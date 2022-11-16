OUTLOOK™ 2022 enerji krizinden sürdürülebilirliğe hijyen nonwovenları değer zincirindeki endişelere odaklandı

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OUTLOOK™ 2022, nonwoven hijyen ve kişisel bakım ürünleri değer zinciri için enerji krizinden sürdürülebilirliğe kadar endişeleri ele alan, üç gün boyunca süren münazaraların ardından sona erdi. OUTLOOK™ 2022, 19-21 Ekim tarihlerinde Malta’da, nonwoven hijyen ve kişisel bakım ürünleri değer zincirindeki 199 şirket ve 37 ülkeden 464 delegeyi bir araya getirerek gerçekleşti.

Gündem, devam eden enerji krizi, piyasa verileri, geri dönüşümdeki en son teknolojik gelişmeler, sürdürülebilir elyaflar ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı dahil olmak üzere çok çeşitli konularda sunum yapan 33 üst düzey konuşmacıyı içerdi. Bu, 2019 sonrasında COVID-19 salgını nedeniyle sanal olarak düzenlenen iki konferansın ardından ilk kez yüz yüze düzenlenen yıllık konferanstı. Katılımcılar, yeniden yüz yüze görüşme fırsatını memnuniyetle karşıladı ve OUTLOOK™’un sektör için küratörlü içerik ile ağ oluşturma fırsatları arasında doğru dengeyi sağlayan kilit bir endüstri etkinliği olarak önemini pekiştirdiler.

Procter & Gamble Kıdemli Toksikolog Dr Taryn Kirsch, “Münazaralar için yeterli boşluk bıraktığı için OUTLOOK™ çok istisnai bir konferans. Mükemmel panel tartışmaları ve ağ oluşturma fırsatları arasında iyi bir karışım olduğu için birçok insan özellikle insanlarla konuşmak için buraya geliyor. Bu fırsatları sağlayan çok fazla konferans yok. Çok şey öğrendim ve sadece e-posta yoluyla tanıdığım insanlarla konuştum” dedi.

21. OUTLOOK™ etkinliği, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Jeo-ekonomi ve Strateji Direktörü Robert Ward’ın piyasa aksaklıkları, enflasyon ve yaptırımları ele alan bir açılış konuşmasıyla açıldı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali küresel ekonomiyi sarstı, tedarik zincirlerini zorladı ve birçok işletmenin hayatta kalmasını zorlaştıran bir enerji kriziyle sonuçlandı. Ward’ın açılış konuşmasını, enerji durumunun hijyen endüstrisi üzerindeki etkisi üzerine bir panel tartışması izledi.

Berry Global’de Genel Müdür Yardımcısı, Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika’dan sorumlu Genel Müdür ve EDANA Yönetim Kurulu Üyesi Achim Schalk için bu tartışma çok kritikti ve katılımcılar tarafından takdir edildi: “Koridorlardaki insanlardan topladığım geri bildirimler, kesinlikle bir endüstri olarak hepimizin sahip olduğu endişeleri ele almanın önemiyle ilgiliydi. Zaten OUTLOOK™ gibi etkinlikler sırasında bu konuları ele alıyor ve bizim için bir tartışma noktası haline getiriyoruz.”

EDANA Genel Müdürü Murat Doğru da bu fikirde: “Bu sorunlara uyum sağlayabildiğimiz ve enerji krizi gibi günümüzün temel endişelerinden bazılarını çözebildiğimiz için gurur duyuyorum. Bugün enerjiyi nasıl tükettiğimizi revizyondan geçirirken ve üzerinde yeniden düşünürken, [Enerji krizi] panel tartışmasında karşılaştığımız zorluklardan neler öğrenebileceğimizi ve bu zorlukların yenilik açısından nasıl olumlu bir dönüşe sahip olabileceğini görmek gerçekten ilginçti.”

Konferans programı boyunca devam eden diğer ortak temalar, sürdürülebilirlik, düzenleyici zorluklar, yenilik ve ortaklıklardı. Sunucular ve panelistler, döngüsellik olmadan neden net sıfıra ulaşamayacağımız, emici hijyen ürünlerinin geri dönüşümü için fırsatlar ve zorluklar ve hastaların yaşamlarını iyileştirmek için yenilikçi çözümler gibi iç görüleri paylaştılar.

Kimberly-Clark Nonwovenlardan Sorumlu Küresel Başkan Yardımcısı ve EDANA Yönetim Kurulu Üyesi Lori Shaffer, sunumunu endüstriye “iş birliği içinde rekabet” (ortak bir sorunu toplu olarak çözmek için endüstrinin farklı üyelerini birleştirmek) için harekete geçirmeye çağırarak tamamladı: “Bir araya gelelim ve yaratıcı ve biraz farklı düşünelim. Bunu daha önce hiç yapmadık ama gelecekte yapmamamız için de bir neden yok.”

Doğru, gelecek etkinlikler sözkonusu olduğunda, enerji krizi gibi ortak sorunları nasıl ele aldıklarını paylaşmaları için diğer pazarlardan konuşmacıları davet ederek diğer endüstrilerle yeni köprüler oluşturmak gibi yeni fırsatları keşfetmek istiyor. Bir sonraki OUTLOOK™’un Ekim 2023’te Portekiz’in Algarve kentinde yapılması planlanıyor. Hindistan genelinde pazar büyümesini desteklemeye odaklanan bir kardeş konferans olan OUTLOOK™ India, 18-19 Ocak 2023’te Yeni Delhi’de gerçekleşecek.