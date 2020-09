Zorlu Tekstil’e sürdürülebilir üretici sertifikası!

Paylaş

Zorlu Holding Tekstil Grubu bir iş yapış biçimi haline getirdiği sürdürülebilirliği, tesis ve fabrikalarından iş süreçlerine, ürün ve çözümlerden sevkiyata kadar her alanda 360 derecelik bir anlayışla yönetmeye devam ediyor. Bu doğrultuda STeP by Oeko-Tex, “Sustainable Textile Production” (Sürdürülebilir Tekstil Üretimi) sertifikasyon sürecini en yüksek seviyede tamamlayan Zorluteks ve Hometeks fabrikaları, sürdürülebilir bir tekstil üreticisi olduklarını belgelendirmiş oldu.

Zorlu Holding Tekstil Grubu, döngüsel ekonomi tabanlı sürekli inovasyon anlayışıyla sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getirmeye devam ediyor. Hammaddeden proses yönetimi ve ürünlere, üretim tesislerinden sevkiyata kadar uzanan tüm iş süreçlerini 360 derecelik bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla yöneterek daha iyi bir geleceğe emin adımlarla ilerliyor.

Bu yaklaşımın en güzel örneklerinden birini sergileyen Lüleburgaz Zorluteks ve Denizli Hometeks fabrikaları, STeP by Oeko-Tex, “Sustainable Textile Production” (Sürdürülebilir Tekstil Üretimi) sertifikasyon sürecini tamamlayarak Zorlu Tekstil’in, sürdürülebilir bir tekstil üreticisi olduğunu belgelendirmiş oldu. Her iki fabrika da, çevresel performans ve yönetimi, kimyasal yönetim, kalite yönetimi, sosyal uygunluk, iş sağlığı ve güvenliği ana başlıkları altında geçirmiş oldukları denetimde en yüksek seviye olan “Level 3” ile STeP by Oeko-Tex sertifikasını alarak sürdürülebilirlik konusunda Zorlu Tekstil’in koyduğu çıtanın ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi.

Standart 100 by Oeko-Tex sertifikasına sahip olan ürünlerimizde kullanabileceğimiz STeP by Oeko-Tex belgesi ile aynı zamanda Made in Green etiketi kullanma hakkına da sahip olan fabrikalarımız; bu etikete sahip her bir ürünün,zararlı maddeler açısından test edildiğini ve sürdürülebilir bir şekilde üretildiğini belgelendirebilecek.

Sürdürülebilirliğin tüm dünyada artık en önemli kriter olduğunu dile getiren Zorluteks Genel Müdür Cemil Çiçek, “Bugün dünyanın en iyi ve kaliteli ürününü bile üretseniz, eğer sürdürülebilirlikle ilgili kriterleri karşılamıyorsanız küresel şirketler o ürünleri almıyor ve sizinle çalışmıyor. Bir ürünü üretirken çevresel etkiniz, çalışanlarınıza sunduğunuz iş ortamı, kullandığınız hammamde, proses yönetiminde uyguladığınız yöntemler, nihai ürünün içeriği, paketleme ve sevkiyat dahil, aklınıza dahi gelmeyecek çok ciddi sürdürülebilirlik kriterleri var. Eğer dünya devi şirketlerle çalışmak istiyorsanız bunların hepsini yerine getirmelisiniz. Biz tüm iş modelimizi sürdürülebilirlikle şekillendiren bir tekstil şirketi olarak bu konuda uzun yıllardır çalışıyoruz. Tüm bu kriterleri karşıladığımız için dünya devi perakendecilerle çalışıyoruz. Aldığımız STeP by Oeko-Tex sertifikası aslında bunu belgelendirirken aynı zamanda bizim sürdürülebilirlikle ilgili yıllardır yaptığımız yatırımın ve hayata geçirdiğimiz kurumsal dönüşümün ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösteriyor. Dünya devlerinin inovatif iş ortağı olan Zorlu Tekstil’in, aldığı bu sertifikayla sadece çalıştığı dünya perakende devleriyle olan işlerini geliştirmekle kalmayacağına; aynı zamanda hepimizin hayali olan sürdürülebilirlikle şekillenen daha iyi bir geleceğe ulaşma yolunda da ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.