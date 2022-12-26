Güven Çelik, müşteri odaklı çözümler sunuyor

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Tekstil makineleri üretiminde 35 yıllık deneyime sahip olan Güven Çelik Makine, kaliteli ürün ve hizmet anlayışı ile tekstil piyasasında farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Müşterilerine çözüm sunmak adına hep bir adım önde duran firma, Türkiye pazarının yanı sıra dünya pazarında da hak ettiği ilgiyi görmektedir. Güven Çelik Sahibi Harun Kadayıfcı, yeni dönem çalışmaları konusunda sorularımızı cevaplandırdı.

Sizi sektörde farklı kılan özellikleriniz nelerdir? Hangi ürünlerinizle ön plana çıkıyorsunuz?

“Firmamız, insan gücünü en aza indiren uygulama ve çözümlerin yanı sıra özel otomasyon çözümleri ile de piyasada sahip olduğu “GÜVEN” imajını gelecek yıllara taşımaya devam edecektir. Özellikle ön plana çıktığımız kalite kontrol ve paketleme makinelerini Türkiye’de ilk üreten firma olmanın haklı gururu ile her geçen gün ürün segmentimize müşteri odaklı çözümler eklemekteyiz.”

2022 yılını firmanız ve sektör açısından değerlendirebilir misiniz?

“Pandeminin yıkıcı etkileri; yüksek enflasyon, ülkeler arası savaşlar gibi küresel ölçekte yaşanan birçok kriz tüm alanları etkilediği gibi, faaliyet gösterdiğimiz makine endüstrisini de olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Özellikle kontrolsüz bir şekilde artan yüksek maliyetler, hem üreticiyi hem de alıcıyı ekonomik olarak yıpratmıştır. Yaşanan tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen Güven Çelik Makine, 35 yıllık bilgi birikimi, sektör bilgisi ve sağlam temellere dayandırarak inşa ettiği profesyonel şirket kültürü sayesinde bu kriz ortamından da daha güçlü bir şekilde çıkmayı başarmıştır. Özellikle 2020-2022 yılları arasındaki süreci değerlendirdiğimizde gerek katılmış olduğumuz fuarların etkisiyle, gerek referanslarımızın güçlü olması sebebiyle de kendi alanında yine en çok tercih edilen firma olmuştur. Tüm bu gelişmeleri birlikte değerlendirdiğimizde firma olarak çok verimli bir dönem geçirdiğimizi net bir şekilde ifade edebiliriz.”

2023 yılı hedefleriniz ve beklentileriniz nelerdir?

“Türkiye’nin uluslararası tekstil ve giyim endüstrisinde oynadığı önemli rolün farkında olduğumuz için Güven Çelik Makine olarak bu beklentiye en profesyonel düzeyde karşılık vererek marka bilinirliğimizi global ölçeklerde temsil etmek en öncelikli amaçlarımız arasındadır. 1999 yılından itibaren ilk katılımcı firma olarak, düzenli olarak yer aldığımız tekstil makinelerinin kalbi olan uluslararası ölçekte en yoğun katılımlı fuar ITMA 2023 için farklılaştırdığımız ürünlerle teknolojik ve yenilikçi inovasyonu birleştirerek çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Bu doğrultuda yenilikçi bakış açısı, müşteri ve kalite odaklı şirket kültürüyle her alanda değer oluşturmaya devam edeceğiz.”