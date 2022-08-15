İzmir, tekstil fuarlarını büyütüyor

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Konfeksiyon aksesuarları ve üretim teknolojilerinde Avrupa’nın en büyük fuarı İzmir’de…

Hazır giyim sektörünün beklenen buluşması, 12-15 Ekim 2022 tarihlerinde fuarizmir’de gerçekleşecek. Kumaş, konfeksiyon yan sanayi, hazır giyim, konfeksiyon makineleri ve baskı teknolojilerinin aynı anda sergilendiği Fashion Prime ve Fashion Tech fuarları, sektöre güçlü bir ticaret kapısı açacak. İZFAŞ, tekstil sektöründe Türkiye’nin başkenti İzmir’in gücüne güç katıyor. Tekstil sektörünün tüm ihtiyaçlarının aynı anda sergilendiği ilk fuar olan Fashion Prime, geçtiğimiz yıl içindeki ürün grubundan yeni bir fuar çıkartarak tarihe geçmişti. Bu yıl ikinci kez sektörün tüm bileşenlerini aynı çatı altında toplayacak fuarlar, sektörün birlik ve beraberliği için umut olacak.

İZGİ Fuarcılık ile güçlerini birleştiren İZFAŞ, tekstil makineleri ve teknolojileri alanında sınırlarını genişletti. Tekstil üretimini İzmir ve Ege Bölgesi’nde daha önemli hale getirmek amacıyla fuarizmir’de ilk kez düzenlenen FashionTech – Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı, Fashion Prime ile anlam kazandı. İki fuarın birlikteliği, katılımcı ve ziyaretçilerin beğenisini toplarken; fuarlardaki ticari birlikteliklerde artış yaşandı. Fuarlarda sergilenen ürünlerin tamamı satılırken; bir kısmı Türkiye’de ilk kez fuarizmir’de sergilendi. Hazır giyim üreticileri, dünya markalarının temsilcileri, makine ve tedarikçilerden oluşan katılımcı portföyünü uluslararası ziyaretçilerle buluşturan fuarlar; sektörün ihracat rakamlarına artan bir ivme kazandırıyor.

Avrupa’nın en büyüğü oldu

Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar alanı fuarizmir’de geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen FashionTech, Avrupa’nın en büyük hazır giyim, konfeksiyon makineleri ve yan sanayi fuarı olma başarısını yakaladı. Yerli üreticilerin yanı sıra lider makine tedarikçilerinin yoğun ilgisini gören fuar, bu yıl da Fashion Prime – Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenecek. Böylece, makine sanayinde yer alan firmalara yeni müşteri gruplarıyla bir araya gelme fırsatı doğacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve İZGİ Fuarcılık tarafından İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ege Bölge Sanayi Odası (EBSO), Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) destekleriyle düzenlenecek 2. Fashion Tech Fuarı, 2022 yılında sektörün birlik ve beraberliğini sağlayacak en önemli etkinlik olmaya hazırlanıyor.

12-15 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Fashion Prime – Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS), İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi(İAOSB), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF),Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği, MTK Sanayici ve İşadamları Derneği (MTK) ve Konfeksiyon Yan Sanayicileri (KYSD) destekleri ile gerçekleşecek.

Alıcı: “Fuarlarımız ihracata açılan önemli birer kapıdır”

Fuarların oldukça verimli geçtiğini belirten İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “Pandemi döneminde fuar düzenlemek oldukça zordu. Biz bu cesareti İZGİ Fuarcılık ve sektörümüzün desteğiyle beraber gösterdik. Dördüncü kez düzenlediğimiz Fashion Prime ve ilk kez düzenlediğimiz Fashion Tech fuarlarımız hem katılımcılarını, hem ziyaretçilerini, hem de sektörümüzü oldukça memnun etmişti. Önemli bir alım heyeti çalışması yürüterek yabancı ziyaretçilerimizin yıl boyu süren önemli ticari anlaşmalara imza atmasına vesile olduk. Fuarlarımız ihracata açılan önemli birer kapıdır. Şimdi yine aynı heyecanla, katılımcı ve ziyaretçilerimizi tekstil sektörünün başkenti İzmir’de buluşmaya davet ediyoruz” dedi.

Farklı ürün gruplarından başarıya giden yol

Yıllardır özlemi duyulan bir konseptte fuarı tekstilin başkenti İzmir’de İZFAŞ ortaklığı ile gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden İZGİ Fuarcılık Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuarlar Sorumlusu Mustafa Kemal Hızarcıoğlu ise şunları kaydetti: Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü dünyanın en çok istihdam sağlayan sektörlerinden. Makine ve aksesuar birbirini tamamlayan iki ayrı ürün gurubuydu. İki ürün gurubunu bir araya getirmek zor gibi gözüküyordu. Ama biz bunu başardık. Hazır giyim ve konfeksiyonda dünyanın özlemiş olduğu fuar konsepti ortaya çıkmış oldu. Hedefimiz hazır giyim ve konfeksiyon üreticileriydi. Bu iki üretici aksesuarı da kullanıyor makinayı da. Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin tamamı iki tarafa da hitap etmekteydi. Büyük alımlar gerçekleştirildi. Hem ziyaretçiler hem de katılımcılar memnun ayrıldı. Böylece fuarımızın başarısını 2022 yılına taşıdık. Bu yıl ikinci kez sektörün tüm bileşenlerini aynı çatı altında toplayacak fuarımız, sektörün birlik ve beraberliği için umut olacak.”