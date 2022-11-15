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Tüm üretim zinciri için sürdürülebilir çözümler

İsviçreli Oerlikon Group’un Polimer İşleme Çözümleri bölümü K 2022’de “Akışı Hisset. Kontrolü Sağla” mottosu altında ürünlerini sergiledi. Bu yıl 19-26 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen plastik endüstrisinin önde gelen uluslararası ticaret fuarında Oerlikon, plastik üretimi ve işlenmesine odaklanan geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sundu.

Oerlikon’un yenilikçi çözümler ve süreçleri, modern polikondenzasyon ve ekstrüzyon sistemlerine dayalı hammadde hazırlama, en son geri dönüşüm teknolojileri, verimli sıcak yolluk sistemleri, yenilikçi kaplama çözümleri, filtrasyon uygulamaları için sürdürülebilir üretim süreçleri ve yüksek kaliteli dişli ölçüm pompaları gibi konulara odaklandı.

Günümüzde inovasyon, artık her zamankinden daha hızlı ve daha fazla üretmek değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir şekilde üretmek anlamına da geliyor. Plastik sektörü, son kullanıcıların ve politikacıların ürünlerine yüklediği talepler kadar sürdürülebilirlik konusundaki sorumluluğunun da bilincindedir. Buna bağlı olarak, K 2022 ticaret fuarındaki sekiz günün odak noktası, CO2 emisyonlarının azaltılması, atığın önlenmesi, enerji verimliliği ve döngüsel ekonominin sürekli genişlemesi gibi konular oldu.

İklim nötrlüğü, döngüsel ekonomi ve dijitalleşme – K 2022’nin odak konuları

Oerlikon Polimer İşleme Çözümleri bölümünün CEO’su ve Oerlikon Group’un CSO’su Georg Stausberg, “Teknoloji çözümlerimizi daha iyi bir dünyanın kolaylaştırıcıları olarak görüyoruz” diyor ve ekliyor: “Polimer işleme endüstrisinde, örneğin, kullanılan malzemelerin geri dönüşümünün kapsamını genişletirken, ambalaj malzemeleri ve tekstiller için sürdürülebilir, kapalı döngüsel bir ekonomiye ulaşmamız gerekiyor. Mevcut teknolojilerimiz ve gelecekteki yeniliklerimizle, tüm süreç zinciri boyunca üreticileri kendi sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için destekliyoruz.”

Polikondenzasyon, ekstrüzyon ve pompalardan sıcak yolluk sistemlerine tam entegre sistem

Yüksek kaliteli eriyik, nihai ürün üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. En üst kalitede şişe, film ve elyaf polyesterin temelini oluşturur. Verimli, yüksek kaliteli Oerlikon Barmag Huitong Engineering sürekli polikondenzasyon sistemleri, polimerler oluşturmak için farklı monomerlerin bir araya getirildiği bir kimyasal reaksiyon aracılığıyla homojen eriyik üretir.

Kendi polikondensasyon sisteminize sahip olmanın faydaları: harici granül üreticilerine bağımlı olmama, kısa vadeli hammadde piyasası fiyat dalgalanmalarının dengelenmesi ve polimer kalitesi üzerindeki doğrudan etki. Bunlar aynı zamanda yeni, sürdürülebilir malzemelerin işlenmesi için yeni uygulama olanaklarını da içerir.

Kararlı üretim süreçleri ve daha az atık

“Bileşenler ve aletler için daha uzun hizmet ömürleri, plastik işleme imalatında verimliliği artırıyor. Ama aynı zamanda daha istikrarlı süreçler ve dolayısıyla daha az atık sağlıyorlar”, diye açıklıyor Oerlikon Polimer İşleme Çözümleri bölümünde Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü André Wissenberg. “Ve tüm teknoloji markalarımız ve K 2022’de sunulan yenilikler, bunlara net bir şekilde odaklandı”.

Yenilikçi akış kontrol ekipmanı

Sıcak yolluk uzmanı Oerlikon HRSflow, küçük atış ağırlıklarına uygun kapsamlı bir sıcak yolluk çeşitlerinin yanı sıra ince cidarlı enjeksiyon kalıplamada kullanım için yeni Xp nozül serisini sergiledi. Her ikisi de plastik işlemede enerji ve malzeme tüketimini azaltmaya yardımcı olarak daha fazla sürdürülebilirlik eğilimini destekliyor. Oerlikon FLEXflow sıcak yolluk teknolojisi uygulamaları ve PCR malzemeleri ve biyopolimerler için özel olarak geliştirilmiş diğer yenilikçi sıcak yolluk çözümleri de birkaç ortak şirketin stantlarında sunuldu.