T-OCTOPUS® ile mükemmelliyetçiliğin sınırında iplik üretmek

Paylaş

Güncel piyasa koşulları altında ring iplik üretiminde kalite ve verimlilik gittikçe daha fazla önem kazanıyor. Klasik iplik üretim sistemleri yıllar içinde yüksek kapasiteli makinalar ve çok daha iyi teknik değerler talebiyle evrim geçirdi. Gelişen teknolojiyle bütünleşen iplikçilik daha kaliteliyi daha hızlı ve daha düşük maliyetle üretirken, artık hataları düzeltmek yerine hataları kaynağında yok etmeyi hedefliyor. Günümüze kadar klasik görüş optimum kesme ayarlarını bularak iplik hatalarını kesmek üzerine yoğunlaşıyordu. Burada amaç kumaş yüzeyinde rahatsız edecek hataları belirleyerek bobinleme esnasında bunların kesilerek uzaklaştırılması üzerineydi. Böylece mümkün olan en düşük kayıpla kalite dengesi bulunmaya çalışılıyordu.

• Yüksek hata oranına sahip masuraların üretim kaybına sebep olması, üretilmiş ipliklerin telefe gitmesi.

• Kesmelerin artması ile standart dışına çıkmış ipliklerin kumaş yüzeyine kötü etkisi ile başa çıkılamıyordu. Sorunun temel kaynağı ring iplikçiliğinde iplik hatalarının hangi ring eğirme pozisyonlarından geldiğinin tespit edilememesidir.

İplikçilikte Endüstri 4.0 şimdi!

Bir de bu sorunların T-OCTOPUS® ile nasıl çözümlendiğine bakalım!

• Geleneksel laboratuvar cihazlarıyla 1 – 1,5 yılda tespit edilebilen mekanik veya elektronik hatalar saatler içinde tespit edilebiliyor.

• Aynı makinede bulunan iğlerin iplik kalite

farklılıkları tespit edilerek homojen üretim kalitesine ulaşılıyor.

• Arıza kaynağı iğler kesin olarak tespit edildiği için bakım masrafları düşüyor

• Bobin makinesinde kesmeleri azaltarak randıman artışı sağlıyor. • Hatalı kops üretimini sıfırlayarak sıyırıcıyı rahatlatıyor ve masura temizleme problemini bitiriyor.

• 7/24 canlı işletme takibi ile işletme hafızası oluşturuyor. • Geliştirilen algoritmalar ve detaylı hata analizleri ile kendinizi geliştirmenizi sağlıyor.

Günümüzde ihtiyaç duyulan çözüm hata kaynaklarının tespit edilerek arıza sonrası müdahaleden arıza önleyici müdahaleye geçiş yapılmasıdır. 7/24 çevrimiçi izleme sağlayan T-OCTOPUS® akut ya da kronik hatalı iğlerin tespiti için işgücü ve üretim kaybı yaşamadan hata kaynağına müdahale yapılmasını sağlıyor. Elektronik, mekanik, yazılım dahil olmak üzere tüm tasarım ve üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen T-OCTOPUS® tüm iplik, bobin ve temizleyici makinelerine uyumludur. Böylece marka model farkı olmaksızın tüm link sistem ring-bobin çiftlerine uygulanabilmektedir. Sektör profesyonelleri tarafından hazırlanan raporlar sayesinde, her bir ring eğirme pozisyonunda kaç adet kesme olduğu, sebepleri ve hata geçmişi incelenerek anında müdahale edilir. Hata kaynağı tespiti 7/24 canlı ve sürekli yapıldığı için, kesme sayısı azaltılmakta, bobinde daha hassas ayarlar çalışılabilmektedir. Her türlü kirlilik; apron, manşon, silindir hasarları; sorunlu fitil makaraları kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bakım maliyetleri düşürülürken verimlilik ve kalite artışı sağlanmaktadır.