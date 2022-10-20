PrimaLoft® P.U.R.E.™ yenilenebilir üretim teknolojisi için yeni standart belirledi

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Karbon emisyonunu %70’e yakın azaltır.



Yalıtıma yönelik üretim yöntemleri, on yıllardır kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara dayanmaktaydı. Dünya çapındaki üreticiler tarafından yaygın olarak kullanılan bu endüstriyel süreçler, sera gazı emisyonlarının önde gelen sebeplerindendir. Buna karşılık, birçok marka CO2 emisyonlarındaki hızlı artışa karşı koymak için malzeme çözümlerine ve sertifikalara odaklandı.

İleri malzeme teknolojisinde uzman ve yüksek performanslı yalıtım ve kumaşların geliştirilmesinde dünya lideri olan PrimaLoft Inc., yıllardan beri geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak, döngüsellik için tasarım yaparak ve mikroplastik kirliliği ile mücadele eden teknoloji geliştirerek ürünlerinin çevreye yönelik olumsuz etkisini azaltmaktadır.

Şimdi PrimaLoft, ürünlerini üretme şeklini yeniden düşünüyor. PrimaLoft, PrimaLoft® P.U.R.E.™ üretim platformundaki gelişmeleri duyurdu. “Azaltılmış Emisyonlar Kullanılarak Üretildi” (Produced Using Reduced Emissions) anlamına gelen P.U.R.E., tescilli, yenilenebilir bir üretim teknolojisidir. PrimaLoft® P.U.R.E.™ artık karbon emisyonlarında %70’e varan azalma sağlıyor.

Ürün Stratejisi Kıdemli Başkan Yardımcısı Tara Maurer-Mackay, ““P.U.R.E. ile meydan okuma stratejisi küresel olarak kullanılan üretim sürecine inceleyerek bir ürün üretme şeklimizi yeniden geliştirmekti. Bu nedenle, tüm üretim sürecine baktık ve tüm kirli emisyonların nereden geldiğine odaklandık,” diyor.

PrimaLoft, yalıtım ürünlerine yönelik üretim süreçlerinin kapsamlı bir çevresel değerlendirmesini tamamladı ve karbon emisyonlarını azaltmak için en etkili fırsatları belirledi. Oradan, PrimaLoft mühendisleri, elyaf reçetesinde değişiklikler yaparak, yeni termal ekipman sunarak ve karbon emisyonlarını büyük ölçüde azaltmak için enerji kaynağını optimize ederek enerji verimliliğini artırmaya odaklandı. Yapısal bütünlüğü ve dayanıklılığı ile yalıtımı sağlayan bağlayıcı liflerin reçetesine özel dikkat gösterilerek, elyafın kendisi mevcut keçeli yalıtımlarıyla aynı temel yapıyı korur.

PrimaLoft başkanı ve CEO’su Mike Joyce, “Sadece ürettiğimiz ürünlere bakmıyoruz” dedi. “Onları nasıl yaptığımıza bakıyoruz ve çevresel etkimizi büyük ölçüde azaltmak için durmaksızın en uygun süreçleri takip ediyoruz.”

P.U.R.E. teknolojisi, gelecek sezonlarda PrimaLoft’un ayak izi boyunca genişletileceğinden sonuçlar çarpıcı biçimde büyüyecek olsa da işte PrimaLoft’un yalıtım ürünlerinden yalnızca biri ile bir yıllık üretimin çevresel etkisi*:

• %70’e varan CO2 tasarrufu

• 231.075 kg karbon tasarrufu

• Toplam 1.032.998 kilometre – dünyanın etrafını 26 kez dolaşmaya yetecek kadar

• Veya 10.613 ağaç dikmeye eşdeğer*

*Hesaplama, 100gsm PrimaLoft® Black Insulation’ın bir yıllık üretimine dayalıdır. Hesaplamalar bağımsız üçüncü taraf SGS North America, Inc. tarafından doğrulanmıştır.

Joyce, “Üretim tekniğimizdeki bu önemli değişiklik, karbon emisyonlarımızı azaltmadaki tek faktör değil” dedi. “1997’den beri, mümkün olan her yerde birinci sınıf performansımızdan ödün vermeden PrimaLoft ürünlerini yapmak için saf polyester yerine tüketici sonrası geri dönüştürülmüş malzeme kullandık. PrimaLoft® P.U.R.E. ™’den bağımsız olarak bu, emisyonlarımızı azaltmaya önemli ölçüde katkıda bulunur. 2015’ten bu yana bu şekilde yaklaşık 16.000 ton CO2 tasarrufu sağladığımızı belirledik. Daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme

kullanmaya ve P.U.R.E.™ teknolojimizi ayak izimiz ve ürün yelpazemize genişletmeye devam ettikçe genel etkimizin önemli ölçüde azalmasını bekliyoruz. “

2019’da PrimaLoft, yine %100 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan PrimaLoft® Gold Insulation’ın bir versiyonunu üretmek için PrimaLoft® P.U.R.E.™ üretimini başlattı. 2022’den itibaren PrimaLoft, farklı müşteri ihtiyaçlarına hizmet etmek amacıyla, her ikisi de %100 geri dönüştürülmüş PET’ten yapılan PrimaLoft® Silver Insulation ve PrimaLoft® Black Insulation’ı P.U.R.E. üretim teknolojisi bünyesine katacak. PrimaLoft, bu tekniği ürün serisine dahil etmek ve nihayetinde tüm üretim ayak izi boyunca daha da ölçeklendirmek için çalışıyor.

Joyce, “Amacımız, endüstrinin takip edeceği bir standart belirlemek ve nihayetinde çevre ile mükemmel bir uyum içinde birlikte var olmak için birlikte çalışmaktır” diyor.

PrimaLoft® P.U.R.E.™ üretim platformunu kullanan markalar arasında 2019’da erken benimseyen Patagonia’nın yanı sıra, Sonbahar 2021’de Alpkit, Bergans of Norway, Kodiak ve Viking dahil olurken, Sonbahar 2022’de yeni markaların dahil olması bekleniyor.