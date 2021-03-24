AUTEFA Solutions’dan koruyucu FFP2/ N95 maske üretimi için tam otomatik üretim hattı

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Nonwoven makinelerin ve otomasyon çözümlerinin lider üreticisi AUTEFA Solutions, koruyucu / yüz maskelerinin üretimi için tam otomatik bir üretim hattı olan HiPerMask’ı geliştirdi. HiPerMask, EU FFP2 ve FFP3 standartlarının yanı sıra ABD N95 ve N98 standartlarına uygun koruyucu maskeler üretir.

İlk makineler Mayıs 2020’de Almanya ve İsviçre’de faaliyete geçti. İlk müşteriler, kendi ülkelerindeki maske üretiminde pazar liderleri olan Almanya’da Univent ve İsviçre’de Flawa idi. Her iki şirket de İsviçre ve Almanya’da devletlerin siparişlerini yerine getirebilen ilk şirketler arasında yer alıyordu. AUTEFA Solutions, halihazırda çift haneli sayıda makine sattı. Tüm makineler, yüksek proses güvenilirlikleri ve yüksek verimlilik seviyeleri ile öne çıkmaktadır.

Mekanik ve elektriksel tasarım, üretim ve montaj, yazılım programlama ve şirket içi testler

Bavyera’nın Friedberg kentinde ve İsviçre’nin Frauenfeld kentinde gerçekleştirildi. Makinelerde kullanılan tüm parçalar ve bileşenler tanınmış Alman ve Avrupalı ​​üreticilerdendir. Bu tüm üretim proseslerinin ISO 9001-2015 kalite standardlarına uyumlu olduğunu göstermektedir. AUTEFA Solutions Almanya, ek makinelerin ve üretim hatlarının tedarikçisi olacak. DACH bölgesine ek olarak, satış için hedef ülkeler tüm Avrupa ve ABD’dir.

AUTEFA Solutions Germany GmbH CEO’su Christian Egger: “AUTEFA’da makine mühendisliği, nonwoven teknolojisi ve otomasyon alanlarındaki benzersiz bilgi kombinasyonu, müşterilerimize arzu ettikleri her şeyi içeren eksiksiz bir çözüm sunmamızı sağladı. Müşterilerimize sadece maske üretim hattı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda birinci sınıf malzemeye erişim, kamera tabanlı kalite kontrol ve nihai ürün için tam otomatik bir paketleme çözümü sunuyoruz. AUTEFA tarafından sunulan bu katma değerler, ekonomik bir maske üretimine izin vermektedir,” diyor.

HiPerMask – FFP / N koruyucu maskeler için en son teknoloji

Yeni tam otomatik HiPerMask üretim hattı, AUTEFA Solutions’un alanında gerekli uzmanlık ve bilgi birikimine sahip lider bir makine üreticisi olduğu, başarılı FFP / N koruyucu maske üretimi için çok sayıda avantaj sunmaktadır. Tekrarlanabilir ürün kalitesiyle yüksek proses güvenilirliği ve günde 50.000 maskenin üzerinde üretim çıktısı özellikle dikkate değerdir.

HiPerMask üretim hattı, bir malzeme besleme, burun klipsi besleme ve konumlandırma, ultrasonik kaynak üniteleri, kulak halkaları veya kafa bandı istasyonları, maskenin katlanması, delinmesi ve maskelerin bir toplama kabına dağıtılmasından oluşur. HiPerMask’ta çok sayıda son teknoloji ürünü münferit birimler benzersiz bir makine çözümünde bir araya getirilir. Tüm bu özelliklerin yanı sıra, 6 istasyonlu bir çözücü, herhangi bir sapma olmadan senkronize bir malzeme beslemesi sağlar.

Solunum / maske şekli kaynağı EMERSON Branson ultrasonik montaj teknolojisi ile yapılır. Diğer birimler, burun klipslerinin hassas şekilde beslendiği bir burun klipsi ünitesi, münferit numaralandırma ve şirket logosu dahil olmak üzere etiketlemeyi her iki tarafa yapıştırmak için bir baskı ünitesi ve bir görüş sensörü ve lineer ünite vasıtasıyla otomatik merkezleme ile donatılmış bir maske katlama ünitesini içermektedir. HiPerMask’ta otomasyon, kameralarla kontrol edilen ve yapay zekâ yardımı ile gerçekleştirilen entegre kalite kontrole kadar devam etmektedir.