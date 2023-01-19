Marimekko, kapalı-döngü döngüsel ekonomi tekstil üretimini pilot olarak uygulamaya başladı

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Marimekko’nun kapalı döngü pilot projesinde, Mari- mekko’nun jarse ürünlerinin üretiminde oluşan kesim atıkları ve diğer artık malzemeler, yeni Marimekko ürünleri için hammadde olarak kullanılacak. Giysilerin kalitesini ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için, ürü- ne bağlı olarak malzemenin minimum yüzde 20’si re- jenere pamuk elyafı, geri kalanı ise işlenmemiş pamuk olacaktır. Pilot proje, birkaç yıldır kapalı döngü inovasyonlarının geliştirilmesine odaklanan Portekizli tekstil üreticisi Pedrosa & Rodrigues ile iş birliği içinde yapıldı. Pilot projenin amacı, tekstil üretiminin çevresel etkisini azaltmanın yollarını araştırmak ve daha fazla geliştirme çalışmasını desteklemek için dış uzmanlar tarafından kapalı döngü elyaf kullanan ürünlerin yaşam dön- güsü analizini üretmektir.

Marimekko Kreatif Direktörü Rebekka Bay, “Marimekko olarak gelecekte, döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultu- sunda çevre ile dengeli, zamansız ve sürdürülebilir ürünlerin üretileceğine inanıyoruz. Kısmen kapalı döngüden elde edilen rejenere elyafı kullanan önümüzde kapsül koleksiyonumuz, bu hedefe ulaşmaya yönelik uzun vadeli çalışmalarımızın bir örneğidir. Yeni malzeme inovasyonlarına yatırım yapmayı da içeren malzeme strateji- miz sayesinde, uzun vadeli hedefimiz, elyafın kalitesinde veya dayanıklılı- ğında bir azalma olmadan birkaç kez geri dönüştürülebilen tam dairesel malzemelere doğru ilerlemek,” diyor.

Slush 2022’de Marimekko, bu pilot üretimin ilk ürünü olan Unikko kapşon- lunun prömiyerini, Marimekko’nun 3D sanal platformu Decentraland içindeki 3D avatarı ‘Mari’ içindeki markanın sürükleyici çiçek tarlasında gerçekleştirdi. Decentraland’daki sanal alan, Slush 2022’den sonra da daha geniş kamuoyuna açık kaldı.

Marimekko’nun kısmen kapalı döngü elyaf kullanan ilk kapsül koleksiyo- nunun duyurusu, Marimekko’nun Finlandiya’da yeniden satış pazarı Marimekko Pre-loved’in lansmanı ve yaklaşık yüzde 20 SPINNOVA® elyafından oluşan denim benzeri bir malzeme karışımından yapılan stil- leri içeren, sürdürülebilir elyaf şirketi Spinnova ile ilk ortak ticari kapsül koleksiyonunun piyasaya sürülmesi gibi sürdürülebilirlik yolculuğundaki son adımlarını takip ediyor.

Malzeme seçimleri, Marimekko’nun çevresel etkisini azaltma hedefinde önemli bir rol oynuyor. Marimekko, tekstil malzemelerinin sera gazı emisyonlarını 2025’in sonuna kadar yüzde 20 ve su kıtlığı skorunu kaynaklı tekstillerin kilogramı başına yüzde 50 ve 2030’a kadar daha da düşürme- yi hedefliyor. Marimekko, sera gazı emisyonlarını azaltmak için Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) yüküm- lülüklerini yerine getirmektedir.