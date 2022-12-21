Mersan Makine, dünya tekstil üretiminde yer edinmeyi hedefliyor

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Tekstil finisaj makineleri üretimi yapan Mersan Makine, 1983 yılından beri inovasyonu takip ederek, yenilikçi makineler tasarlamaya çalışıyor. Mersan Makine Genel Müdürü Çağatay Sümer, yeni dönem çalışmaları hakkında sorularımızı cevaplandırdı.

Yerli bir üretici olarak, kısa, orta ve uzun vadede hedefleriniz nelerdir?

“Öncelikle ilginize teşekkür ederim. Mersan Makine olarak kısa vadede hedefimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve satış sonrası destek isteğine hızlıca cevap verebilmektir. Orta ve uzun vadeli hedeflerimiz ise ülkemizde ürettiğimiz makinelerimizi dünyanın her yerine, tekstil üretiminde rol almak için göndermektir.”

Sizi sektörde farklı kılan özellikleriniz nelerdir? Hangi ürünlerinizle ön plana çıkıyorsunuz?

“Sektörümüzde birçok alanda makineler üretilmektedir. Mersan olarak biz de finisaj grubu makineler üretiyoruz. Bu noktada bizi farklı kılan patentli teknolojilerimiz ve gelecek yıl üretimini bitireceğimiz “DOKUMA SANFOR” makinesidir. Ayrıca satış sonrası destek konusunda sağladığımız eşsiz destek de yine bizi farklı kılan özelliğimizdir.”

Sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüşüm sizin için ne ifade ediyor?

“Mersan Makine olarak ilk kurulduğumuz günden beri çevreye zararlı atıklar ile mücadele ediyoruz. Üretimimizi tüm dünyanın ortak normlarına göre yapıyoruz. Çevreye saygılı üretimi destekliyoruz. Gelecek 50 yılda karbon salınımını 0’a indirecek makineler nasıl tasarlayabiliriz diye sürekli çalışmalar yürütüyoruz.”

2022 yılını firmanız ve sektör açısından değerlendirebilir misiniz?

2022 yılı üretim ve satışımız açısından verimli bir yıldı. ITM 2022 ile birçok partnerimiz ile buluştuk. Makinelerimizi gönderdiğimiz birçok ülkeye yeni makineler, yeni iş birlikleri sağladık.”

2023 yılı hedefleriniz ve beklentileriniz nelerdir?

“2023 yılı itibariyle 40. yılımızı kutluyoruz. Cumhuriyetin’de 100. yılında ülkemize sağlayacağımız katma değer ile gurur duyacağız. 2023 yılında daha pek çok ülkeye makinelerimizi göndermeyi umut ediyoruz.”

Dünyadaki siyasi, ekonomik ve enerji piyasasındaki gelişmeleri dikkate alarak değerlendirecek olursanız, sektör ve ülke açısından önümüzdeki süreç hakkında neler söylemek istersiniz?

“Dünya son 30 yıldır yoğun bir alarm veriyor. Küresel iklim krizi ile ilgili ciddi adımlar atılması gerekiyor. Bunun yanı sıra ülkelerin siyasi ilişkilerinin daha da normalleşmesi gerekiyor. Tüm bunlar doğrultusunda Mersan olarak sektörümüzün önemli oyuncularından birisi olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye’den dünyanın her yerine inovasyon götürmeye çalışıyoruz.”