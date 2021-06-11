Dilo Group ITMA ASYA’da nonwoven endüstrisine yönelik son yenilikleri sunacak

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Bir makine üreticisi olarak DiloSystems, herhangi bir nonwoven işlemi ve her türlü kesik elyaf ürünü için üretim hatları sağlar. Zor geçen bir 2020 yılından sonra pek çok sanayi sektöründe olumlu gelişmeler ve toparlanma süreci devam ediyor. Genel yüklenici olarak DiloSpinnbau, DiloTemafa, DiloMachines ve DiloSystems birimlerini içeren DiloGroup, iğneli dokunmamış kumaşlar üretmek için gereken tüm makineleri ve ortaklarla birlikte ısı ve su ile bağlanmış dokunmamış malzemeleri sunar. Tüm dünyada Dilo hatları, jeotekstiller, konut ve çatı kaplamaları, otomotiv ürünleri, filtreleme, akustik, suni deri ve tıbbi veya hijyen ürünleri dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için nonwovenlar üretmektedir.

DiloGroup hatları, teknik ve ticari olarak tüm ihtiyaçları karşılamak için tek bir sorumlulukla koordineli, profesyonelce yönetilen bir yatırım için ortağınız olarak genel yüklenici DiloSystems’den anahtar teslimi temin edilebilmektedir. Elyaf hazırlamadan (DiloTemafa) başlayarak, taraklama ile tülbent oluşturma (DiloSpinnbau) ile devam eden ve çapraz bağlama ve iğnelemeye (DiloMachines) ile noktalanan eksiksiz kesik elyaf işleme ekipmanı, Dilo’nun son derece uzmanlaşmış departmanları tarafından şirket içinde oluşturulmuştur. Bu komple hat projeleri, müşterileri ile yakın temas halinde ve Almanya Eberbach’daki teknik merkezlerinde yürütülen tekstil teknolojisi araştırmaları ve çalışmalar temelinde geliştirilmektedir.

SICAM S.r.l. ile iş birliği

Son zamanlarda Dilo, nonwoven endüstrisi için iyi bilinen bir yüksek kaliteli makine üreticisi olan SICAM S.r.l. ile iş birliği yaparak portföyüne su ile bağlama hatlarını ekledi. Son teknoloji spunlace hatlarının yanında, DiloGroup, Dilo yüksek hızlı taraklama ve katmanlama teknolojisi sayesinde geliştirilmiş gerilme mukavemeti oranlarına sahip ürünler için talepleri ve gereksinimleri karşılayabilmektedir.

119 yıllık geçmişinde şirket, makine performansı ve verimliliği ile ilgili her zaman yeni standartlar belirlemiştir. DI-LOUR, DI-LOOP ve Hyperpunch-iğneleme gibi yenilikçi teknolojiler, nonwoven endüstrisi için yeni pazarlar oluşturdu. İğne ile delme teknolojisinin en önemli ve çok yönlü bağlama süreçlerinden biri olmasını sağladı. Yeni yaklaşımlar, nonwoven tekstiller için daha yüksek üretkenlik, kalite ve çığır açan olanaklar vaat ediyor.

diloline 4.0

Her hatta kullanılmak üzere “diloline 4.0” akıllı üretim mevcuttur. Çok sayıda bilgi modülü, mobil uygulamalar ve bulut verileri (mindSpheres) aracılığıyla geri çağrılabilir. Bu yöntemler, kullanıcının makinelerin kontrolünü iyileştirmesine ve üretim sistemi içindeki karmaşık işlevleri personelden ve vardiyadan bağımsız olarak daha da güvenli hale getirmek için üretim verilerini oluşturmasına olanak tanır. Bekleme süreleri azaltılır.

3D-Lofter teknolojisi

Nonwovenlara sayısız olasılık eklemektedir. Mürekkebi elyaflardan oluşan bir 3D yazıcı gibi çalışır. Elyaf keçelerin ve iğnelenmiş keçelerin üzerine belirli bir düzende ayarlanabilir miktarda lif ilavesi dekoratif özellikler, hassas güçlendirme veya geliştirilmiş elyaf keçe kalitesi gibi uygulamalara olanak sağlar. Ayrıca, PES, karbon veya doğal elyaflar gibi neredeyse tüm elyaflar kullanılabilir.

Ayrıca klasik iğneleme işleminde Dilo sürekli iyileştirmeler sağlar. Yakın zamanda geliştirilen iğne modeli 8000X, iğne hareketlerinin eşit dağılımına bağlı olarak yeni bir homojen yüzey seviyesi oluşturur. Aynı zamanda, bu iğne tahtası, yüksek iğne sayısı nedeniyle yüksek hat hızlarında yüksek dikiş yoğunluğuna izin verir. Ayrıca 6000X gibi ilgili modeller, Hyperpunch iğneleme tezgahlarında kullanılmaya hazırdır.

“Microneedling” (Mikro iğneleme)

Su ile bağlamaya alternatif olarak geliştirilmiştir. Optimize edilmiş kinematik ve maksimuma çıkarılmış dikiş yoğunluğu, yüksek bir hat hızında yoğun ancak yumuşak iğneleme sağlar. Bu kumaşlar, 60 g / m2 ve daha fazla ağırlıkta kalite ve verimlilik açısından su jeti ürünleriyle eşleşebilir. Buradaki ana avantaj, yüksek basınç ve su kullanımı gerekmediğinden düşük enerji tüketimidir. Bu da düşük CO 2 ayak izi yönünden endüstrinin ileride karşılacağı zorluklarda büyük önem kazanacaktır.

Bu ve diğer elyaf işleme ve dokunmamış kumaşla ilgili konular, 12-16 Haziran 2021 tarihleri arasında ITMA Asya’da H7 numaralı salondaki A09 numaralı standında DiloGroup ile ayrıntılı olarak tartışılabilir.