Eko Teks, Türkiye’de üretilmeyen ürünlere yatırım yapacak

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Eko Teks Ltd., yeni yatırım ve Ar-Ge çalışmaları neticesinde yerli ve milli ürünler ile çeşitlerini artırmayı hedefliyor. Yeni ürünlerin Türkiye’de üretimi yapılmayan ve yurtdışına bağımlı olduğumuz ürünler olmasına önem vereceklerini belirten Eko Teks Ltd. Genel Müdürü Nadir Cengiz Nalbant, yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sizi sektörde farklı kılan özellikleriniz nelerdir? Hangi ürünlerinizle ön plana çıkıyorsunuz?

“Eko Teks Ltd. olarak entegre bir firma olmamız en büyük avantajımız. Amacımız hammeddeden nihai ürüne doğru bir oluşumun içerisinde olmak ve en kaliteli hammaddeden mamül ürünleri müşterilerimize sunmaktır. Hali hazırda jakarlı dokumalar için fiberler, yaylı gücü telleri, jakar ipliklerinin üretimini düz (saten) ve çift kat kumaşlar (kadife) için yapıyoruz. Ayrıca; ‘’Tam Zamanında’’sloganı ile malzeme terminlerini minimumda tutuyoruz.”

Sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüşüm sizin için ne ifade ediyor?

“Ürünlerimizi ISO kalite ve çevre standartlarına uygun olarak üretmemizin yanı sıra hammadde tedarikçilerimizin de aynı kriterlere sahip olmasını kaliteyi standart olarak sağlamak için garanti ediyoruz. Bu sayede hammadde ve üretim israfını(fire) minimumda kalmasını sağlıyoruz.”

2022 yılını firmanız ve sektör açısından değerlendirebilir misiniz?

“2022 yılında piyasalar pandemi sonrası beklenen atılımı ve toparlanmayı tam olarak sağlayamadı. Konjoktürel bazda yaşadığımız bölgesel krizler de bu toparlanmayı negatif yönde etkiledi. Ama yine de kötü bir yıl geçirdiğimizi söyleyemeyiz.”

2023 yılı hedefleriniz ve beklentileriniz nelerdir?

“2023 yılından sektörel olarak beklentimiz yüksek olmakla birlikte aynı yıl içerisinde yapılacak ITMA23 fuarının piyasaya olumlu yönde etkileri olacağını ön görüyoruz. Bu sayede ihracatımızı artırarak ülkemize tekstil makine aksamları sektöründe daha fazla döviz kazandırmayı hedefliyoruz.”

Dünyadaki siyasi, ekonomik ve enerji piyasasındaki gelişmeleri dikkate alarak değerlendirecek olursanız, sektör ve ülke açısından önümüzdeki süreç hakkında neler söylemek istersiniz?

“Son 3 yılda yaşanan küresel ve bölgesel krizleri lehimize olarak önümüzdeki süreçte fırsata çevirmek en büyük arzumuzdur. Ülkemizin içinde bulunduğu siyasal dengenin korunmasını ve enerji kısıtlamalarına uğramadan ülkemizdeki üretimin devam etmesini istiyoruz. Bu sayede hem ülkemizi hem de ekonomimizi stabil şekilde sürdürülebilir kılarız.”