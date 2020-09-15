VEOCEL™ Beauty, nonwoven sektöründeki en ince Lyocell Skin elyaflarını tanıttı

Paylaş

VEOCEL™ Beauty, nonwoven sektöründeki en ince Lyocell Skin elyaflarını ve sürdürülebilir güzellik trendlerine hız kazandıracak özel üretim sistemini tanıttı

VEOCEL™ Beauty tarafından piyasaya sürülen, medikal olarak test edilmiş, temizliği ve güvenliği onaylanmış yeni ince elyaflar LENZING™ Lyocell Fine Skin ve LENZING™ Lyocell Micro Skin, yalnızca Avrupa’da üretiliyor.

Sürdürülebilirlik bakış açısıyla üretilen elyaflarda, ürün performansını iyileştiren Lenzing’in patentli Translucency teknolojisi kullanılıyor.

Yeni nesil teknolojisi sayesinde değer zinciri boyunca işleme ve dönüşüm aşamalarından sonra dahi seçkin VEOCEL™ Lyocell elyafları nihai üründe rahatlıkla tanınabilecek.

Lenzing Grubu, özel nonwoven içerik markası VEOCEL™ altında yeni LENZING™ Lyocell Fine Skin ve LENZING™ Lyocell Micro Skin elyaflarını tanıttı. VEOCEL™ Beauty segmentinde yer alan bu elyaflar, ince, yumuşak ve yarı şeffaf dokusuyla öne çıkıyor. Bu özellikler, kâğıt yüz maskeler başta olmak üzere güzellik uygulamalarına sürdürülebilir bir bakış açısı getiriyor. Ayrıca, Lenzing, tedarik zincirinde şeffaflığı artırmak amacıyla yepyeni bir özel üretim sistemine de geçti. Bu yeni üretim sürecinde hakiki premium VEOCEL™ Lyocell elyaflar nihai üründe rahatlıkla tespit edilebilecek.

Sürdürülebilir güzellik ürünleri için yeni premium elyaf seçenekleri

Yeni nesil LENZING™ Lyocell Skin elyafların piyasaya sürülmesi, yüz temizleme mendilleri ve kağıt yüz maskeleri gibi ürünlerin ham maddelerini tedarik eden VEOCEL™ Beauty markasının sürdürülebilir bir şekilde büyümesini işaret ediyor. LENZING™ Lyocell Fine Skin ve LENZING™ Lyocell Micro Skin elyaflarının her ikisi de LENZING™ markasının diğer cilt elyaflarından daha ince olmasının yanı sıra LENZING™ Lyocell Micro Skin nonwoven sektöründeki en ince Lyocell elyaf olma özelliğini taşıyor. Bu özelliğiyle tüketicilerin cildinde daha narin, rahat bir dokunuş ve mükemmel bir his bırakıyor.

Lenzing patentli Translucency teknolojisinin kullanıldığı Lyocell Fine Skin elyaf ailesi, ıslanınca yarı şeffaf hale geldiğinden özellikle narin kâğıt yüz maskeleri gibi çeşitli güzellik ürünleri için uygunluğuyla öne çıkıyor. Bu teknolojiyle üretilmiş kâğıt yüz maskeleri ise serumla temas ettiğinde yarı şeffaf hale gelerek tüketicilerin şeffaflık, pürüzsüzlük, incelik ve konfor beklentilerini karşılıyor. Lenzing, selülozik elyaf içeren yarı şeffaf kâğıt yüz maskelerinin patentine sahip tek elyaf üreticisi olma avantajıyla rekabette diğer üreticilerin önüne geçiyor.*

VEOCEL™ Beauty, çevre dostu elyaf portföyü ve çevreye karşı duyarlı, güvenilir ve temiz malzeme kaynaklarıyla son kullanıcılara daha sürdürülebilir ürünler sağlamak hedefiyle sektördeki değişimi destekliyor. VEOCEL™ Beauty serisindeki tüm LENZING™ Lyocell Skin elyafları, sadece Avrupa’da entegre bir üretim tesisinde sıkı çevresel standartlara göre üretiliyor.

“İkinci bir ten” kadar cilde yakın olan nazik VEOCEL™ Lyocell elyaflarından yapılan kağıt yüz maskeleri, kullanıcısına doğal olarak pürüzsüz ve rahat bir yüz bakımı sunuyor. VEOCEL™ Lyocell elyaflarının sıvı emilimi ve salınımını düzenleyen teknolojisi ise serumun cilde eşit bir şekilde dağılmasını ve ürünün nemli kalmasını sağlıyor.

Medikal olarak test edilen VEOCEL™ Lyocell elyaflar, FKT “Medikal Olarak Test Edilmiştir – Toksin İçermez” etiketini taşıyor.** Ayrıca, bu elyaflar, temiz ve güvenli olmalarını sağlamak amacıyla çevreye duyarlı bir üretim süreciyle özenle üretiliyor. İçeriğinde zararlı madde olmadığını ve güzellik uygulamalarında kullanılan elyafların temizliğini garanti eden OEKO-TEX® 100 Standardına (Ek 6, birinci sınıf ürün) uygunlukları onaylanarak Lenzing’in insan sağlığına verdiği önemi kanıtlıyor.

Tedarik zincirinde şeffaflığı arttırmak ve VEOCEL™ markasının güvenilirliğini pekiştirmek

Güzellik segmentinde yeni geçilen özel üretim sistemi sayesinde artık değer zinciri boyunca işleme ve dönüşüm aşamalarından sonra bile VEOCEL™ Lyocell elyafları nihai üründe rahatlıkla tanınabilecek. Sistem, elyaf performansını veya özelliklerini etkilemeden tedarik zincirinde şeffaflığı arttırarak üreticilerin daha düşük kaliteli sahte ürünler almasının önüne geçiyor. Ayrıca, son kullanıcılar orijinal premium VEOCEL™ Lyocell elyafları içeren ürünler aldığından emin olabilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lenzing AG Nonwoven Grubu Global İş Yönetimi Başkan Yardımcısı Jürgen Eizinger, “Son yıllarda tüketicilerin çevreye olan duyarlılığının artmasıyla güzellik sektörü ekosisteminde pozitif değişimler gözlemledik. Tüketiciler, çevreyi kirletmeyen çevre dostu süreçlerle güvenilir madde ve sürdürülebilir kaynaklardan üretilen güzellik ürünleri istiyor. VEOCEL™ Beauty markasının yeni elyafları ve özel üretim sistemimiz, markaların tedarik zincirinde şeffaflığını arttırmasına yönelik fırsatlar yaratmasına yardımcı olacak ve tüketicilere sürdürülebilir vaatlerde bulunmalarını sağlayacak” diye konuştu.

Eizinger, “Geçen yıl VEOCEL™ marka elyafların yüzde 100 doğada çözünür maddelerden karışımını düzenleyen sertifikasyon kriterlerini çıkarmamızın ardından ekibimiz nonwoven sektöründe daha büyük değişim yolları arıyor. Şimdi ise LENZING™ Lyocell Fine Skin ve LENZING™ Lyocell Micro Skin elyafları ve özel üretim sistemini piyasaya sürerek sadece çevresel ayak izini azaltmadık, aynı zamanda güzellik uygulamalarında sürdürülebilirlik standartlarını yeniden tanımladık. Nonwoven sektöründe güvenin bir simgesi olarak VEOCEL™ markasının itibarını pekiştirerek daha sağlıklı bir gezegen için önlemler almak hedefiyle sektördeki iş ortaklarımızla yakından çalışmaya devam edeceğiz.”

*Translucency teknolojisi lisansları, ilgili pazarlarda herhangi bir iddianın patent koşullarına uygun olduğunu ve ürünün belli kriterleri sağladığını garanti ediyor.

** ISO 10993 normunun gerekliliklerine göre (Biyouyumluluk standardı)