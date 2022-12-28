EGE TMF Fuarı “İz Bırakan Sonuçlara” imza atıyor

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Son yıllarda tekstil ve hazırgiyim makineleri sektörüne yönelik düzenlemiş olduğu fuarlarla sektörün gelişimine büyük katkı sunan İzgi Fuarcılık, İhracatın artması için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Son olarak İzmir’de İZFAŞ ile ortak düzenlemiş olduğu FASHIONTECH Fuarıyla yurt dışı profesyonel alım heyetlerini ağırlayan firma şimdide 15-18 Şubat 2022 tarihinde Denizli’de düzenlenecek olan EGE TMF Fuarı için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Avrupa’nın en önemli Tekstil Makineleri fuarlarından birisi olmayı başaran ve hızla markalaşan EGE TMF- Ege Tekstil ve Hazır giyim Makineleri, Tekstil Kimyasalları ve Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı “İz Bırakan Fuarlar, İz Bırakan Sonuçlar’’ sloganıyla İzgi Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından Denizli’de 2017 ve 2019 ve 2021 yıllarında üç kez düzenlenmiştir. Bölgesel fuar olarak düzenlenmeye başlanan EGE TMF, hızla büyüme trendine girmiş, sergilenen ürünler ve içeriği genişlemiş, Denizli ve bölgede yer alan tekstil üreticilerinin yanı sıra uluslararası misafirlerini ağırlamaya başlamış, katılımcı ve ziyaretçilerine sunmuş olduğu maksimum fayda ile Türkiye’nin Denizli’den dünyaya açılan en önemli markalarından birisi haline gelmiştir.

PANDEMİDE CAN SUYU ETKİSİ SAĞLADI

2021 yılında düzenlenen EGE TMF Fuarı pandemi sürecinde dünya genelinde düzenlenen ilk ve tek fuar olmayı başarmış, fuarda gerçekleşen milyonlarca liralık ticaret sektör firmalarına can suyu olmuştur. Fuar katılımcıları ve ziyaretçileriyle yapılan görüşmeler neticesinde EGE TMF Fuarı beklentileri fazlası ile karşılamış, ilerleyen yıllar için sektöre umut olmuştur.

KATILIMCI FİRMALARA BÜYÜK AVANTAJ SUNUYOR

Yerli ve yabancı yüzden fazla direkt katılımcı firmanın ürünlerini sergileme fırsatı bulduğu EGE TMF Fuarları, katılımcı firmalara sağladığı fiyat avantajının yanı sıra indirme ve yükleme sırasında ihtiyaç duyulan forklift ve vinç gibi hizmetler, tüketilen elektrik ve hava teminini ücretsiz sağlamaktadır.

YERLİ MAKİNE ÜRETİCİLERİNE BÜYÜK DESTEK

Ayrıca 2021 yılında düzenlenen EGE TMF Fuarında pandemi nedeniyle yerli üretim yapan firmaların desteklenmesi amacıyla ‘’YERLİ KATILIM, MİLLİ ÜRETİM’’ sloganıyla %10 yerli üretici indirimi sağlanmış, katılımcı firmaların %100’ünü yerli katılımcılar, sergilenen ürünlerin %80’ini milli üretimler oluşturmuştur.

BÖLGESELDEN GENELE UZANAN YOL

İlk olarak 2017 yılında düzenlenen EGE TMF Fuarında bölgede üretilen ürün gruplarına yönelik makine ve teknolojilerin sergilenmesine olanak sağlanırken aradan geçen süre içerisinde yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçi talepleriyle ürün grupları bölgesel üretime göre olmaktan ziyade tüm ziyaretçilerin beklentilerini karşılayacak şekilde genişletilmiştir. İplik Makineleri, Dokuma ve Örme Makineleri, Boya-Apre ve Finisaj Makineleri, Tekstil Kimyasalları, Baskı Boyaları ve Makineleri, Nakış Makineleri, Hazır giyim Makineleri, Tekstil Dijital Baskı Teknolojileri, Ambalaj ve Paketleme Makineleri, Kalite Kontrol ve Laboratuvar Ürünleri, Yedek Parça ve Yan Sanayi Ürünleri, Mamul İplik fuarda başlıca sergilenen ürün gruplarını oluşturmaktadır.

2023 VİZYONUNA UYGUN FUAR DÜZENLİYORUZ.

İzgi Fuarcılık Ltd. Şti. EGE TMF Fuarı Proje Sorumlusu Mustafa Kemal HIZARCIOĞLU EGE TMF 2023 Fuarıyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada şunları dile getirdi. ‘’ Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde üzerinde durduğumuz en önemli konulardan birisi yerli üretimi desteklemek, ihracatı artıracak çalışmalar yaparak mevcut çalışmaları desteklemektir. İzgi Fuarcılık Ltd. Şti olarak 2017 yılında düzenlemeye başlamış olduğumuz EGE TMF Fuarlarında yerli üretimi destekleyerek sanayicilerimizin yerli ürünleri kullanmalarının yaygınlaştırılmasını sağlamaktı. Geride kalan üç EGE TMF Fuarında bunu kısmen başardık ve bölgede yer alan tekstil üreticileriyle yerli üreticilerimizi buluşturduk. Şimdi ise yine 2023 Türkiye vizyonu çerçevesince sergilenen ürünlerin %80’ini milli üretimlerin oluşturduğu EGE TMF Fuarında ihracatı artırıcı çalışmalara imza atmak. Bununla ilgili olarak fuardaki katılımcı firmalarımızla iş birliğine giderek Makine yatırımı yapacak alıcıları Denizli’ye getirerek onları ağırlamak. Bunu FASHIONTECH İZMİR Fuarımızda 2021 ve 2022 yıllarında denedik ve başarılı sonuçlara imza attık. İnşallah Türk Tekstil Makine Üreticilerimiz 2023 yılında fuar fuar gezmek yerine Denizli’den dünyaya açılacaklardır’’ dedi.

TOGG, TEKSTİL MAKİNELERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ BİR ÖRNEK

Sektörle ilgisi olan herkes her ortamda Türkiye Tekstil Ülkesidir diye övünerek konuşuyor. Doğru Türkiye bir tekstil ülkesidir ve yatırımlar 12 ay sürüyor. Dünyanın en çok makine ve teknoloji transferi yapan 10 ülkesinden birisi Türkiye. Yine dünyanın en kaliteli ve sürdürülebilir üretimleri de Türkiye’de. Yıllık 4 milyar dolara yakın bir tekstil makine ve teknoloji yatırımının olduğu öngörülmekte. 2,4 milyar dolar makine ithalatına karşın 950 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatın ithalatı karşılama oranı çok düşük. Yatırımlarla ithalat arasındaki farkta neredeyse yarı yarı yarıya. O zaman bu ülkenin en büyük probleminin tekstil makineleri üretimindeki eksikliği ve yerli üretime devam eden güvensizlik. Yapılması gereken bu ülkenin her bir bireyinin ve yatırımcısının 2023 vizyonu çerçevesinde yerli üretimi desteklemesi ve yatırımlarda yerli üretimleri tercih etmesi olacaktır. Ayrıca Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan TOGG önemli bir örnek. Makine sektörüyle ilgili derneklerin ve firmaların bir araya gelerek Devlet Destekleriyle Dokuma, Örme ve İplik Makineleri üretimini tamamen yerli hale getirerek fabrikalaşmaya gitmesinin önünü açmak olacaktır. Ar-ge laboratuvarı kurduk değil, kurulan AR-GE’lerde amacına uygun üretimler yapmak gerek.

DERNEKLERİN DESTEKLEMEDİĞİ LOKAL FUARLAR İTHALATA KARŞI KALKAN OLUŞTURUYOR…

Yine sektörümüzle ilgili yurt içi fuarların çokluğundan şikayet etmek yerine desteklenmesini sağlamalıyız. Biz Denizli’de fuar düzenliyoruz, başka arkadaşlar başka yerlerde fuar düzenliyor. Bu fuarların katılımcılarının % 90’ını yerli üreticiler oluşturuyor ama maalesef fuarların düzenlendiği şehirlerdeki kurumlar hariç hiçbir kurum veya dernek bu fuarların arkasında değil. Tekstil ülke geneline yayıldıysa ve herkes her fuarı ziyaret etmeye vakit bulamıyor ve uluslararası fuarlarda teknolojiyi göremiyorsa bu fuarlara gidiyorlar. Katılımcısını yerli üreticinin oluşturduğu bu bölgesel veya lokal diye gördüğümüz fuarlar ithalata karşı kalkan oluşturuyor. Şimdi 2023 yılında dünya genelinde uluslararası fuarlar var ve binlerce Türk sanayicisi bu fuarlara gidecek. İşin ilginç yanı ziyaretçilerinde birçoğu devlet desteğiyle bu fuarları gezmeye gidecek. Makine ihracatımız bu fuarlarda arttığı gibi ithalatımızda bu fuarlarda artacak. Geçmiş yıllardaki ithalat rakamlarımıza baktığımızda ihracatımız 3,4 katına ulaşmış bu dönemlerde. Bu fuarlara ziyaretçi desteği vermek yerine yurt içinde düzenlenen fuarların katılımcılarına katılım desteğinin artırılması lazım. Dünyanın en büyük ve her şehrinde tekstil yatırımı olan bir ülkede tek bir şehirde fuar olması bir avantaj değil. İstanbul’da da olsun, Kahramanmaraş’ta da Denizli’de de olsun. Bu kentlerin gelişimine ve ekonomisine de katkı sunduğu gibi genele yayılmış bir ekonomi modelini de desteklemiş oluyor.