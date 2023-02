Ekonomik Tsunami ve Küresel Pamuk-Tekstil Sektörü

Paylaş

Tekstil ve diğer imalat sektörleri, ekonomik fırtınayı atlatmak için stratejiler arıyor.

COVID-19 sırasında birçok hükü- met tarafından sağlanan finansal destekler, tekstil, elektronik eşya gibi birçok emtia için toplam talep oluşturdu ve bu da fiyat artışlarına ve dolayısıyla piyasada oynaklığa neden oldu. Bu ani ta- lep senaryosunun ardından, enf- lasyon nedeniyle ulusal bankalar tarafından 2023’te durgunluğa yol açabilecek parasal müdaha- leler uygulanmaktadır. 2023’de küresel olarak düşük büyüme ön- görürken, Almanya ve İtalya gibi gelişmiş ekonomilerde negatif büyüme tahmininde bulunuyor.

Başta tekstil sektörü olmak üzere birçok sektörü etkileyen ekonomik kriz ve parasal müdahaleler talebi azaltıyor. Pamuk fiyatı bu yazdan bu yana keskin bir şekilde düştü ve iplik fabrikaları Hindistan ve diğer ülkelerde zararla çalışıyor. Hindis- tan’ın Andhra Pradesh Eyaletinde- ki iplik üretim tesisleri geçici olarak kapatıldığını duyururken, Tamil Nadu’daki iplik fabrikaları yaklaşık %70 kapasiteyle çalışıyor. Hindistan merkezli Jayalakshmi Textiles Arup- pukkottai Genel Müdürü Velmuru- gan Shanmugam, “Normal üretim kapasitemiz 13 ton/gün pamuk ip- liğidir, ancak zayıf talep nedeniyle 7 ton/gün ile çalışıyoruz” dedi.

Zorluklarla birlikte fırsatlar da gelir. Tekstil sektörü mevcut durumu ana- liz etmeli ve kendisini bu tür gelecek senaryolarından koruyabilecek yeni stratejiler araştırmalıdır. Amerika Bir- leşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından önerilen “4S ilkesini” dilegetirmiştim. 1) Hisset (Sense); 2) Şekillendir (Shape); 3) Himaye et (Shield); 4) Sürdür ve Geliştir (Sustain and Grow). Bu strateji şimdi tekstil endüstrisi için ne kadar uygun! Sektörün durumu hissetmesi, planla- ması (şekillendir) ve büyüme planı ortaya koyması (himaye et ve sürdür) gerekiyor.

Maldivler, Hindistan, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkede üretim, ticaret ve BT sektöründe deneyime sahip bir muhasebe uzma- nı olan Dallas merkezli Bay Ranga Rajan Sam- path, şirketlerin “Afet Yönetim Planlarına” sahip olması gerektiğini belirtti. Plan şunları içermelidir:

1) Çöküşten toparlanma 2) İş Sürekliliği (işin sorun- suz çalıştığı zaman). Bay Sampath’a göre, şirketler riskleri belirlemeli (bazıları COVID-19 salgını gibi bilinmeyebilir), kaynakları, zorlu durumlarla başa çıkmak için finans ve personel gibi güçlü ve zayıf yönleri tanımlamalıdır. Böyle bir planlama, yerinde bir yapı olduğu için öngörülemeyen durumları yö- netmek için kullanışlı olacaktır. Sampath, daha da önemlisinin etkili, samimi ve zamanında iletişimin esas olduğunu ekledi. Bu, devam eden pandemi ve mevcut ekonomik kriz sırasında netleşti. Birleşik Krallık’ın kısa süre önce etkili iletişim olmadan mini bütçe teklifini ele alma şekli muhakeme ve net ile- tişim eksikliği nedeniyle iyi niyetlerin nasıl olumsuz sonuçlara yol açabileceğini gösterir.

Öğrenme ve beceri geliştirme, endüstride süreklilik arz eden bir eğitim süreci olmalıdır. Bilişim sektöründeki kendi deneyimine güve- nen Sampath, yaşanan her günün bir öğrenme süreci olduğunu vurguladı. Yönetim, kısa ve uzun vadeli ihtiyaçları karşılayabilecek beceri geliştirme fırsatları sağlayarak personel gelişi- mini desteklemelidir. Yönetim, bütünsel perso- nel gelişimine ve krizle mücadeleye yardımcı olacak üretim, finans, personel ve pazarlama birimleri arasındaki etkileşimi sağlamalıdır.

Velmurugan Shanmugam, “Krizde olduğumuz- da, farklı planlama ve hareket etme çabalarına ihtiyaç vardır” dedi. Velmurugan Shanmugam, iplik endüstrisinin maksimum kapasitesinde olduğu Hindistan’da, maliyeti düşürmek, kaliteyi artırmak ve yeni ürünler geliştirmek için moder- nizasyon planlamalıyız, diye ekledi.

Konuya bir örnek olarak, Hindistan’da sektörü çeşitlendirmek ve dikey entegrasyon aramak için hükümetle daha fazla etkileşim gerekiyor. Bunun için kaynak planlaması ve tahsisi, başta halk olmak üzere paydaşlarla etkin iletişim ve Ar-Ge yatırımları gerekiyor. Bu büyüme planları, yeni sanayi bölgeleri gibi altyapı geliştirmelerini, kirlilik kontrolü, vb. içerdiğinden, geniş tabanlı destek toplamak için halkın katılımı sağlanmalıdır.

Tekstil endüstrisinin yeniden düşünmeye, ye- niden şekillendirmeye ve beceri geliştirmeye ihtiyacı var. Geçtiğimiz iki yıl zorlu geçti, ancak öğrenilen dersler değerli olacak.

Hepimiz, sosyal ve ekonomik olarak zorlu durum- larla başa çıkmak için zorlu koşulardan geçtik. Ranga Sampath, “Provalar, gelecekteki zorlu senaryoları yönetmek için kullanışlı olmalı” dedi.