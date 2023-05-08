Modern ısıtmalı godede Nesnelerin İnterneti

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Retech ITMA 2023’te sürdürebilir ısıtmalı godelerin başarılmasındaki yenilikleri ortaya koyuyor

Enerji tasarruflu motorlara ve enerji tasarruflu ısıtıcılara ek olarak, Retech gode konseptinin çok önemli bir parçası, uzun hizmet ömrü ve buna bağlı olarak sürekli kullanılabilirliktir, böylece makinenin kendiliğinden duruş sürelerini ve defolu ürün üretimini azaltır. Bir gode arızalanırsa, üretim sürecinde hemen büyük bir kayıp, elverişsizlik ve aksama olur. Bu nedenle Retech, olası hasarlara ve müteakip arızalara önleyici tepki verebilmek için godelerini ek ölçüm elemanları ile donatmıştır. Retech müşterilerine hangi seçenekleri sunabilir ve avantajları nelerdir?

Dönen godedeki sıcaklıkları ölçen ve verilerin işlenmesi için temassız olarak UCR-6 sıcaklık kontrol cihazına ileten sofistike, yenilikçi ve kanıtlanmış sıcaklık ölçüm iletim sistemi- UTR-6A sayesinde, daha fazla ölçüm yapmak, veri toplamak ve bunları değerlendirmek mümkündür. Godeyi, devam eden üretimi ve nihayetinde tüm sürecin ve godenin sürdürülebilirliğini korumak için.

İndüksiyon sıcaklığının takibi

Her bir ısıtma bölgesi için indüksiyonlu ısıtıcıya monte edilen termokupllar aracılığıyla indüksiyon bobininin sıcaklığı ölçülebilir ve izlenebilir. Deneyimlere dayalı bir sıcaklık değeri aşıldığında bobin hasar görebilir ve hizmet ömrü kısalabilir. Bu sıcaklık aşılırsa, sistem bir uyarı ile tepki verir ve aynı anda bir soğutma fonksiyonunu devreye alır. Operatör artık artan sıcaklığın nedenini belirleme ve ortadan kaldırma imkanına sahiptir.

Rulman sıcaklığının takibi

Rulman sıcaklığı belirli bir değeri aştığında rulman ömrü hızla azalır. Yüksek sıcaklıktaki gres ayrışır ve kaçınılmaz olarak rulman hasarına ve godet arızasına yol açar. Bu, büyük masraflara, arıza sürelerine ve üretim kayıplarına yol açar. Bu nedenle, rulman sıcaklığının izlenmesi ve yaklaşan bir rulman hasarının erken bir aşamada tespit edilip, planlı bakım çalışmaları sırasında bir önlem olarak rulmanların değiştirilmesine kadar geciktirmek çok önemlidir. Rulman noktalarının altındaki sıcaklık ölçüm iletim sisteminde ek sıcaklık sensörlerinin kurulması, iletilmesi, görüntülenmesi ve değerlendirilmesi imkânı sayesinde, Retech, operatörler için büyük bir katma değeri temsil eden kapsamlı rulman arızası önleme ve izleme sunar.

Titreşim izleme

Çok yüksek sıcaklıklara ek olarak, titreşimler de bir rulmana zarar verebilir ve rulman arızalarına yol açabilir. Aşırı titreşimler tespit edilip belirtilebilirse, bu operatörler için önemli bir katma değer olacaktır. Bu, erken ve ani bir reaksiyona izin verir ve titreşimlerin nedeni belirlenip ortadan kaldırılabilir. Bu ölçüm, sıcaklık ölçüm iletim sisteminde de uygulanmıştır. Statörde titreşimler ölçülür, sıcaklık kontrol cihazı aracılığıyla değerlendirilir ve aşırı titreşimler derhal operatöre iletilir.

Tabii ki, tüm bu ek bilgiler ve ölçümler, yalnızca operatörün önlem alması ve nedenleri ortadan kaldırması durumunda gerçekten yardımcı olur. Sürece, müşteriye ve isteklerine bağlı olarak Retech farklı düzeylerde önlemler sunar. Belli bir süre uyarı modu ve godetin kapatılması gibi müşteri ile detaylı olarak tanımlanan çeşitli seçenekler vardır. Isıtılmış godelerin hizmet ömrünü uzatmaya yönelik bu yeni imkanlar bir kilometre taşıdır ve sürdürülebilirliğe ve CO 2 ayak izinin azaltılmasına önemli bir katkı sağlar.