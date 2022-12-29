Benninger, Hindistan ITME 2022’de üç yeni ürünü piyasaya sürüyor

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Benninger, tüm önemli terbiye işlemleri için eksiksiz bir sistem tedarikçisi konumunun altını çiziyor.

Tekstil terbiye ve lastik kordları üretim yelpazesi yanında komple sistem çözümleri geliştiren ve üreten İsviçre şirketi Benninger, 160 yılı aşkın süreden beri tekstil endüstrisinin önde gelen ortaklarından biri olmuştur. Şubeleri ve servis temsilcileri dünyanın her yerine yayılmıştır. Benninger’in kapsamlı süreç bilgisi ve sürekli öğrenme isteğinden destek alan müşteriler firmanın mükemmel müşteri hizmeti ile yüksek kaliteli kurulumlardan yararlanmaktadır. Dokuma ve örme kumaşların yanı sıra teknik tekstillerin sürekli açık en işlemine ve jet boyama makineleri ve jiggerlere özel olarak odaklanan Benninger, tüm önemli tekstil yaş terbiye işlemleri için genel çözümler sunmaktadır. Benninger Hindistan ITME’de Jet boyama makinesi FabricMaster, en son gaze makinesi SingeRay ve örgü kumaşlar için bütünüyle yeni Cold-Pad-Batch (CPB) boyama makinesini tanıttı.

FabricMaster

Benninger, önemli ölçüde daha kısa işlem süreleri sağlayan, hızlılık, çok yönlülük ve ekonomiklik bakımından sektörün zirvesine çıkan Jet boyama makinesini üretti. FabricMaster, yalnızca sağlam ve güvenilir bir sistem değil, aynı zamanda endüstrinin geleceği için bir mihenk taşıdır. Uyumluluk sağlayan çok yönlülüğü, yeni pazarları fethetmek için bir işarettir. Benninger’in mükemmel kumaş kalitesine olan tutkusu, terbiyecilerin en geniş kumaş yelpazesini, en düşük maliyetle ve kıyas kabul etmeyen düşük su tüketimi seviyelerinde üretmesini sağlar.

SingeRay

Tamamen Almanya’da üretilen en yeni gaze makinesi, iki bek ve bir çift kesik düze ile donatılmıştır.Silisyum karbür yanma odaları, dört soğutma kanalı sayesinde tam yanma ve sabit bir brülör sıcaklığı sağlar. Düşük gaz tüketimi ve mükemmel alev, elyafların ve elyaf karışımlarının etki alanını artıracaktır.

Cold-Pad-Batch

CPB boyama istasyonunun kalbi hâlâ iki Küsters S-silindir sistemine sahip emdirme merdanesidir. Şimdi, kompakt boyutlara sahip optimize edilmiş tasarım ve aşağı ve geriye doğru dönen bir boyama teknesi sayesinde en iyi erişilebilirliği sunmaktadır. Geliştirilmiş operatör güvenliği, yeni tasarımın bir diğer önemli özelliğidir. Benninger, kumaş kenarlarında boya birikimi veya renk farklılığı olmaksızın, %100 homojen boyama sonuçlarında pazar lideridir. S-silindir teknolojisi, kumaşa ve proses gereksinimlerine mükemmel şekilde uyarlanmış bir sıkıştırma profili oluşturur.