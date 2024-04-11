Tekstil sektöründe istisnai bir açık artırma

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İflas eden halı üreticisi McThree’nin makineleri internet üzerinden açık artırmaya çıkarıldı

Bu yılın başlarında Waregem’deki tekstil şirketi McThree Carpets iflas başvurusunda bulundu. Makinelerin tamamı şimdi Avrupa’nın en büyük müzayede platformu Troostwijk Auctions aracılığıyla çevrimiçi olarak açık artırmaya çıkarılıyor. Bu benzersiz müzayedenin hem ulusal hem de uluslararası alıcıların ilgisini çekmesi bekleniyor.

1989 yılında kurulan McThree Carpets, konut pazarına yönelik makine dokuması halılarda uzman ve lider bir üretici haline geldi. Koleksiyonları 70’in üzerinde ülkede satılmaktaydı. Ancak, şirket zorluklarla karşılaştı ve bir alıcı bulma çabaları başarısız oldu. Sonuç olarak McThree Carpets bu yılın başında iflas başvurusunda bulundu ve 278 çalışanı işini kaybetti. Fabrikanın envanteri şu anda internet üzerinden açık arttırmayla satılıyor.

İstisnai Müzayede

Bir iplik tesisi ve bir halı dokuma fabrikası da dahil olmak üzere komple bir şirketin piyasaya çıkması nadir görülen bir durumdur.

Troostwijk Auctions Bölge Müdürü Joos Dauwe, “Müzayedenin benzersiz niteliği göz önüne alındığında, dünyanın dört bir yanındaki halı dokumacılarından büyük ilgi bekliyoruz” diyor.

Vandewiele halı dokuma makineleri, paketleme hatları, sarıcılar, finisaj hatları, ekstrüderler, kesme makineleri, kenar makineleri ve heatset hatları dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 1.500 lot açık artırmaya sunulacak.

22 Nisan ve 29 Nisan tarihlerinde, sabah 9’dan akşam 4’e kadar McThree Carpets fabrika binasında ürünler muhtemel alıcıları için görücüye çıkarılacak.

Çevrimiçi açık artırma 30 Nisan’a kadar devam edecek.

Müzayedeye buradan katılabilirsiniz.