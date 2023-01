Özdemir Keçe geniş ürün yelpazesi ile her sektöre hizmet veriyor

Paylaş

Teknik ve endüstriyel keçe konusunda 25 yıldır hizmet veren Özdemir Keçe, bünyesinde bulundurduğu geniş ürün portföyü ile dikkat çekiyor. “Ürünlerimizi en iyi kalite ile müşterilerimizle buluşturmak için yeni sistemler geliştirmeye devam ediyoruz” diyen Özdemir Keçe Pazarlama ve Satış Müdür Yardımcısı B. Özgür Özdemir, yeni hedefleri hakkında bilgi verdi.

Sizi sektörde farklı kılan özellikleriniz nelerdir? Hangi ürünlerinizle ön plana çıkıyorsunuz?

“Özdemir Keçe olarak bizi sektörde öne çıkaran en büyük özelliğimiz ürün portföyümüzün son derece geniş olmasıdır. Teknik ve endüstriyel keçe alanında pek çok ürünü bir arada bulunduran nadir firmalardan oluşumuz sektör içindeki en büyük farklılığımızdır. Teknik ve endüstriyel keçelerin kullanıldığı hemen hemen her alanda ürünümüz bulunmaktadır. Tekstil ve terbiye sektöründe kullanılan sonsuz keçeler, çamaşırhane sektöründe silindir ütü ve katlama makinelerinde kullanılan keçe ve bantlar, alüminyum ekstrüzyon konveyör hatlarında yüksek ısıya dayanıklı rulo ve konveyör bantlarımız, deri sektöründe kullanılan sıkma ve pres keçeleri gibi bir çok keçeyi ürün repertuarımızda bulundurmamız sektörde öne çıkmamızı ve farklılaşmamızı sağlıyor. Bunun yanı sıra 25 yıllık bir firma olmamız endüstriyel keçe alanında öne çıkmamızı sağlamaktadır. 25 yılın beraberinde getirmiş olduğu bilgi ve tecrübelerimiz ile endüstriyel keçe alanında ortaya çıkan sorunları hızlıca ele alıp çözüme ulaştırmamız bizi ön plana çıkaran ve farklılaşmamızı sağlayan bir diğer etken olduğunu belirtmek isterim. Bütün sektörlere en kaliteli ürünü sağlamaya çalışmaktayız. Bunun için ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturmadan önce kalite kontrol testlerinden geçmektedir. Ürünlerimizi en iyi kalite ile müşterilerimizle buluşturmak için yeni sistemler geliştirmeye devam ediyoruz.”

“2022 yılını firmanız ve sektör açısından değerlendirebilir misiniz?

2022 yılı Dünya’da Covid-19 nedeniyle yaşanan pandeminin iyiden iyiye az alması ve bütün kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılması ile firmaların tam kapasite ile çalışmasına olanak sağlamıştır. Ancak pandeminin ekonomik alandaki sonuçlarını bu sene içerisinde gördük. Bütün Dünya’da artan enflasyon her sektörü olduğu gibi bizim hizmet verdiğimiz sektörleri de etkiledi. Özdemir Keçe olarak bu artışlardan müşterilerimizi olabildiğince korumak için başarılı çalışmalar gerçekleştirdik. Ekonomi alanında yaşanan bu sıkıntılara rağmen 2022 yılını son derece iyi ve verimli geçirdik. Özellikle ihracat rakamlarımızda dikkat çeken bir artış olduğunu görüyoruz. Firmamızın her zaman hedefi ihracat odaklı büyümek olmuştur. Bu sene içerisinde bu hedefimizi bir kez daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yurtiçi pazarında da ciddi gelişmeler kaydettik. Endüstriyel keçelerin kullanıldığı ve hizmet verdiğimiz alanlarda yurtiçi müşteri portföyümüzü bu sene içerisinde genişlettik. Bu duruma sebep olan en büyük etken ise 14-18 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve firmamızın katılımcı olduğu Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı oldu. Pandemi nedeniyle uzun süre sonra İstanbul’da gerçekleştirilen fuar büyük bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Fuar boyunca firmamıza ve ürünlerimize gösterilen ilgi ve alaka üst düzeydeydi. Fuar sonunda müşteri portföyümüzde iyi bir ilerleme kat ettik. Bu fuarın yanı sıra çamaşırhane sektöründe uluslararası alanda en büyük 2 fuardan biri olan İtalya’nın Milano şehrinde 4 senede bir düzenlenen Expodetergo fuarında da katılımcı olarak yer aldık. Yurtdışında firmamızın iyi bir seviyede tanınması bizim için sevinç kaynağı oldu. Bu fuarda da mevcut yurtdışı müşterilerimizle yüz yüze görüşme imkanı bulduk. Ayrıca yeni uluslararası firmalarla da bağlantılarımızı oluşturduk. Her iki fuarında bizim için olumlu geçmesi 2022 yılının firmamız için efektik ve etkin geçtiğini anlatan durumlardan biridir. Bu sene içerisinde pandemi nedeniyle ortaya çıkan tedarik zincirlerindeki bozukluk kendini biraz daha toparladı. Tedarik zincirlerinde yaşanan iyileşme ve gelişmeler sayesinde imalatlarımızı daha da hızlandırdık bu sayede ürünlerimizi 2021 yılına oranla daha hızlı şekilde müşterilerimize ulaştırmayı başardık. Bu süreleri daha azaltmak adına çalışmalarımız devam etmektedir. Firmamız 2022 yılındaki operasyonları başarılı şekilde yöneterek endüstriyel keçe alanında hizmet verdiğimiz her sektörde etkin ve güzel bir yıl geçirmiştir.”

2023 yılı hedefleriniz ve beklentileriniz nelerdir?

“2023 yılı içerisinde ana odağımız yine ihracat hedefli büyüme olacaktır. Ürünlerimizi daha fazla ülkelerle buluşturarak aktif olduğumuz sektörlerde Özdemir Keçe markasının bilinirliğinin artmasını sağlamak üzere çalışmalarımızı yapacağız. Yine Avrupa’da sektörünün en büyük fuarlarından biri olan ve İtalya’da gerçekleştirilen ITMA fuarına katılımcı olarak bulunacağız. Ayrıca alüminyum sektörünü bir araya getiren ALUEXPO fuarı içinde hazırlıklarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra hali hazırda geniş olan ürün portföyümüzü daha da genişletmek için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Metal sektöründeki etkinliğimizi daha da arttırmak için sektörün ihtiyacı olan endüstriyel keçeleri sektörün tüm teknik gerekliliklerine uygun olarak hazırlayıp, metal sektöründeki payımızı arttırmak istiyoruz.

Firmamız kurulduğu günden bugüne kadar en önemli müşteri grubu makine imalatçıları olmuştur. Pek çok sektörde pek çok makine imalatçısı müşterilerimizle çalışmalarımızın artarak devam etmesini hedefliyoruz. Bu müşterilerimizle karşılıklı görüşmeler sonucunda ortaya çıkan teknik açıdan en uygun ürünleri, en iyi kalite ve en cazip koşullar ile temin etmeye çalışıyoruz. Ülkemizde bulunan makine sektörü özellikle tekstil makineleri sektöründe Dünya’nın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkemizin kalkınmasında da makine imalatı ciddi bir rol oynamaktadır. Bizlerde bu sektöre destek vermekten dolayı çok mutluyuz. İnanıyor ve umuyorum ki gelecekte bu sektöre daha fazla destek veren firma konumuna geleceğiz.”

İlave etmek istedikleriniz varsa ekleyiniz

“Son olarak, 2023 senesinde tüm Dünya’da barış ve sağlıkla geçmesini temenni eder, herkese mutlu yıllar dilerim.”