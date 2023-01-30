UTİB, 2023’de 1.75 milyar dolar ihracat hedefliyor

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Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, dünya genelinde yükselen girdi maliyetleri, dövizde- ki dalgalanmalar ve enerji krizlerine rağmen Türk tekstil sektörünün 2022’de 32 milyar dolar ihracata ve 17 milyar doların üzerinde dış tica- ret fazlasına imza attığını söyledi. Engin, UTİB olarak ihracat rekorlarına katkılarının 2023’te de artacağını dile getirdi.

‘Zorlukları rekorlarla aştık’

Türk tekstil sektörünün, küresel pazarlarda yaşanan olumsuz gelişmelerden doğrudan etkilenmesine karşın üretim ve ihracatta hız kesmediğini dile getiren UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Risk unsurlarına karşın hızlı aksiyonlar alarak kriz ortamını fırsata çeviren sektörümüz geride bıraktığımız yılı toplam 32 milyar dolarlık ihracatla birlikte 17 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası ger- çekleştirerek ihracat rekorlarıyla tamamladı. Sektörümüz, Ocak-Kasım 2022’de geçen yılın aynı dönemine göre yüz- de 3,8 artışla 9 milyar 563 milyon dolarlık ihracata imza attı. Böylece tekstil ve hammaddeleri sektörü, tüm zamanların en yüksek Ocak-Kasım ihracatına ulaştı” ifadelerini kullandı.

‘Yeşil dönüşüm önceliğimiz’

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde 1 milyar 242 milyon dolarlık ihracata imza atan UTİB’in, 2023 yılı hedefinin 1 milyar 750 milyon dolar olduğunu açıklayan Taşdelen En- gin, “Katma değerli üretim, etkin yurt dışı fuar katılımları, ticari alım heyetlerinin de desteğiyle yıl sonuna kadar he- defimize ulaşacağımıza inanıyorum. Ancak, bu hedefin gerçekleşmesi için ihracatçıların finansmana erişimindeki engellerin ortadan kaldırılması ve ilave desteklerin haya- ta geçirilmesi önem arz ediyor. Nitelikli büyümede sürekli- lik sağlanması için ihracatçının ve sanayicinin finansman sıkıntısının giderilmesi şart. Öte yandan tüm dünyanın gündemindeki Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde ilk dönüşüm faaliyetlerinin tekstil sektöründe başlatılmış olması da Türk tekstilinin avantajlı konumunu korumasını sağlayacak önemli bir adım. Özellikle Avrupalı büyük markalar için üretimde çevresel hassasiyetlerin gözetil- mesi, ülkemiz tekstil sanayisinin sürdürülebilirliği açısından ürün maliyetlerinden de öncelikli” dedi.

‘Fuarlarla tüm dünyaya dokunuyoruz’

UTİB’in 2022’de gerçekleştirdiği çalışmalara da değinen Başkan Taşdelen Engin, “Tekstil sektörü, dünyadaki sürekli değişime ayak uydurabilmek için büyük bir evrim geçir- miştir. Dijital ve ekolojik bu dönüşüme sektörümüz de hızlı ve sağlam bir şekilde adapte olmuştur. Sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi ve dijitalleşme konularını gündemin en üst sıralarına aldık ve üzerinde durmadan çalıştık. Tekstil sek- törünün ekosistemini geliştirmek adına gerçekleştirdiğimiz Ev Tekstili Tasarım Yarışması ve TechXtile Start-Up Challen- ge projemiz ile girişimcilerimizi desteklerken, Ar-Ge, ino- vasyon ve tasarım kültürünü sektörümüze entegre edebil- meyi hedefledik. Öte yandan gerek yurt içinde gerekse yurt dışında milli katılım organizasyonu gerçekleştirdiğimiz fuarlar sayesinde her biri bölgemizde üretilen çeşitli iplik- lerden ortaya çıkan geniş kumaş ve giysi yelpazemiz tüm dünyaya dokundu. Bunları yaparken hem ihracatımızı sürdürülebilir kılıyor hem de sürdürülebilir ürünlerin payını artırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.