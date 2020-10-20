Secured Remote Service ile güncel

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Sistemlerin üretimini artırmak ve servis durma sürelerini mümkün olduğunca düşük tutmak için, Remote Service, küresel olarak birbirine bağlı bir tekstil endüstrisinin uzun süredir vazgeçilmezidir. Oerlikon Manmade Fibers Segment, Oerlikon Neumag ve Oerlikon Nonwoven markaları için, kiralanabilir sabit bir donanım ve yazılım kapsamı sunmaktadır.

Sistemlere uzaktan erişime sahip Remote bağlantısı, telefon veya e-posta üzerinden imkansız olan servis imkanları yaratmaktadır. Plan dışı durma süreleri ve bununla bağlantılı olan ve kısa sürede 5 haneli alanlara ulaşabilecek üretim kayıpları, Remote Service tarafından belirgin bir şekilde azaltılır. BT güvenliği standartları ve BT bileşenlerine olan talepler burada giderek daha da belirleyici oluyor. Bu yüzden, gerekli donanım ve yazılımı daima güncel tutmak daha da önem kazanıyor.

Oerlikon Manmade Fibers, bir Secured Remote Service sözleşmesi akdinde, müşterilerine donanım ve yazılımı sunuyor, yaklaşan güvenlik gereksinimlerinde donanım değişimini üstleniyor ve düzenli yazılım güncellemeleri tedarik ediyor. Bu servis konseptinin bir avantajı olarak, “Bir Secured Remote Service sözleşmesi kapsamında, müşteriler donanımı bizden kiralıyor. Böylece ilave tedarik maliyetleri ortadan kalkıyor ve müşterilerimiz, teknolojilerinin daima en güncel güvenlik gereksinimlerine uygun hale getirmekle uğraşmıyor. Bunu biz üstleniyoruz.” şeklinde açıklama yapıyor, Modifikasyonlar Teknik Satış Müdürü, Jan Pauer.

Secured Remote Service sözleşmeleri, tüm Oerlikon Neumag ve Oerlikon Nonwoven sistemleri için mevcuttur ve müşteriye özel ilave hizmetler ile sunulabilir.