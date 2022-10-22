SIGN İstanbul’da 1 milyar liralık iş bağlantısı

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Endüstriyel reklam ve dijital baskı sektörlerinin bölgesindeki en büyük fuarı SIGN İstanbul 2022, 8-11 Eylül tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirildi. 300’den fazla markanın, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 25 bin satın almacıyla buluştuğu fuarda, dört gün sonunda 1 milyar liralık iş bağlantısı yapıldı.

Bu yıl 23.’sünü düzenledikleri SIGN İstanbul’un sektörel ticarete önemli bir ivme kazandırdığını ifade eden Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçi profili, katılımcılarımızı oldukça memnun etti. Makine parkurunu genişletmek ve mevcut teknolojilerini yenilemek isteyen firmalar, bu sektöre yatırım planlayan profesyoneller, yeni iş bağlantıları kurmak ve ticaret anlaşmaları yapmak isteyenler SIGN İstanbul 2022’de buluştu. Tüm sektör paydaşları için yine oldukça verimli bir fuarı geride bıraktık” dedi.

Fuarın gözdesi, dijital baskı teknolojileri oldu

Sergilenen ürün çeşitliliğiyle sektörünün yıllardır en çok rağbet gören fuarlarından birisi olan SIGN İstanbul’da bu yıl ilgi, otomotivden mobilyaya, ev ve mutfak eşyalarından tekstile kadar hemen her sektörde sıklıkla kullanılan dijital baskı teknolojilerinin üzerindeydi. Baskı dünyasındaki dijitalleşmenin çok hızlı bir gelişim gösterdiğini söyleyen Aytemur, “Geride bıraktığımız SIGN İstanbul 2022, çok renkli bir fuar oldu. Özellikle, hemen hemen tüm sektörlerin artık sıklıkla kullandığı dijital baskı teknolojileri öne çıktı. Fuarda, camdan ahşaba, metalden tekstile kadar farklı yüzeylere baskı yapabilen makineler bir arada sergilendi. Ayrıca pek çok yenilik de ilk kez SIGN İstanbul’da lanse edildi. Örneğin bunlardan birisi aynı anda çift taraflı baskı yapabilen makineydi” dedi.

SIGN İstanbul, ilk kez Promogift İstanbul Özel Bölümü’ne ev sahipliği yaptı

Türkiye promosyon sektörünün en yeni tasarım ürünleri, ilk kez SIGN İstanbul 2022 içinde oluşturulan Promogift İstanbul Özel Bölümü’nde ziyaretçilerle buluştu. 11. Salona kurulan Promogift İstanbul Özel Bölümü’ne gelenler; geri dönüşümlü promosyon ürünlerinden, kurumsal tanıtım ürünlerine, matbaa ürünlerinden kurumsal tekstil ürünlerine, hediyelik eşyalardan kırtasiye ve ofis aksesuarlarına kadar promosyona dair zengin alternatifleri bir arada buldu.