendleri belirliyoruz. Daha rekabetçi olmak isteyen baskı profesyonellerinin tercihi her zaman Mimaki oluyor ve bu da bizi daha iyisini yapmak için motive ediyor. FESPA Eurasia 2022 fuarında üç adadan oluşan standımızda birbirinden farklı ama bir o kadar da birbirini tamamlayan çözümlerimizi sergile- dik. Flatbed ve rulodan ruloya baskı işinde elde edilebilecek en iyi baskı ve kesim çözümlerinin Mimaki’de olduğunu gösterdik. Aldığımız olumlu geri dönüşlerden oldukça mutluyuz” dedi.

KAMPANYALI JV100-160 YOŠUN İLGİ GÖRDÜ

Fuara özel bir kampanya da yaptıklarını söyle- yen Hüseyin Şarerler, fuar boyunca JV100-160 eko-solvent baskı makinesi alan herkese yeni nesil CG-130AR kesim plotterı hediye ettiklerini aktardı. JV100-160’ın ID Cut fonksiyonu sayesin- de CG-130AR ile entegre baskı ve kesim işlemi gerçekleştirilebildiğine değinen Şarerler, kam- panyanın bu alanda çözüm arayan ve verimli bir bas/kes akışı elde etmek isteyen profesyonel- ler tarafından yoğun ilgi ile karşılandığını açıkla- dı. CG-130AR ile entegre bir bas/kes çözümüne dönüşen JV100-160, iç ve dış mekan uygula- malarının yanı sıra farklı dekoratif ve reklamcılık işlerinde tercih ediliyor. Tam donanımlı ve uygun maliyetli bu baskı makinesi, işletme maliyetleri ile de kullanıcılarına avantaj sağlıyor. Yeni nesil kesim plotterı CG-130AR ve AR Serisi’ndeki diğer modeller de yaratıcı ve katma değerli kesim işlemleri için kullanıcılarına yeni olanaklar sunuyor.

TEKNOLOJİ VE YENİLİKÇİLİK GÖSTERİSİ ZİYARET KEYFİNİ ARTIRDI

Üç büyük adadan oluşan Mimaki Eurasia standında Tabela ve Reklam (SG), Endüstriyel (IP), Tekstil ve Giyim (TA) ve 3D segmentlerindeki baskı makineleri ve kesim plotterları çalışır du- rumda sergilendi. Ziyaretçiler UV-LED baskıdan eko-solvente, direkt kumaşa baskıdan süblimas- yon transfer baskıya, endüstriyel çözümlerden 3D baskıya kadar pazarın en yeni ve en gelişmiş çözümleri ve bu çözümlerle gerçekleştirilen baskı uygulamalarını yakından inceleme fırsatı buldu. İlham veren baskı ve kesim uygulamala- rını inceleyen ziyaretçiler ayrıca, Mimaki teknik ekibinden detaylı bilgi aldı. 8. Salon’un girişinde ana koridor üzerinde yer alan Mimaki Sanat Galerisi Duvarı, yaratıcılık yönünden fuarın en gözde mekanlarından biri oldu. JFX600-2513 ve JFX200-2513 EX UV-LED geniş format baskı makinelerinde 2.5D baskı özelliği kullanılarak üretilen tablolar ile fuar alanı adeta bir sanat galerisine dönüştü. Fuarın sanat ve tasarım değerini artıran bir diğer nokta, Mimaki standının artık değiş- mez bir parçasına dönüşen kullanıcı hikayeleri bölümü oldu. Mimaki’nin sekiz farklı kullanıcı- sından gelen uygulama örnekleri bu alanda,3D modellerle birlikte sergilendi. Bu yıl ürünleri sergilenen kullanıcılar arasında Türkiye’den Diam Turkey (JFX200-2513), DSG Hediyelik (UJF-3042M- kII) ve Kardem Tekstil (TS55-1800) yer alırken, Avrupa’dan şu kullanıcıların uygulamaları sergilendi; Bonanomi (TS300P-1800), Dennis Har- roun (3DUJ-553), Friedmans (TS300P-1800), Kops (JFX200-2513 EX) ve Shortcut Labs (UJF-3042M- kII). Baskı profesyonelleri ve meraklıları için en ilgi çekici ürünlerden birisi de 10 milyon renge sahip 3DUJ-2207 3D baskı makinesi oldu. Bu 3D baskı makinesi tam renkli ve şeffaf 3D model üretme kapasitesi ile hem özel uygulamalar hem de endüstriyel talepler için kullanıcılara yeni kapılar açıyor. Bir oturma odası konseptiyle ziyaretçilerini karşılayan tekstil alanı ise; TS330-1600 süblimas- yon transfer baskı makinesi, TS55-1800 süblimas- yon transfer baskı makinesi, Tx300P-1800B blan- ketli, esnek kumaşa doğrudan baskı makinesi ve TS100-1600 süblimasyon transfer baskı makinesi ile üretilen numunelerle donatıldı.

YOŠUN ZİYARETÇİ İLGİSİ PAZAR BEKLENTİLERİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR

Mimaki portföyündeki segmentlerin tümünü tem- sil eden ürünlerle fuarda yer aldıklarını yineleyen Hüseyin Şarerler, birçok farklı pazardan gelen ziyaretçilerin beklentilerini karşıladığını kaydetti. Şarerler; “Fuar ziyaretçileri standımıza gelerek adeta merkez ofisimizdeki showroom’u gezmiş gibi oldular, neredeyse eksiksiz bir sunum yaptık. Özellikle geniş format baskı, endüstriyel çözüm- ler ve 3D baskı segmentlerine daha fazla ilgi gördük. Standımızda sürekli çalışan JFX600-2513 geniş formatlı UV-LED flatbed baskı makinemiz ve 3DUJ-2207 modelimizin önünden kalabalık hiç eksik olmadı. Bu yoğun ilgi önümüzdeki döneme ilişkin bize de güçlü öngörüler sağlıyor” dedi.

Mimaki Eurasia’nın Türk baskı pazarındaki lider gücünü sağlamlaştırdığına dikkat çeken Şarerler sözlerini şöyle sürdürdü; “Kullanıcılarımızla bir araya gelmek ve pazarla bağlarımızı güçlendir- mek için çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Türk baskı ve reklamcılık endüstrisinin içinde yer alarak hareket alanımızı kullanıcıları- mızın avantajına genişletmeye ve geliştirmeye odaklanıyoruz. 2023 yılında pazarlardaki belirsiz- liklerin azalmasını takiben yatırımların ve iş hac- minin artmasını bekliyoruz. Bu süreçte her zaman kullanıcılarımızın yanında olmaya ve onlara yeni pazarlar için ilham vermeye devam edeceğiz.”