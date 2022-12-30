Cerrahiye yönelik yüksek teknoloji örgü

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Örme kumaşlar, örneğin sütür malzemeleri, herni cerrahisi (fıtık onarımları) için yamalar, yapay bağlar, örgü greftler ve oksijenatörler için filtre dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar ve tekstil implantları için cerrahide yaygın olarak kullanılmaktadır. Comez örme makinelerinin çok yönlülüğü, kullanıcılarının bu ürünlerin mukavemeti, esnekliği, dayanıklılığı ve stabilitesi açısından birçok gereksinimi karşılayan çok sayıda tekstil türü oluşturmasına olanak tanır.

Fıtık yamaları (meshler)

Comez makineleri özelleştirilmiş tasarımlar ve sayısız gözenek konfigürasyonu ile fıtık yamaları (meshlerin) üretilmesini sağlar. Son kullanıcının ihtiyaçlarına bağlı olarak, monofilament veya diğer malzemelerde hem 2D hem de 3D yamalar geliştirilebilir.

Yapay bağlar

Tekstil bağlar vücudun farklı yerlerinde bulunan hasarlı bağların rekonstrüksiyonu için kullanılır. Bu uygulamalar kroşe makinelerinin kullanıldığı özel bir örgü dokusu gerektirir. Bitmiş ürünün düzeni ve boyutu, bireysel gereksinimlere ve cerrahi tedavilere göre değişebilir.

Kan filtrasyonu için mat kumaş

Membran filtreler yapay akciğerlerde, kan oksijenatörlerinde ve ısı eşanjörlerinde kullanılmaktadır. Bu kumaşlar, kroşe teknolojisi ile birbirine bağlanan mikro kapilerlerden oluşur. Kan süzme kumaşları için Comez özel bir kroşe örgü makinesi konfigürasyonu tasarladı.

Örme damar ve arter greftleri

Örme greftler sentetik malzemelerden yapılır. Suni tekstil damarları farklı tasarım ve çaplarda üretilebilir. Buradaki temel ayrım, lineer ve çatallı örgü greftler arasındadır.