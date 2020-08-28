Adil Pelister: “Türkiye Yepyeni Bir Döneme Adım Atıyor”

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İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküp doğalgaz rezervine ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

Pelister açıklamasında şunları kaydetti:

“İlk olarak 29 Mayıs 2018’de yola çıkan Türkiye’nin ilk milli sondaj gemisi Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Karadeniz Tuna 1 kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bularak ülke tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdi. Ülkemiz yepyeni bir döneme adım atıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu müjde, cari açığımızda büyük etkisi olan enerji maliyetlerinin bertaraf edilmesi bakımından büyük önem taşıyor. Özellikle kimya sektörümüzün de hammadde bakımından yüzde 70 dışa bağımlı olduğunu göz önüne aldığımızda sektörümüzün üretimde ihtiyacı olan hammadde ve enerji kaynaklarından olan doğalgazın ülkemizden karşılanacak olması, sektörümüzün hem ithalatını düşürecek hem de üretime ciddi bir katkı sağlayarak sektörümüzü ileriye taşıyacaktır. Bugün sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın en büyük maliyetlerinden birini oluşturan enerji maliyetleri azaldığında, sanayicilerimiz daha çok üretmeye ve yatırıma odaklanacak dolayısıyla ihracatımızın da artmasına vesile olacaktır. Ülkemizin geleceğine inancımız tam. Kimya sektörü olarak önümüzdeki bu yeni dönemde üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışarak, ülkemizin ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Bize bu gururu yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi mühendis ve çalışanları ile emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. Allah devamını nasip etsin inşallah.”