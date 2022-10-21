Sözal Kimya, Plastex Uzbekistan Fuarı’nda Masterbatch ürünlerini tanıttı

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Tekstil kimyasallarının yanı sıra Masterbatch ürünleriyle de öne çıkan Sözal Kimya, Özbekistan’da düzenlenen Plastex Uzbekistan Fuarı’na ilk kez katıldı. Plastik ve kauçuk alanında son yeniliklerin paylaşıldığı fuarda, Sözal Kimya tek Türk firması olarak yeni nesil Masterbatch ürünlerini ziyaretçilere tanıttı.



Özbekistan’da gerçekleştirilen Plastex Uzbekistan Fuarı, plastik ve kauçuk alanındaki sektör oyuncularını bir araya getirdi. Kimya sektöründe inovatif üretim anlayışıyla farklılaşan Sözal Kimya, yeni nesil Masterbatch ürünleriyle fuarda ilk kez yerini aldı. Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerinin katıldığı fuarda, işleme ve son işleme makineleri, bitirme, dekorasyon, baskı ve işaretleme için makine ve tesis, kaynak makineleri, ölçme, kontrol ve test ekipmanları, parça ve bileşenler, plastik ve kauçuk ürünler, yardımcı ekipman, lojistik – plastik ve kauçuk endüstrisi için depolama sistemleri, makine enjeksiyon, hizmetler gibi içerikler öne çıktı. Sektördeki son yenilikler ziyaretçilerle buluşturuldu.

“ÖZBEKİSTAN’DA ETKİNLİĞİMİZİ ARTTIRACAĞIZ”

Sözal Kimya’nın inovatif ürünleriyle global fuarlarda ülkemizi temsil ettiğini belirten Sözal Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Eren Sözal şunları söyledi: “Plastex Uzbekistan Fuarı, sektör temsilcilerimiz için yeni teknolojilerin ve üretim modellerinin yerinde görülerek, verimliliklerine ve üretim maliyetlerine olumlu katkı sağlamasına öncülük ediyor. Özbekistan iş yapma kolaylığı açısından diğer Türki cumhuriyetlere göre daha iyi bir konumda ve bu pazar hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. 2023 yılı itibariyle etkinliğimizi burada daha da artırmak istiyoruz.”dedi.

PLASTEX UZBEKİSTAN FUARI YENİ PLASTİK ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Dünyanın her yerinden endüstri uzmanlarını bir araya getiren fuar, Özbek Hükümeti tarafından destekleniyor. Katılımcılara Özbekistan, Rusya ve Orta Asya’dan gelen sektör profesyonelleriyle alıcılarla doğrudan tanışmak için bir platform sunuyor. Plastik pazarı için büyük potansiyeli bulunan Özbekistan, etkinlikle yeni plastik üretim teknolojilerine ev sahipliği yapıyor.