Cezayir’de Türk Katılımcılara Büyük İlgi

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Cezayir’de 5. Kez düzenlenen Tex Expo Fuarı’nda,Türk Katılımcılar 3 gün boyunca yoğun ilgi ile karşılaştılar.

CG COM Firması tarafından 5.kez organize edilen Tex Style Expo fuarı CIC Konferans Merkezinde 19-21 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşti. Fuarın açılışına Cezayir Endüstrisi Bakan ve Bakan Yardımcısı, Cezayir Tarım Bakanı, Türkiye Büyükelçimiz Sn. Mahi Nur Özdemir, Rusya, Pakistan, Senegal ve Nijerya Büyükelçileri, Tekstil – Giyim – Ayakkabı Cezayir Ticaret Odaları Başkanları katılmış ve Cezayir Basını Fuara yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Millî Katılım organizasyonu Merkür Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen fuara 10 Türk Firması katıldı. 61 firmanın katılım sağladığı ve bunun 43’ü yabancı firmalardan oluşmuştur. Fuarı 390 yabancı olmak üzere 4300 kişi ziyaret etti. Fuara Türkiye ve Rusya Mili Katılım yapmış, Çin, Mısır, Hindistan, Pakistan ve İngiltere’den ve Cezayir’den çok önemli firmaların katıldığı

fuarda Hazır Giyim, Kumaş, İplik, Ev Tekstili, Aksesuar ve Ayakkabı sektöründen en yeni koleksiyonlar sergilendi. Türkiye Milli Katılım organizasyonunu gerçekleştiren Merkür Fuarcılık firma yetkilileri: Türkiye’den Soydan Yıldız Çocuk İç Giyim, Laila Tekstil-Bayan Giyim, Sespa, Narteks ve Kavak Tekstil – iplik olarak, Akdoğanlar Örme, Şah Tekstil ve TTC

Torteks – Kumaş sektörü, Net Kapitone-Aksesuar ve Ergoformped ayakkabı pedi sektörü olarak katılım sağlamışlardır. Fuarın başından sonuna kadar hiç boş kalmayan Türk Katılımcılarımız ilgiden çok memnun kalmış ve çok önemli bağlantılar sağlamıştır. Cezayir ülkede tekstil-hazır giyim-ayakkabı sektöründe üretimi arttırıp, ithalatı azaltmayı hedeflediği için pazarın bu sektörlerde önü çok açıktır. Cezayir’de Tekstil, Ağaç Makine ve Yan Sanayileri, Gıda-Paketleme ve Tarım sektöründe Fuarlar organize eden Merkür Fuarcılık yetkileri ilerleyen dönemde en çok büyüyecek ve ihracatı artacak sektörün tekstil olduğunu ve Türkiye katılımının en az üç kat artacağını belirttiler.