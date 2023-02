İsveç tekstil makinelerinin iklim etkisi haritalaması

Paylaş

TMAS üyelerinin yarısından fazlası, mevcut iklim etki- sini ve azaltılabilecek alanları belirlemek için her bir operasyonun Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarının hesap- lanmasını içeren projeye katılıyor.

“İklim eylemini stratejilere entegre etmek Avrupa’da giderek daha önemli hale geliyor ve biz de bu alanda proaktif bir rol üstlenmeye karar verdik,” diyor TMAS genel sekreteri Therese Premler-Andersson. “Müşterilerden bu alanda daha şeffaf olmaları yö- nünde artan bir baskı var ve yakında çıkacak yasa- lar herkesin iklim önlemleri almasını zorunlu kılacak.

Ancak TMAS üyeleri, en azından sorumluluk alma ve güvenilirlik gösterme açısından şimdi harekete geç- menin faydasını kabul ediyor.”

CCF projesinin kapsamı, beş alana bölünmüş bir işlet- menin tüm yönlerini inceler:

Tesis Yönetimi (ısıtma, elektrik, su, soğutma madde- leri ve atık bertarafı).

Çalışan Hareketliliği (işe gidip gelme ve şirket arabaları)

İş Seyahati (trenle seyahat, araba kiralama).

Tedarik (üretim, paketleme ve ofis malzemeleri).

Lojistik (gelen ve giden).

Mümkün olan her yerde birincil veriler kullanılmaktadır ve emisyon faktörleri için, ecoinvent ve GEMIS gibi uluslararası kabul görmüş veri tabanlarından yararlanılmaktadır.

Premler-Andersson, “Her şirket büyüklük, yapı ve operasyonlar açısından çok farklıdır, ancak esnek ve yüksek düzeyde otomatik olan ve mümkün olan her yerde enerji, su ve kimyasal tüketiminde tasarruf sağlayan tekstil makinelerinin tasarımı ve üretiminde ortak hedefleri paylaşıyorlar,” diyor. “Tekstil endüstrisi on yıllar boyunca oldukça küreselleşti ve uygulamala- rın ve tedarik zincirlerinin yakından incelenmesinden büyük fayda sağlayacak. Covid-19 salgını, zorunluluk- tan dolayı işlerin nasıl farklı yapılacağına dair birçok yeni fikre yol açtı. Kalıcı olan ve gelecekte önemli roller üstlenecek olan yeni ve yenilikçi dijital araçların ve uzaktan hizmetlerin kullanıma sunulduğu görüldü.”

ClimatePartner ölçüm programı, Sera Gazı Protokolü Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı (GHG Protokolü) yönergelerine ve Kyoto Protokolü kapsa- mındaki tüm sera gazlarındaki faktörlere dayanmak- tadır. Bunlar, karbon dioksit (CO 2 ), metan (CH 4 ), azot oksit (N 2 O), hidroflorokarbonlar (HFC), perflorokarbon- lar (PFC), kükürt heksaflorür (SF 6 ) ve nitrojen triflorürdür (NF 3 ). Bu gazların her biri atmosferi farklı şekilde etkilerve farklı süreler boyunca atmosferde kalır. Her bir gazı ayrı ayrı raporlamak ye- rine, basitlik adına CO2 eşdeğeri (CO2e) olarak ifade edilirler. Bir CO 2 e, esasen farklı gazların küresel ısınma üzerindeki etkisinin karşılaştırılmasını sağlamak amacıyla bir “küresel ısınma potansiyeli” değerine dönüştürmedir.

Premler-Andersson, “İş burada bitmiyor- tam tersine, şu anda mevcut uygula- malarımızı fark ettiğimizde, emisyonları verimli bir şekilde azaltmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek” diyerek sözlerini tamamlıyor.

İsveç Tekstil Makineleri Birliği (TMAS), tekstil teknolojisi, otomasyon ve üretim süreçlerine yönelik önde gelen İsveçli şirketlerden oluşmaktadır. Üyelerinin uz- manlığı, gelişmiş iplik hatası algılama ve gerginlik izleme sistemlerinden dokuma için iplik besleme teknolojisine, otomatik dikiş üretim hatlarına, kesme makinele- rine, nakış teknolojisine, etkili malzeme taşıma sistemlerine, kumaş terbiyesi için püskürtme uygulama sistemine ve çok daha fazlasına kadar uzanır.