Sanayinin teknoloji dostu Bosch Rexroth iş dünyasında iyileşme görüyor  

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Bosch Rexroth, 2021 yılında kendinden emin adımlar atmaya devam ediyor. 2020’nin ortalarından bu yana artan siparişler, sektörün pozitif yönde hareketlendiğini gösteriyor. Bosch Rexroth, iş süreçlerindeki yapısal değişimler ve Kovid-19 salgını nedeniyle 2019 yılında elde etmiş olduğu rekor seviyeye oranla 2020 yılında da kârlılığını sürdürüyor. 2021 yılı içerisinde Almanya’daki tesisleri de kapsayan yatırımların yapılması planlanıyor.

Ekonomik kriz ve Kovid-19 salgınının getirdiği olumsuz koşullara rağmen Bosch Rexroth, 2020 ticari yılını başarılı bir şekilde tamamladı. Bunun en önemli nedenleri, şirketin birkaç yıldır kanıtladığı mevcut koşullara uyum kabiliyeti ve maliyet esnekliği oldu. Bosch Grubu’nun, Sanayi Teknolojileri bölümünden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Bosch Rexroth AG Yönetim Kurulu Başkanı Rolf Najork, “Dünya genelindeki tüm ekiplerimizle ve olağanüstü kararlılıklarıyla büyük gurur duyuyoruz. Esneklikleri ve etkileyici azimleri ile çalışanlarımız başarımızın mimarı oldular. En zor zamanlarda bile her zaman müşterilerimize sunacağımız hizmetin kalitesine odaklandık. Bosch Rexroth, endüstriyel ve mobil hidrolik, fabrika otomasyonu ve mühendislik alanlarında istikrarlı bir iş ortağı olmaya devam ediyor.” dedi.

Kovid-19 salgınında yakın müşteri iletişimi

Salgının en zor günlerinde bile Bosch Rexroth, dünya genelindeki müşterileriyle ve iş ortaklarıyla yakın temasını sürdürüyor ve bu alanda dijitalleşmeyi hızlandırıyor. Web sitesindeki yeni sohbet uygulamaları ile iletişim kolaylaşıyor, iptal edilen fuarların yerini tamamen dijital etkinlikler alıyor ve eğitimler online olarak gerçekleştiriliyor.

Servis uzmanları, müşterileri ve kullanıcıları uzaktan bakım ile destekliyor. Online olarak sunulan yardım hizmetleri, tahrik ve otomasyon çözümlerinin devreye alınması sırasında fiziki ziyaretlerin yerini alıyor. Salgının en zorlu dönemlerinde yaşanan tedarik zinciri sorunlarına rağmen Bosch Rexroth, müşterileriyle ve ortaklarıyla yakın iş birliği içerisinde teslimatlarını sürdürdü ve müşterilerinin kesintisiz hizmet almasını sağladı.

Hidrolik faaliyetleri güçlü bir dayanak

Bosch Rexroth’un hidrolik faaliyetleri, özellikle 2020’nin ikinci yarısından itibaren sektörün dengelenmesine katkıda bulunuyor. Bosch Rexroth, bu teknolojiyle müşterilere benzersiz güçte dijital bağlanabilirlik sunuyor. Fabrika otomasyonundaki siparişler de artıyor. Yeni ctrlX AUTOMATION platformu, kullanıcıların “Geleceğin Fabrikası”nda daha esnek bir şekilde çalışmasına, sistemleri daha hızlı bir şekilde faaliyete geçirmesine, farklı miktarlarda ve farklı ürün çeşitlerini daha ekonomik olarak üretmesine yardımcı oluyor.

2021’de ortam zorlu olmaya devam ediyor

2020’nin ikinci yarısından bu yana siparişlerdeki artış sayesinde Bosch Rexroth, 2021’de ihtiyatlı bir iyimserliğe sahip. Risk faktörleri arasında Kovid-19 salgınının daha da ilerlemesi, bireysel pazarlardaki olası değişiklikler veya otomotiv sektöründeki yapısal değişiklikler yer alıyor. Najork, “İyileşme, krizden daha uzun sürebilir. Dengeli değişim stratejimiz sayesinde bu yolculuğa tam olarak hazırız. Döngüsel dalgalanmalara karşı esnekliğimizi artırırken, uzun vadeli yapısal gelişmeleri de dikkate alıyoruz.” dedi.

Müşteriye yakınlık, esneklik, büyüme ve inovasyona yatırım

Uluslararası üretim ağı, Bosch Rexroth’un uyum kabiliyetinde önemli bir rol oynuyor. Pazar ve müşteri ihtiyaçlarına paralel olarak şirket, sürekli olarak kapasitesini ve konumlanmasını geliştiriyor. Bu nedenle ya yatırımlar “yerel için yerel” düşüncesiyle müşterilere yakın yapılıyor ya da ekonomik açıdan gerekli olan yerlerde güç birliği yapılıyor.

Zorlu geçen 2020 yılında bile Bosch Rexroth, kâr elde etmeyi başardı. Bu gelişme, şirketin ileriye dönük yatırım yapmaya devam etmesini sağladı. 2020’de Bosch Rexroth, 12’si Almanya’da olmak üzere dünya genelindeki 47 üretim tesisine toplam 100 milyon Euro civarında yatırım gerçekleştirdi.

250 uzmanın teknik öncülük ve sürdürülebilir çözümler üzerinde bölümler arası çalışmalar gerçekleştireceği Ulm’daki Müşteri ve İnovasyon Merkezi’nin ikinci inşaat safhası gibi çalışmalarla Almanya’daki lokasyonların rekabet gücü yaklaşık olarak 45 milyon Euro seviyesinde güçlendirildi. Merkezin ek binasında Sanayi 4.0 çözümleri için fabrika, modern ofisler, laboratuvarlar ve mobil makinelerin elektrifikasyonu için test tezgâhları yer alacak. Asya’daki otomasyon merkezi olan Xian’daki fabrikanın genişletilmesi için de Çin’e yaklaşık 28 milyon Euro harcandı. 2021 yılında da yatırımların önemli ölçüde artırılması planlanıyor. Almanya’daki tesislerde de önemli yatırımlar yapılması hedefleniyor.

Bosch Rexroth, 2020 yılında yaklaşık 326 milyon Euro (önceki yıl yaklaşık 348 milyon Euro) ile araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcamalarını yüksek seviyede sürdürmeye devam etti. Böylece AR-GE harcamalarının satışlardaki payı bir önceki yıla göre yüzde 5,6’dan yüzde 6,3’e yükseldi.

Makine mühendisliğinde dijitalleşme faktörü

Yakında düzenlenecek dijital Hannover Messe fuarında Bosch Rexroth, esnek, ağa bağlı, sürdürülebilir ve ekonomik açıdan başarılı “Geleceğin Fabrikası”nı sergileyecek. “Geleceğin Fabrikası”nda statik bileşenler yalnızca zemin, tavan ve duvarlar olacak. Bunların dışında her şey değiştirilebilir ve esnektir. Sanayi 4.0 model fabrika, akıllı katlar, sürücüsüz nakliye ve manuel yardım sistemlerinden yazılım uygulamaları ve esnek şekilde programlanabilir makine kontrollerine kadar, akıllı imalat ve intralojistiğin 2021’de ve gelecekte ihtiyaç duyacağı her şeye sahip.

ctrlX AUTOMATION platformu makine kontrol sistemleri, IT ve Nesnelerin İnterneti arasındaki sınırların aşılmasını sağlıyor. Akıllı telefonların çok yönlülüğünden ilham alan yazılım mimarisi, yeni makinelerin mühendisliğini önemli ölçüde sadeleştiriyor ve bunları “Geleceğin Fabrikası” için güncellenebilir hale getiriyor. Kullanıcılar, Bosch Rexroth veya üçüncü taraf sağlayıcılarının uygulamalarını ya da platform üzerinden kendi oluşturdukları uygulamaları kullanabiliyor.

Yeni CytroForce hidrolik lineer tahrik sistemi, güç yoğunluğu, enerji verimliliği ve sessiz çalışma alanlarında yeni standartlar belirliyor. Eksenler fabrikada önceden yapılandırılıyor ve sadece mekanik kurulum sonrasında elektriğe bağlanması gerekiyor. CytroForce böylece “tak ve üret” yaklaşımına uyuyor ve hidrolik eksenlerin makinelere ve sistemlere entegrasyonunu kolaylaştırıyor. Bu da hidrolikle bağlantısı olmayan makine üreticilerinin bile optimize edilmiş toplam maliyetlerden fayda sağladığı anlamına geliyor.

Mobil makinelerde, mobil hidroliklere yönelik enerji tasarruflu yeni sistem çözümleri, dizel tüketiminin ve dolayısıyla emisyonların azaltılmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda Bosch Rexroth geliştiricileri, tarım ve inşaat gibi mobil makinelerin elektrifikasyonu ve dijitalleştirilmesi konusunda da üreticilerle yakın iş birliği içinde çalışıyor. Bosch Rexroth, BODAS connect ile donanım ve yazılım yoluyla mobil makinelerin ağa bağlanmasını sağlayan, kullanıma hazır analiz uygulamalarına açık, ölçeklenebilir bir telematik çözümü sunuyor.