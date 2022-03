Avrupa nonwoven pazarı 2020’de %7’nin üzerinde büyüme gösterdi

Paylaş

Edana istatistikleri, pandemi sırasında nonwovenların oynadığı önemli rolü vurguluyor.

Nonwovenlara ve ilgili endüstrilere hizmet veren lider küresel dernek olan EDANA, Avrupa nonwoven üretimi üzerine yaptığı yıllık anketin sonuçlarını açıkladı. Sektöre kapsamlı bir genel bakış sağlayan en son istatistikler, talep etkenleri ve tedarik zincirlerinde benzeri görülmemiş bir değişim dönemi boyunca endüstrinin güdüsünü ve dayanıklılığını göstermektedir.

EDANA sekreterliği tarafından toplanan ve derlenen rakamlara göre, Avrupa’da nonwoven üretimi 2020’de %7,2 artarak 3.075.615 tona (ve 85,9 milyar metrekareye) ulaştı ve toplam tahmini cirosu 9.555 milyon € oldu. 27 Avrupa Birliği ülkesinin toplam üretimi şu anda 2,15 milyon tonun üzerindedir.

EDANA’nın Pazar Analizi ve Ekonomik İşler Direktörü Jacques Prigneaux, son on yılda %4,0 olan yıllık ortalama büyüme oranını geride bırakan etkileyici büyüme oranının ana itici güçlerini ayrıntılı olarak değerlendirdi: “Pandemiyle savaşmak için yoğun olarak kullanılan malzemelere olan yüksek talep üretimi etkiledi. Spunmelt ve Drylaid-Hydroentangled nonwovenlar hem ağırlık hem de yüzey bakımında iki haneli büyüme oranları gösterdi. Benzer uygulamalardaki gelişmeler sayesinde, Wetlaid nonwovenlardaki büyüme de geçen yıl önemliydi. Farklı uygulamalarda zıt trendlerin görüldüğü Airlaid üretimi, bir yıl öncesine göre sabit bir gelişme sergiledi. Nonwovenlar için ana son kullanım, 2020’de %9,6’lık bir büyüme ile 857,940 tona ulaşan %28’lik teslimat payıyla hijyen pazarı olmaya devam ediyor. Açık nedenlerden ötürü, 2020’de nonwovenlar için en önemli büyüme alanları tıbbi (+%118,0) ve ıslak mendil / kişisel mendillerde (+%22,0), ardından giysilerde (+%32,6) gözlendi”.

Buna karşılık, otomotiv iç mekanlarında (%23 düşüş), yer döşemelerinde, masa örtülerinde ve telalarda büyük düşüşler görüldü. Ayrıca inşaat piyasalarında ve sıvı filtrasyonda olduğu gibi satış hacmi bakımından birçok önemli dayanıklı sektör sınırlı büyüme gösterirken, tarımsal uygulamalarda büyüme negatif yönde olmuştur.

Jacques, “Katılımcı şirketlerin ve EDANA personelinin son birkaç yıldaki çabalarının takarrübü ile bu sonuçlar artan sayıda şirketten gerçek verilerin toplanmasına dayanmaktadır ve en az 118 şirket / fabrika bu yıl 2020 getirilerini doğrudan bildirdi. Kesin rakamların daha da artması bu istatistikleri, üye şirketlerdeki planlama ve kıyaslama amaçları açısından kesinlikle daha uygun hale getirecektir,” dedi.

EDANA Genel Müdürü Pierre Wiertz, “Bu rakamların arkasında her şeyden önce şirketler için çalışmaktan gurur duyabilecek, amaçları her zaman aynı hedef doğrultusunda olan, ancak belki de şimdi her zamankinden daha da çok fark edilen, vatandaşların refahı ve sağlığı için mükemmelliğe katkıda bulunmak olan binlerce kadın ve erkeğin emek ve emeğini görüyoruz. 50 yıldan beri alanında dünyadaki en kapsamlısı olan bu yıllık EDANA istatistiklerinin mütevazı ama yine de temel rolü üreticilerden doğrudan girdiler ve kapsamlı pazar bilgileri sayesinde bu performansı belgelemek ve bu benzersiz iş zekâsı kaynağını üye şirketlerimiz için sağlamaktır,” dedi.