Kordsa, sürdürülebilirlikte “Altın” şirket unvanı aldı

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“Tutkumuz yaşamı güçlendirmek” vizyonuyla 5 kıtada operasyonlarını yürüten Kordsa, evrensel sürdürülebilirlik derecelendirmesi sağlayan Ecovadis tarafından verilen puanını yükselterek Altın (Gold) şirket kategorisine çıktı. Bu değerlendirme, Kordsa’nın sürdürülebilirlik taahhüdünün arkasındaki güçlü duruşunu ve Şirket’in çevre, sürdürülebilir tedarik, işgücü ve insan hakları alanlarındaki mükemmel başarısını ortaya koyuyor.

Küresel tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini sağlamak için Ecovadis ile ortaklık kuran şirketler arasında yer alan Kordsa, Ecovadis tarafından 2015-2019 yılları sürdürülebilirlik çalışmaları açısından 40.000’den fazla şirketin incelenmesi sonucu verilen değerlendirme puanını yükselterek Altın (Gold) şirket kategorisine ulaştı.

Faaliyet gösterdiği lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri alanlarında sektöre yön veren, yaşamı kolaylaştıran, daha verimli ve çevreci teknolojiler üretmek için çaba gösteren Kordsa, yaşamı sorumlulukla güçlendiriyor. Tüm paydaşları için değer üretmeye ve çevre dostu projeler geliştirmeye devam eden Kordsa, çevre, çalışan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik uygulamalarının baz alındığı bu sistematik değerlendirmede aldığı başarıyla attığı her adımın, geliştirdiği her teknolojinin odağında sürdürülebilirlik olduğunun bir kez daha altını çiziyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik derecelendirmesi sağlayan Ecovadis, büyük, orta, küçük ölçekli her boyutta kamu veya özel işletmeyi bütünsel sürdürülebilirlik açısından değerlendiriyor. Derecelendirme işlemi şirketin büyüklüğü, konumu ve bulunduğu sektöre göre yapılıyor. Kanıta dayalı yapılan değerlendirmeler sonrasında şirketlere 0’dan 100’e kadar değişen bir puan veriliyor ve bu puana karşılık gelen bronz, gümüş veya altın kategorilerinde sınıflandırılıyor.