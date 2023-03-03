15. SolarEX İstanbul Solar Sektöründe Milyonlarca Dolarlık Yatırımlara Ev Sahipliği Yapacak!

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Güneş enerjisi ve teknoloji ürünleri sektörünün ihracat platformu ve merkezi, Türkiye’nin ilk ve tek Uluslararası SolarEX İstanbul Fuarı 6 – 8 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 5 kat daha büyük 40.000 m2 alanda 15.kez sektörün öncü firmaları ile 40.000+ Uluslararası profesyonel ziyaretçiyi bir araya getiriyor.

SolarEX İstanbul Türk üretici ve markalarını, Dünya’nın dört bir yanından gelecek olan sektör devleri ile aynı sahnede buluşturuyor. Dünya’nın dört bir yanından profesyonel satın alma yetkilileriyle kanaat önderlerinin ziyaret edeceği bu önemli ve büyük ihracat platformu ve merkezinde teknoloji şölenine hazır olun.

Sektördeki tüm yatırımcı, üretici, komponent ve son kullanıcıların heyecanla beklediği ve pazarda meydana gelen yeni oluşumların görücüye çıktığı Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası güneş enerjisi ve teknolojileri fuarı ülkemiz ve dünya adına büyük önem taşıyor.

Dünya’nın gözü Türkiye’de!

2023 yılında dünya takviminde konusunda ilk ve Avrasya’nın en büyük Uluslararası İhtisas Fuarı özelliğine sahip 15.SolarEX İstanbul son teknoloji ürünlerin uluslararası arenada görücüye çıktığı milyonlarca dolarlık anlaşmalara imza atılarak ülke ekonomisine büyük ölçekte katkı sağlayacak.

35 yılı aşkın tecrübesi ve etkin kadrosu ile Türk üreticilerini ve markalarını dünya vizyonuyla buluşturan Voli Fuar, yenilikçi ve genç bakışı ile sektöre heyecan katarak sektör firmalarının dünya pazarındaki yerlerini belirlemelerine olanak tanıyor!

Enerjinin yol haritası SolarEX İstanbul’da belirleniyor.

Enerjinin öneminin tüm dünya ülkeleri tarafından daha iyi anlaşılmaya başlandığı günümüzde ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği önem de günden güne artıyor. Tüm dünya ülkelerinin ortak paydada birleştiği yenilenebilir temiz enerji alanında yatırımlar da hızla devam ediyor. Enerjisiz bir yaşamın oldukça zor göründüğü dünyamızda; hammaddeye bağımlı olmaksızın, güvenli, çevre dostu ve sınırsız kaynağı ile yenilenebilir enerji ihtiyacımızı güneşten karşılayabilmemiz mümkün.

Geçtiğimiz yıl başta ülkemiz olmak üzere; Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden çok fazla katılımcıyı ağırladığımız büyük organizasyonumuzun 15’sinde 300’den fazla katılımcı ve 1000’den fazla marka ile 4 Hall 40.000 m2 alanda 5 kıtadan 125+ ülkeden profesyonel satın alma uzmanını bir araya geliyor.

Fuarla eş zamanlı düzenlenen Solar Sessions ile dünyaya canlı yayın yapılıyor

Türkiye ve Dünya genelinde uluslararası birçok STK ve kuruluşla işbirliği yapanSolarEX İstanbul, fuarla eş zamanlı konferans oturumlarını simultane tercüme eşliğinde canlı yayın altyapısıyla gerçekleştirerek, yatırımcılara dünya genelindeki pazarların son gelişmelerini ve finansmanına dair tüm sorularına yanıt bulmalarına da olanak sağlıyor.

SolarEX İstanbul olarak her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz ve katılımcıların sınırlarımızı aştığı bu büyük organizasyonda ülkemiz ve dünya adına böylesine kıymetli bir misyonu üstlenmenin gururunu yaşıyoruz. Sınırsız kaynak modelinde olan temiz güneş enerjisinden en üst seviyede faydalanmanın gayreti içinde olan sektörün profesyonelleri ile sektöre ilgi duyan yatırımcıları bir kez daha 6-8 Nisan 2023 tarihinde aynı platformda buluşuyor.

Konferans kayıt, ücretsiz davetiye ve detaylı bilgi için; www.solarexistanbul.com