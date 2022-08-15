Asteks Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı’nda iplik üreticilerine en son yeniliklerini sergiledi

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Gelişmiş apron, manşon ve manşon rektefiye makineleri uzmanı Asteks, 14-18 Haziran tarihleri arasında İstanbul TÜYAP’ta düzenlenen Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı’nda zengin ürün portföyüyle ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Farklı iplik türlerinin üretim taleplerine yanıt veren apron ve manşon çeşitlerinin yanı sıra, Asteks gelişmiş rektefiye makineleri ve akıllı insansız taşıma aracı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fuar boyunca yurt içi yurt dışı tekstil pazarlarından gelen ziyaretçilerle önemli görüşmeler gerçekleştiren Asteks yetkilileri, 50 yıllı aşkın deneyime sahip olan firmanın sunduğu kurumsal güç ve güveni de vurguladı.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Asteks Pazarlama ve Satış Müdürü Sabri İlknur, sergiledikleri gelişmiş çözümlerin ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü ve fuar boyunca başarılı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Fuarın oldukça memnun edici sonuçlarla tamamlandığını dile getiren İlknur; “Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı sadece ülkemiz ve bölgemiz açısından değil küresel çapta öneme sahip bir fuar. Tekstil endüstrisinin pandemi sonrası ilk büyük buluşmasına katılmak için ciddi bir hazırlık sürecimiz oldu. Yurt içi ve yurt dışı pazarlardan mevcut ve potansiyel müşterilerimizle buluştuğumuz, yeni anlaşmalar sağladığımız bir fuara imza attık. Türkiye pazarının %75’ine ulaştığımız ve 30’den fazla ülkeye ihracat yaptığımız düşünülecek olursa, Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 2022 başarılı olduğumuz ve bizleri memnun eden bir fuar olarak etkisini önümüzdeki dönemde gösterecektir” dedi.

İlknur, fuarda Türk tekstil endüstrisinden profesyonellerin yanı sıra, Özbekistan, Bangladeş, Pakistan, Mısır, İran ve Yunanistan gibi bölge ülkelerinden ve gelişmekte olan tekstil pazarlarından ziyaretçilerle buluştuklarını anlattı. Uluslararası Tekstil Makineleri 2022 fuarını 65 ülkeden 64.500 kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan İlknur, Asteks olarak yeni bağlantılar kurma fırsatı yakaladıklarını ve rekabetçi rektefiye çözümlerini çok sayıda küresel ziyaretçiye yakından gösterebildiklerini belirtti.

“Tekstil endüstrisinde sürdürülebilirlik eksenli bir dönüşüm var”

Asteks ana ürün grubu olan apron ve manşon çeşitlerindeki birçok yeniliği Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 2022’de ziyaretçilerle paylaştı. Özellikle gittikçe kullanım alanı genişleyen polyester ve karışım elyafın iplik üretiminde çalışma konforunu artıran Karbon Takviyeli Apron CTA en dikkat çekici ürünler arasında yer aldı. Ayrıca RC-751 ve RC-851 serisi iplik manşonları da üstün performansları ile oldukça rekabetçi ve dayanıklı olduklarını gösterdi. Kompakt iplik üretiminde kullanılan Asteks delikli apronlarının yanı sıra, kullanım ihtiyaçlarına paralel geliştirilen üstün OPS/Performans-SS serisi apronlar da tekstil profesyonellerinin ve karar alıcıların beğenisini kazandı. Tekstil endüstrisinde moda ve maliyet ekseninde önemli dönüşümler yaşandığını ifade eden Sabri İlknur, özellikle geri dönüşümlü, sentetik ve selülozik elyafa olan talebin sürekli artış gösterdiğini söyledi. “Artan talep nedeniyle iplik üreticileri de bu yöne ağırlık veriyor” diyen İlknur, sözlerini şöyle sürdürdü; “Tekstil endüstrisi kendisini daha sürdürülebilir hale getiren bir dönüşüm yaşıyor. Gerek doğal kaynakların korunması ve optimum düzeyde kullanılması, gerekse geri dönüştürülmüş liflerin üretime tekrar kazandırılması endüstrisinin vizyonu yön veriyor. Bu nedenle iplik üreticilerinin yatırım tercihleri de değişiyor ve buna uygun çözümler arıyorlar. Asteks olarak eğirme süreci için gerekli olan bütün apron ve manşon çeşitlerine sahibiz ve fiyat/performans açısından bu rekabetçi ürünlerimizi hızlı bir şekilde tedarik edebiliyoruz. En zorlu ve kirli koşullardaki çalışmalar için bile ideal çözümlerimizle iplik üreticilerine katma değer sağlıyoruz.”

401-SF&M manşon rektefiye makinesi başarısını ispatladı

%100 Türk sermayeli ve kendi Ar-Ge süreçlerine ve mühendislerine sahip olan Asteks, yenilikler konusunda oldukça iddialı bir konumda bulunuyor. Firmanın Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 401-SF&M manşon rektefiye makinesi pazar taleplerini dikkate alan sade konsepti, kullanım kolaylığı, yüksek otomasyon kabiliyeti ve yatırım avantajıyla ciddi bir iş potansiyeli oluşturdu. 401-SF&M’nin uzun yıllar sahadaki çalışmalar baz alınarak, tekstil endüstrisinin talepleri doğrultusunda geliştirildiğini söyleyen Sabri İlknur, şu detayları paylaştı; “Aslında tek bir makine konsepti içinde iki ayrı makine bulunuyor. Bir tarafında tam otomatik olarak iplik ve fitil manşonları taşlama işlemi gerçekleşirken diğer tarafta eş zamanlı olarak, müstakil çalışma özelliği ile cer ve penye manşonlarının taşlama işlemi yapılabiliyor. Makine iki farklı manşon taşlama işini yapmanın yanı sıra, yüksek otomasyon özellikleriyle donatıldı. Diğer makinelerde manşon besleme manuel olarak tek tek dizilerek yapılırken, 401-SF&M’de manşonların hazne içine dökülmesi besleme için yeterlidir. Çalışma sistematiği de ciddi yenilikler barındırıyor. Manşonların lazer ölçüm sistemi ile dış çapları ölçülür, belirlenen ölçü dışındakiler ayrılır. Bu işlem taşlama öncesi gerçekleştirildiği için makinenin taşlama verimi hiç etkilenmez. Daha sonra makine otomatik olarak girilen veriler ışığında manşonları taşlar. Bu işlem sırasında operatörün makine başında beklemesine gerek olan ihtiyaç ortadan kaldırılarak, farklı işlerle ilgilenmesine olanak sağlar. Bu ise işletme verimliliği için artı değer anlamına gelir. Bütün süreçle eş zamanlı olarak, makinenin diğer tarafında dar taşlama sistemi ile cer makinesi manşonlarının taşlama işlemi gerçekleşir.”

401-SF&M’nin yaratıcıları özel bir törenle onurlandırıldı

Asteks’in Uluslararası Tekstil Makineleri 2022 fuarında sergilediği ve geçtiğimiz dönem pazarın en çok satan prestijli ürünleri arasında yer almayı başaran 401-SF&M manşon rektefiye makinesinin geliştiricisi için fuarda özel bir tören düzenlendi. Asteks’in mühendis ve teknisyenlerden oluşan Ar-Ge ekibinin bir ürünü olan çözümün geliştirilmesinde değerli katkılarından dolayı, teknik ekibin başındaki Asteks Teknik Müdürü Selahattin Budak’a Asteks Başarı Plaketi takdim edildi. Törende konuşan Sabri İlknur; “Güçlü sektörel geçmişi ve teknik bilgisi ile Selahattin Bey, öncelikle bu makineyi hayal etti ve sonra ekibimizle birlikte gerçeğe dönüştürdü. Onun şahsında bütün ekibimizi tebrik ediyorum. Asteks yaratıcılığa ve geliştirmeye açık bir firma olarak, elde edilen başarıları da ödüllendirmeye değer vermektedir.”