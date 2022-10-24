Küresel Tekstil Sektörü Jeopolitik ve Ekonomik Durumların Etkisinde

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Enflasyon kaynaklı ekonomik baskı ve enerji krizi küresel tekstil sektörünü etkiliyor.

Birleşik Krallık’ta ekonomik sıkıntıların doğrudan etkisi parti liderliğinde değişikliğe yol açtı ve Bayan Liz Truss’un Başbakan olmasıyla bir nöbet değişimi gerçekleşti.

Birleşik Krallık ve AB’deki harcanabilir gelirlerdeki azalma ile birlikte yükselen enerji ve tüketici ürünleri maliyetleri, küresel tekstil endüstrisini etkileyecek. Ek olarak, ABD dolarının güçlenmesi, ithalatçı ülkelerin ödediği benzin fiyatını artıracak ve başlıca tekstil üreticisi ülkeler olan Sri Lanka ve Pakistan gibi gelişmekte olan ülkelerin borç geri ödemeleri üzerinde baskı oluşturacaktır.

Artan yaşam maliyeti, enerji krizi, enflasyonist baskılar, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, Çin ve Tayvan arasındaki artan gerilimler tekstil sektörünün yavaşlamasına katkıda bulunuyor.

72.000 ring iğine sahip bir pamuk iplik fabrikası olan Aruppukkottai, Hindistan merkezli Jayalakshmi Textiles’ın Genel Müdürü Bay Velmurugan Shanmugam, “Artık iplik sorgulaması yapılmıyor,” dedi.

Fabrikalar, Gujarat, Andhra Pradesh ve hatta Tamil Nadu gibi eyaletlerde ek haftalık tatilleri zorunlu kılıyor veya üretimi azaltıyor. Shanmugam, “Üretimimiz günde 12 tondan günde 8 tona düştü” diye ekledi.

Yüksek pamuk ve hammadde maliyetleri konusu tekstil endüstrisini birkaç aydır meşgul ederken, talep yönlerine odaklanmak önemlidir. Tekstil ürünlerine olan talep, küresel jeopolitik ve ekonomik durumlar nedeniyle yavaşladı. Bu, Birleşik Krallık ve Sri Lanka’da devam eden kriz koşullarından açıkça görülmektedir.

Birleşik Krallık Başbakanı Bayan Liz Truss tarafından belirtildiği gibi, öncelik, yaşam maliyeti artışlarının kontrol edilebilmesi için enerji kriziyle mücadele etmektir. Yakın kısa vadedeki politikalar, ekonomi üzerinde kontrol sahibi olmak için enerji maliyetlerini ve buna bağlı sorunları ele almalıdır. Analistler, kontrol altına alınmadığı takdirde enflasyonun Birleşik Krallık’ta ilkbahara kadar %13,3’e kadar çıkabileceğini tahmin ediyor. Bu tür korkunç ekonomik durum, tekstil ve diğer emtia ürünlerinin satışlarını etkileyebilir.

Velmurugan Shanmugam, endişelerini “Avrupa’daki ve başka yerlerdeki ekonomik senaryolar Hindistan’daki tekstil endüstrisini etkiliyor. 60s Ne kompakt pamuk iplikleri için 430 Rupi/kg’da bile çok alıcı yok. İplik fabrikaları bu fiyatlarda 30-40 Rupi/kg zarar ediyor,” şeklinde belirtiyor.

Tekstil ve imalat sektörleri yeni bir yönetim paradigması olan “Caveat Emptor1 et Venditor”u2 benimsemelidir. Bu, durumu kontrol altına almak için hem alıcıların hem de satıcıların küresel senaryolara dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor. Sanayi, modernizasyon ve zorunlu olmayan sermaye harcamaları açısından planlamalarında dikkatli olmalıdır. Bence bu tür etkinliklerin en az 18 aylık bir süre için ertelenmesi faydalı olacaktır.

Durgunluktan kaçınmak için ekonomilerini iyi kontrol etme yükü, politika yapıcıların ve ülkelerin merkez bankacılarının elindedir. Daha yüksek girdi maliyetleri ile birlikte durgunluk baskıları, endüstri için korkunç sonuçlar doğuracaktır.

Tekstil endüstrisinin paydaşları tarafından özen gösterilmelidir. Önümüzdeki birkaç yıl için küresel tekstil ve imalat endüstrisinin rotasını belirleyecek olan Güz-2022 sezonunu izlemesi ilginç olacak.