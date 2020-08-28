Murat Dalkılıç’ı bağrımıza bastık

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Tasarımcı Emre Erdemoğlu, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında tanıttığı 2020-2021 Sonbahar-Kış koleksiyonunda “Beni Bağrına Bas” temasıyla birbirimizi bağrımıza basmanın, önyargısız olmanın, birbirimize daha sıkı sarılmanın hala mümkün olduğu bir dünya vadediyor. Tasarımcı, erkek koleksiyonunu tanıttığı defilesinin sürprizi ise tasarımcının uzun zamandır sahne kostümlerini tasarladığı Murat Dalkılıç oldu.

Emre Erdemoğlu defilesinde podyumda yürüyen Murat Dalkılıç, 70’lerden ilham alınarak hazırlanan koleksiyondan mavi tonlarında kısa kolu üzerine ikinci bir uzun kolu olan gök mavisi bir takım ile podyuma çıktı. Defile finalinde de tasarımcı Emre Erdemoğlu ile birlikte selama çıkan ünlü şarkıcı podyumdaki enerjisiyle dikkatleri topladı.

Ege İhracatçı Birlikleri Moda Tasarım Yarışması’nda kazandığı ödül sonrasında Moda dünyasında basamakları çok hızlı tırmanan Tasarımcı Emre Erdemoğlu, koleksiyonuyla ilgili olarak “İnsan ilişkilerinin günümüzde geldiği son noktayı protest bir anlatımla ifade etmeye çalıştım koleksiyonumda. Duygunun, hissiyatın azaldığı bir dünyayı kabul etmeyip birbirimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini farklı bir dille anlattım.”diyor.

Pandemi nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleşen ve dijital olarak çekilen defile, 12-16 Ekim tarihleri arasında www.mbfwistanbul.com adresinde konumlandırılacak olan sanal etkinlik alanından izlenebilecek.

15’inci kez gerçekleşecek olan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), 12-16 Ekim tarihleri arasında, Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ile uluslararası dijital platformlar üzerinden gerçekleşecek. Defile çekimlerine başlanan ilk dijital MBFWI’nin katılımcı tasarımcılarından Emre Erdemoğlu defilesinde Murat Dalkılıç da yer aldı. Emre Erdemoğlu defile çekimi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.