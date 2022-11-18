İstisnalar kuralları güçlü kılar; İstisna Olun

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Hindistan ITME Birliği’nin kendi çalışma alanlarında yetenekli, öne çıkan liderler, yenilikçiler ve kararlı azim arayışına yön veren fikir budur. Hindistan ITME Topluluğunun 4 yıllık başarılı yolculuğunun nişanesi olarak bir ödül başlatıldı.İkinci kez sunulacak ödüller, Hindistan ITME Birliği’nin Hint ulusunun tekstil mühendisliği sektöründeki olumlu değişimi etkileyen istisnai ve önemli katkıları tanımaya yönelik mütevazı girişimidir. Bu ödüller, büyükelçileri, konsey üyelerini, çeşitli bakanlıkları, devlet bakanlarını, tekstil endüstrisi ve devletin üst düzey yetkililerini ve küresel yatırımcıları temsil eden uluslararası ve ulusal delegelerin katılacağı en büyük tekstil mühendisliği gösterisinin başlangıcını temsil edecek. Ünlü tekstil girişimcileri ve yükselen tekstil yatırımcıları bu etkinliğin bir parçası olacak. Kazananlar, kategoriye en uygun formatta nakit ödül, plaket ve sertifika ile ödüllendirilecektir. Hindistan ITME Topluluğunun geniş ağı sayesinde, ödüllerin tanınması sadece ödül töreninde bulunan delege ile sınırlı kalmayacak, aynı zamanda Hindistan ITME Topluluğu ile ilişkili geniş veri tabanına ve tüm basın ve bakanlığa dağıtılacaktır. Kitapçık kopyaları, Hindistan ITME Topluluğunun aktif bir parçası olduğu mevcut ve sonraki tüm etkinliklerde uluslararası ve ulusal delegelerin tamamına sunulacak.

Hindistan’ı dünyaya süper bir teknoloji sağlayıcısı haline getirmeyi hedefleyen ve 100 Hintli tekstil makine şampiyonu geliştirme vizyonuna sahip olan Hindistan ITME Topluluğu, tekstil mühendisliği ve teknoloji sağlayıcılarının sıfırdan zirveye yükselişini gördü.Ödül seçiminde adil uygulama ve gerçek tarafsızlık sağlamak için topluluk, tekstilin farklı sektörlerinden tanınmış tekstil teknokratlarını bünyesine kattı. Jüri üyeleri arasında yer alan Indorama Ventures Ltd., Elyaflardan sorumlu Grup Baş Strateji Sorumlusu Bay Uday Gill, “İnsanların yenilik yapmaları ve tam potansiyellerine ulaşmaları için teşvik ve tanınma esastır. Pek çok prestijli ödül olsa da Hindistan ITME Topluluğu gerekli niş kategorileri teşvik etmekte ve seçim sürecine uygun durum tespiti sağlamaktadır. Jüri üyeleri arasında yer almaktan son derece gurur duyuyorum ve adaylıkların kalitesinden çok etkilendim.”

Bir diğer jüri üyesi, Sutlej Textiles and Industries Ltd. Başkan ve CEO’su Bay Updeep Singh, “Hindistan ITME Ödüllerini kazanmak, mühendislik firmalarının büyümesi için bir hızlandırıcı olacak. Hindistan ITME Birliği’nin geniş ağı, ödül kazanan şirketin sadece diğer endüstriler arasında değil, aynı zamanda sektörün en prestijli müşteri endüstrisi arasında itibarını da artıracaktır. Bu kadar büyük bir tanınma fırsatını geliştirip düzenlediği için derneğe teşekkür ederiz. Ödül oluşumları ve değerlendirme için bilgi toplamadaki hassasiyet mükemmel bir şekilde dengelendi,” diye ekliyor.

Bu yıl ITME Topluluğu, Hindistan’ın efsanevi endüstri liderlerini onurlandırmak ve herkese ilham veren rol modeline hak ettiği saygınlığı ve takdiri göstermek için bir Tekstil Maestro Ödülünü başlattı. Jüri üyelerinden Eastern Engineering Company Ortaklarından ve Jüri Üyesi Bay R Anand, Doğu Mühendislik Şirketi Ortağı “Hindistan ITME, Hindistan ve denizaşırı ülkelerdeki tekstil endüstrisi ekosistemiyle bağlantıda kalmak için birden fazla yol seçti. Bu ekosistemdeki insanları titiz ve bağımsız bir seçim süreciyle tanıma kararı iyi bir girişim olarak öne çıkıyor. Hindistan ITME, tekstil ve tekstil mühendisliği endüstrileriyle tüm ilişkiler için tercih edilen platform olarak konumunun altını çiziyor.”

ITA, Almanya ve APS GmbH’nin Hindistan Danışmanı ve Stratejik İş Danışmanı & Mentör olan ve bunun yanında her iki ödülün de jüri üyeleri arasında yer alan Bay Gurudas V Aras ödülleri, “2019’daki başlangıcından bu yana Hindistan ITME Topluluğu ödüllerinde jüri üyesi olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Her iki ödül için de adaylıklara hayran kaldım. Onlarca yıldır mühendislik sektörümüzde çalışan biri olarak, ITME Topluluğu tarafından oluşturulan bu ödül, diğer Hintli makine üreticilerine hak ettiği değeri vereceğinden büyük bir başarı duygusudur. Alana özel kategoriler yanında son derece yetenekli kadın liderlere yönelik bir adaylık başlatarak kadın liderleri teşvik etmeye odaklanma, ITME Topluluğu tarafından gerçekleştirilen ilham verici bir çalışmadır. Sektörümüz için tanınma ve yön vermeye yardımcı olma yolculuğuna devam etmek benim için büyük bir onur olacaktır. Ödül kazananların başarısı, diğer rakiplere oyunlarını daha da geliştirmeleri için ilham vereceğinden rekabetin daha da çetin geçeceğinden eminim,” şeklinde değerlendiriyor.

Tüm adayların, uygunlukları yönünden etkinliğin teknik koordinatörü Suvin tarafından taranmasını takiben özetlenen başvurular ayrıntılı inceleme ve kazananın seçimi için jüriye sunuldu. Suvin’in Genel Müdürü Bay Avinash Mayekar, bu ödüllerde kendisinin ve ekibinin teknik bilgi ve formatı sağladığı son 2 yıldaki deneyimlerini paylaşıyor: “Hindistan ITME Topluluğunun yıllar içinde düzenledikleri her bir aktiviteye sürekli olarak değer kattığını gördüm. Onların canlı başarı hikayeleriyle anılmak büyük bir onurdu. ITME ödül töreninde sektörün liderleri ve dinamik ITME yönetim ekibiyle birlikte olmak elbette büyük bir onurdu. İlk ödül etkinliğimiz Hindistan’daki dernekler içindi ve bu ödül etkinliğimizde araştırmadan inovasyona, kurumsal liderlerden kabile topluluklarına, kadınların güçlendirilmesinden yeşil girişimlere kadar tüm segmentlerde sektöre adalet sağlamaya karar verdik. Nüfuzlu jüri üyeleriyle gerçekten cesaret verici bir görev ve ITME yönetim kurulu üyeleriyle harika bir birliktelikti.”

ITME Yönetim Kurulu Başkanı Bay S. Hari Shankar, diğer yönetim kurulu ve ödülün jüri üyeleriyle kazananları açıkladı:

Tekstil Mühendislik Endüstrisinde En İyi Performans:

• Eğirme: M/S Lakshmi Machine Works Limited

• Dokuma ve Dokuma Hazırlık: Rabatex Industries

• Terbiye: Texfab Engineers (India) Pvt. Ltd

• Baskı: ColorJet India Ltd.

• Yan sanayi: Lakshmi Card Clothing Manufacturing Company Private Limited

Kirlilik Kontrol Teknolojisi için En İyi Girişimler:

S. A. Pharmachem Pvt. Ltd.

Kadınlara Özel Ödül:

• Kadın Girişimci: Deepa A Kumar, Yashram Lifestyle Brands, CEO ve Kurucu

• Kadının Güçlendirilmesinin Desteklenmesi: Neha Jhunjhunwala, Direktör, Sarla Performance Fibers Ltd

• Kadın Usta Dokumacı: Santoshi Kewat

• Geleneksel Yeteneklerin Yeniden Canlandırılması: Kumari Raita

Araştırma Mükemmeliyeti: Dr. Rekha Ramakrishnan, SASMIRA

Tekstil Üstadı: S P Oswal, Yönetim Kurulu Başkanı ve İdari Müdür, Vardhman Group of Companies

Hindistan ITME Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bay Hari Shankar, “Her bir Hindistan ITME Topluluğu ödülü stratejik kategoriler sunarak ve daha geniş bir kitleye ulaşarak adaleti sağlamanın yanında daha büyük, daha iyi ve daha cesur olmaya çalışacaktır. Ödüllerin büyümesinin saygınlığının tek ve gerçek sahipleri kıymetli aday katılımcılardan başkası değildir. Bu onların ödül kategorilerine değer katan özverileri ve sıkı çalışmalarıdır. Alanlarında istisnai olan tüm başvurular için minnettarız. Ayrıca, her başvuru sahibine ITME Topluluğu’na olan inançları için teşekkür ediyor ve diğer tüm diğer şirketleri bir sonraki ödüllerimize katılmaya ve sonraki ödül törenlerimizde daha büyük ve daha cesur bir ödül töreni geliştirmeye yardımcı olmaya çağırıyoruz. Sorunsuz ve tarafsız karar vermemizi sağlamamıza yardımcı olmak için yoğun programlarından zaman ayıran seçkin jüri heyetine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz,” dedi.

Ödüller, 10 Aralık 2022’de, India Exposition Mart’ta, son derece prestijli CEO Oturumu- “Tekstilleri Teknoloji Yoluyla Güçlendirmekte” takdim edilecek. CEO Oturumu, Hindistan’dan Hükümet ve seçkin endüstri liderlerinden üst düzey karar vericileri ve dünyanın dört bir yanından önemli paydaşları bir araya getirmek için kavramsallaştırılmış etkileşimli bir kapalı döngü forumdur. Toplantıda Denizaşırı Delegeler, Devlet Memurları ve birinci sınıf Hint ve Uluslararası Tekstil ve Tekstil Makineleri şirketlerinin CEO ve Genel Müdürleri temsil edilecek.