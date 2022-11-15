Tekstil sektöründen ‘yerli ve milli’ hamle

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1.Ulusal Tekstil Makineleri ve Sistemleri Sempozyumu “Tekstile Kendi Teknolojin ile Yön Ver” ana temasıyla 20-21 Ekim 2022 tarihlerinde Bursa’ da tekstil sanayisini, akademisyenleri ve mühendis adayı öğrencileri tekstil makine sektörüyle bir araya getirdi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekstil Mühendisleri Odası (TMO) Bursa Şubesi, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tekstil Mühendisliği Bölümü ve Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) ile 2 gün planlanan program kapsamında tekstil makinaları üreticileri ile kullanıcıları, akademisyenler ve akademik odaların temsilcileri, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde ‘Tekstile Kendi Teknolojinle Yön Ver’ temasıyla 1. Ulusal Tekstil Makinaları ve Sistemleri Sempozyumu’nda bir araya geldi. Tekstil sanayisi, makine sektörü ve üniversitenin işbirliği içerisinde ortaya koyduğu örnek niteliğindeki bildirilerin sunulmasının yanı sıra, tekstil makine sanayisindeki güncel Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin de oldukça nitelikli sunumlar, sektörümüzün gelişime ve işbirliğine açık olan potansiyelini ortaya koydu. Açılış panelinde tekstil sanayimizin önemli temsilcilerinin Türk Tekstil Makine Sektörünün gelişimine ilişkin değerlendirme ve görüşlerinde, sektörler arası işbirliği vurgusuyla ortak bir vizyonda ilerlenmesi yönünde somut öneriler öne çıktı.

ÜSTÜN: 30. YIL İÇİN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK OLDU

Bursa’da tekstil sektörünün makina ve sistemlerde dışa bağımlılığı azaltma adına çok önemli bir sempozyum gerçekleştirildiğini belirten TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Üstün, “TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası olarak 30’uncu yılımızı kutlarken böylesine önemli bir etkinlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yerli ve milli bir hamle için bulunuyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birçok önemli çalışmalarımız oldu. Sektörümüze 5 bölgede önemli katkılar sunuyoruz. Ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki tekstil sektörünün gelişimi noktasında büyük kazanımlara vesile olacaktır” şeklinde konuştu.

HEDEF, DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK

Türkiye’de tekstil ve hazır giyim ile teknik tekstiller sektörünün önemli gelişmeler kaydederken makine, yazılım, yardımcı ekipman ve sistemleri ağırlıklı olarak yurtdışından ithal etmeye devam ettiğini kaydeden TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hale Gürler “Türk tekstil makineleri imalat sanayinde en büyük gelişmeyi boya ve terbiye makineleri sektörü göstermiş olup 1 milyar dolara ulaşan ihracatın yüzde 75-80’ini tek başına gerçekleştiriyor. Ancak diğer alanlarda tekstil makineleri, ağırlıklı olarak yurtdışından ithal ediliyor. ‘Tekstile Kendi Teknolojinle Yön Ver’ temasıyla ilkini gerçekleştirdiğimiz sempozyum hem dışa bağımlılığı azaltma ve tekstil ihracat ithalat dengesini sağlama çalışmalarını destekleyecek, hem de sektörün gelişimine katkıda bulunacaktır. Sempozyumda hedeflediğimiz en önemli çıktılar; iş/süreç geliştirme çalışmaları yapmak, ortak iş birliğinin oluşturulmasını sağlamak, pazar fırsatlarına odaklanmak. Bursa’nın bilgi ve birikimi, üreticilere mutlaka aktarılmalı. Bu bilinçle yaptığımız sempozyum ile pazar fırsatlarının ortaya çıkmasına ve iş birliklerinin temellerinin atılmasına vesile olmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.

KILAVUZ: TEKSTİLDE DİJİTALLEŞME KAÇINILMAZ

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise “ Bursa’da böyle bir sempozyumun ilk defa düzenlenmiş olmasından dolayı memnuniyetimi iletiyorum. Mühendislik Fakültesi kadromuz, sektörün ve ülkenin tıkandığı noktalarda önümüzü görmemizi sağlayacak yetkinlikte. Bununla gurur duyuyoruz. Tekstil Mühendisliği Bölümü’müze ilginin sürekli artması da mutluluk verici. Makine Mühendisliği Bölümü ile de çok iyi iş birliği olmalı. Üniversiteler içinde bulunduğu toplumun karakterini yansıtır. Dünyanın ihtiyaç duyduğu pek çok alanda önemli katkı bulunmaya devam edecektir. Dünyaların gelişim sürecine çok ciddi adapte olmamız lazım. Son yıllarda buna gayret ediyoruz. Bize düşen görev; bölümlerimize tekstil makineleri ana bilim dalını eklemek oldu. Otomasyon, dijitalleşme ile makineleşme anlamında ileri seviyelere ulaşmalıyız. Hedefimiz bu olmalı. Kapasitemiz de bilgi-birikimimiz de var. Bu sempozyumun hayırlara vesile olmasını, çok güzel sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum” dedi.

NALBANT: “KENDİ TEKNOLOJİLERİMİZE HÂKİM OLMALIYIZ”

Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant da “Bursa’yı ve Bursa insanını çok seviyorum. Dinamik ve ülke için üreten karakteristik yapısı var. Bu sempozyum teklifi geldiğinde oldukça heyecanlandık. Tekstil çok önemli bir sektör. Sempozyum için belirlediğimiz ‘Tekstile Kendi Teknolojin ile Yön Ver’ temasıyla ifade etmeye çalıştığımız gibi güçlü ve tarihsel tecrübeye sahip tekstil sektörümüz için kendi teknolojilerimize sahip olmamız ve tekstil teknolojileri alanında dünyaya yön verebilmemiz gerekmektedir. Çünkü sektörümüzde bilgi, tecrübe ve iştiyak anlamında bu potansiyelin var olduğunu açıkça görüyoruz. Kendi teknolojisine hâkim olabilen ülkeler, katma değerli üretimle fark oluşturup, tüm üretim süreç ve şekillerini yönlendirebilmektedir. Bu makineleri kendi ülkemizde üretmek ve geliştirmek çok değerli. Umarım geliştirerek devam eden bir süreç olur. Dokuma ve teknik makinelerinden ciddi ithal makine geliyor. Dünya genelinde üretilen makinelerin yüzde 8’i ülkemize geliyor. İhracatımızın yüzde 75’ini boya apre makineleri üreticileri yaptı. Tekstil yaptığı ihracatın yarısını ülkeye bırakır. Tekstil ülkesi olsak da makine ve sistemlerini ağırlıklı olarak ithal ediyoruz. Dünyada toplamda 3’üncü en büyük tekstil makinası ihracatçısı konumundayız. Dolayısıyla tekstil makinalarını kendi teknolojilerimizle üretip sektörü geliştirmek zorundayız. Dünyada rekabet edeceğimiz tek sektör tekstildir. Önce tekstilciler kendi üreticisine sahip çıkmalı. Dünya yeniden kuruluyor. Global ekonomi bitti. Herkes kendi ihtiyaçları için çalışacak. O yüzden yerli makineleri çok önemsiyorum. Makineci, sanayici ve devlet eliyle 3 saç ayağını tamamlamak gerekiyor. Bu sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

YOL HARİTASI VE STRATEJİLER ELE ALINDI

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Eren, ‘Tekstil Makineleri Sektörüne Genel Bakış’ konulu sunum yaparken açılış paneli de makine üreticilerinin yol haritalarını ve stratejilerini belirleme amacıyla ‘Tekstil Sanayi Temsilcilerinin Perspektifinden Türk Tekstil Makine Sektörü’ başlığı altında gerçekleştirildi. Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Bader Arslan’ın moderatörlüğündeki panele Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vehbi Canbolat, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Necat Altın, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram katıldı.

DİGİT’TEN VERİYE VERİDEN AKLA YOLCULUK

Sempozyuma davetli konuşmacı olarak katılım sağlayan Cybersoft Kurucusu Dr. Semih Çetin, “Yapay zeka ve makine öğrenmesi” üzerine gerçekleştirdiği sunumda, makine ve sistemlerimizin yeni çağa hızlı bir şekilde uyum sağlamasının sektördeki ihtiyaçlarda ve rekabetçiliğimizde önemli bir faktör olacağı hususunu dile getirdi.

KANDİL: YERLİ MAKİNA KULLANMALIYIZ

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Denetleme Kurulu Üyesi ve İpekiş Genel Müdürü Aşkın Kandil de “Firma olarak biz yerli makine kullanmayı tercih ediyor ve büyük başarıyla da bunu sürdürüyoruz. Buradan da sektör temsilcilerine güvenle kullanın diye çağrıda bulunuyoruz. Kullanırken bu makinelerin geliştirilmesine de katkı vermeliyiz. Milli ve yerli sanayi için bunu yapmak durumundayız” dedi. 2 gün süresince yoğun bir katılımcı kitlesine hitap eden ve somut sonuçların elde edildiği sempozyuma katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, sektörümüzün tekstil sanayisi ve üniversiteler ile Ar-Ge faaliyetlerinde önemli bir gelişim potansiyeline sahip olduğunu gösteren bu etkinliğin gelenekselleşmesinin, ihtiyaç duyduğumuz kamu-sanayi-üniversite işbirliğine katkı sunmasını temenni ederiz.