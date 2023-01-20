BTC, Çorap Üreticilerini Ağırladı

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Tekstil Dijital Baskı konularında dünyanın önde gelen teknolojilerini sektörle buluşturan BTC, çorap üreticilerimiz için özel bir etkinlik düzen- ledi. Geçtiğimiz günlerde Polat Renaissance Otel’de düzenlenen etkinlikte Twine Solutions’ın devrim niteliğindeki teknolojisini ve ipliği dijital olarak boyayan Twine TS-1800’ün demosunu tanıttı. Twine Solutions Türkiye distribütörü BTC tarafından düzenlenen etkinliğe, BTC Firma Sahibi Nurten Ergün, Çorap Sanayicileri Der- neği Başkanı Ender Doğan, Twine CEO’su Alon Moshe, Danışma Kurulu Üyesi ve çorap uzmanı Menny Alon, Satıştan Sorumlu Başkan Yardım- cısı Yuval Nahum, İstanbul Teknik Üniversitesi’n- den Profesör Bülent Özipek ve çorap sektörün- de faaliyet gösteren firmalarımız katıldı.

Açılış konuşmasını BTC Nurten Ergün’ün yaptığı etkinlikte, Twine Solutions’ın dijital ip ve iplik boyama teknolojisini ve çorap üreticilerinin karşılaştığı zorlukları nasıl çözebileceğini paylaştı. Ergün, Twine TS-1800’ün israfı nasıl azalttığı, numune üretimini nasıl kolaylaştırdığı ve çorap üreticilerine yeni işleri hızlıca hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları çevikliği nasıl sağladığına dair öngörüleri paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

“Sonsuz istekleri, sınırlı kaynaklarla çözmemiz gerektiğini” vurgulayan ÇSD Başkanı Ender Doğan, “Çorap üreticileri olarak hem Türkiye’de, hem de dünyada özel bir yere sahibiz. Dünyanın ikinci çorap üreticisiyiz. 2022 yılında 1.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bütün olumsuzluk- lara rağmen çözüm üretebiliyoruz. Sürdürülebilir ve doğa dostu ürünler üretmemiz gerekiyor.

Bugünkü etkinlikte sunulan teknoloji, numune- lerin kısa zamanda elde edilmesinde ve israfın önlenmesinde büyük kolaylıklar sunuyor. Suyun kullanılmaması da önemli bir gelişme. Hammad- denin Türkiye’den tedarik edilmesi bizler için çok önemli. Çorap üreticileri olarak yeni teknolojileri her zaman yakından takip ediyoruz” dedi.

Etkinlikte konuşan Twine Solutions Kurucu Ortağı ve CEO’su Alon Moshe ise şunları söyledi. “Moda, dünyanın en kötü kirletici endüstrilerinden biridir. Yalnızca giyim için iplik boyamak, global su kirliliğinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor. Tüm canlıların temel hammaddesi olan suyun israfını önlemek için dünyanın ilk dijital ve susuz iplik boyama sistemini geliştirdik. Twine, dikiş, örgü ve nakışta hemen kullanım için ham veya hazır beyaz polyester ipliği her renk ve uzunlukta dijital olarak bo- yama yapabilmekte. Twine’ın işlemi sürdürülebilirdir, su kullanmaz ve önemli miktarda iplik atığını azaltır. Bu yeni teknoloji, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmala- rına, iplik atıklarını azaltmalarına ve maliyetleri düşür- melerine yardımcı olmaktadır. Makine, saatte yaklaşık 6.000 fit (1.800 metre) polyester ipliği boyayabilir.

Kullanıcının yapması gereken tek şey ham veya beyaz iplik yüklemek ve dokunmatik ekranda istenilen renk ve uzunluğu seçmek. Firma olarak tasarımcılarının renk kontrolleri için ihtiyaç duyduğu iplik numunelerini birkaç dakika içinde üretebiliyoruz.”

Türkiye’deki çorap pazarı hakkında da konuşan Moshe, “Türkiye önemli bir üretim merkezi. Türkiye aynı zamanda yenilikçi ve trend lideri. Dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik çok önemli. Günümüz dünyasında ha- cimler küçülüyor. Ne kadar üretiyoruz, ne kadar tüketi- yoruz ve ne kadar iş yapıyoruz. İş yapmanın maliyetini benden daha iyi biliyorsunuz. Verimliliği artırmak için yenilikleri takip etmek ve hızlı üretim yapmak gereki- yor. Küresel çorap piyasası karlı bir market” dedi.

55 yıldır çorap sektöründe hizmet verdiğini belirten Da- nışma Kurulu Üyesi Menny Alon, yaptığı açıklamada şunları söyledi. “Satışı artırabilmek için numunede ilk ve hızlı olmak önemli. Twine ile kısa zamanda ürünleri- nizi sunabiliyorsunuz ve renk skalası daha geniş oluyor. Markalar bu teknolojiyi gördüğü zaman tercih sebebi oluyorsunuz. Sürdürülebilir olduğu için daha az su ve enerji, daha sürdürülebilir çoraplar üretebiliyorsunuz.”

Çevre, su ve enerji konularına dikkat çeken Profesör Bülent Özipek, katma değeri yüksek ve fonksiyonel ürünlerin ön plana çıkarılması gerektiğini bunun için de Ar-Ge çalışmalarına önem verilmesini vurguladı.