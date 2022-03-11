Teknoloji lideri Rassini HexPly® M901 Prepreg ile prototip ve yeni ürün geliştirme döngülerini hızlandırıyor

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Gelişmiş kompozit teknolojilerinde dünya lideri Hexcel, kompozit araç süspansiyon sistemlerinde Meksika merkezli teknoloji lideri Rassini tarafından prototip ve yeni ürün geliştirme döngülerini hızlandıran, genel olarak pazara sunma süresini azaltan, etkili erken aşamada tasarım taraması ve uygun maliyetli üretim sağlayan işlenmesi kolay bir malzeme çözümü olan HexPly® M901 prepreg sisteminin seçildiğini duyurdu.

Çeşitli lider OEM’ler için kompozit yardımcı yaprak yayların seri üretiminde uzman olan Rassini, sürekli olarak yenilikçi yeni süspansiyon bileşeni tasarımları geliştirmektedir. Bununla birlikte, maliyet ve zamanlama nedeniyle, bu yeni ürünler, geleneksel yüksek basınçlı reçine transfer kalıplama (HP-RTM) teknolojisi kullanılarak kolayca prototiplenemez.

Kompozit yaprak yayların seri üretimi için cam elyaf prepregler sağlama konusunda 15 yıldan fazla deneyime sahip olan Hexcel, yüksek performanslı HexPly M901 prepreg sistemini özellikle bu tür bir uygulama için geliştirdi. HexPly M901, gereken doğru yapısal performans düzeyini basit işleme ile birleştirerek Rassini’ye hızlı geliştirme ve ince ayar yinelemeleri için optimize edilmiş güvenilir bir malzeme çözümü sunar.

HexPly M901, zorlu termal ve çevresel koşullara maruz kalacak yapısal bileşenler için özel olarak geliştirilmiş yüksek Tg’li bir epoksi reçine prepreg sistemidir. 10 dakika ve altı kısa kürleme döngüleri ile 1,600gsm’ye ulaşan ağırlıklarda, mükemmel çevreci ve kalıptan sökümün akabinde kompozit parçanın gücünü artıran tek yönlü cam elyaf kabloları üreten HexPly M901, süspansiyon bileşeni uygulamaları için güçlü bir avantaj kombinasyonu sunar.

HexPly M901, yeni ürün geliştirme döngüsünde önemli bir role sahip olmasının yanı sıra, kompozit mono yaprak yayların daha düşük hacimli seri üretimi için de önemli avantajlar sunuyor. Geliştirilmiş (metal) yorulması özellikleri ile standard prepreglere göre yaklaşık %15 daha yüksek mekanik performansı ve kürlenme takibinde 200˚C’ye ulaşan bir Tg’yi birleştiren HexPly M901 performans için bir ölçüt belirlemektedir.

Hexcel’de Endüstriyel Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Claude Despierres, “Ürün yelpazemizi sürekli geliştirmemize, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamamıza ve her bir uygulama için kompozit malzeme çözümlerimizi optimize etmemize olanak sağlayan Rassini gibi ortaklarla, son derece yenilikçi gelişmelerimizden gurur duyuyoruz,” diyor.