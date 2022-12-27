Ges Endüstriyel Elektronik, sürdürülebilir büyümeyi hedefliyor

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Ges Endüstriyel Elektronik, çalıştığı sektöre katma değer kazandıracak verimliliği arttıracak enerji ve sarf malzeme tasarrufu yaptıracak elektromekanik sistemleri üretiyor. Firma olarak imalat ve satış sonrası hizmetlerde sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini vurgulayan Ges Endüstriyel Elektronik Pazarlama Müdürü Emre Gürel, yeni dönemle ilgili çalışmaları hakkında sorularımızı cevaplandırdı.

Sizi sektörde farklı kılan özellikleriniz nelerdir? Hangi ürünlerinizle ön plana çıkıyorsunuz?

“Bizi sektörde farklı kılan özellikler tekstil sektörünü ve sektörün ihtiyaçlarını çok iyi bilmemiz, imalat kalitemiz ve satış sonrası hizmetlerimiz. Şu an tekstil sektörüne yeni kazandırdığımız “GES GCSU 02 Kimyasal Püskürtme Sistemi ” ki bu sistem ram ve kurutmalarda konvansiyonel tekneden apre yapma sistemine göre enerjiden ortalama % 70 tasarruf, kimyasaldan da ortalama %20 – %30 arasında tasarruf sağlamaktadır.

GTM09 Kumaş Rutubet Kontrol Sistemi, GHTMC02 + GHTM 02 Kumaş Baca Nem Kontrol Sistemi, MD04 ve MD05 Metal Dedektörleri, GMTRÇ02 Kumaş Rutubet Kontrollü Kumaş Nemlendirme Sistemi, GHMFC02 Kumaş Termo Fikse Kontrol Sistemi, HGM02 ve HGM05 Seyyar Kumaş, İplik, Pamuk Balya Rutubet Ölçe Sistemi.

Sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüşüm sizin için ne ifade ediyor?

“Sürdürülebilirlik bir firmanın yaptığı işlerin devamı açısından olması gereken önemli bir faktördür. Bu Sürdürülebilirliği sağlamak için de Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyona gerekli önemi vermek lazım. Tabiki bu işlerin merkezinde de kaliteli ve konusunda yetişmiş insan faktörünün önemi çok büyüktür. Bu yüzden şirket içi eğitimlere büyük önem veriyoruz. İnsanoğlunun Allah’ın bize sağladığı nimetleri israf etmeden ve atıklarıyla çevreye zarar vermeden yaşamını sürdürmesi gelecek nesiller için çok önemlidir. Zaten biz de firma olarak yaptığımız sistemlerle yukarıda belirttiğimiz gibi enerjiden %70’lere varan kimyasallardan % 30’lara varan verimlilik açısından makinaların verimliliğini % 50 daha arttıran, zamandan % 20 ile % 30 arasında tasarruf ettiren özetle yukarıdaki yararları sağlayan sistemler üreterek büyük bir çevre duyarlılığı hassasiyeti ile daha temiz ve yaşanılabilir bir dünyayı gelecek nesillere bırakmak için büyük bir özveri ile çalışıyoruz.”

2022 yılını firmanız ve sektör açısından değerlendirebilir misiniz?

“2022 yılının 1. Dönemi tekstil ve tekstil makina sektörü açısından çok iyi geçti. Fakat 2. Dönemden sonra Avrupa’daki müşterilerin alımları kısıtlamasından doları ve enerji fiyatlarına gelen zamlardan dolayı tekstil sektörü ve boyahanelerin kapasiteleri düştü. Fakat enerji maliyetlerinin artmasına bağlı olarak tekstil üretici firmalarının tasarruf bilinci gelişti bu da bize olan talebi arttırdı. Buna bağlı olarak bizim imalat kapasitemiz 2021’e göre % 100 daha artış gösterdi.”

2023 yılı hedefleriniz ve beklentileriniz nelerdir?

“2023 hedefimiz; Yukarıda belirttiğimiz sistemlere yenilerini ekleyerek tekstil sektörünün gelişimini faydalı olmak aynı zamanda yurt içinden ve yurt dışından gelen talepleri karşılayabilmek için personel sayımızı ve makina ve ekipman kapasitemizi % 100 arttırmak.”

Dünyadaki siyasi, ekonomik ve enerji piyasasındaki gelişmeleri dikkate alarak değerlendirecek olursanız, sektör ve ülke açısından önümüzdeki süreç hakkında neler söylemek istersiniz?

“İnanıyorum ki Türkiye önümüzdeki dönem bölgenin ve dünyanın yükselen değeri olacaktır. Hükümetin yenilenebilir enerji kaynaklarına teşvikinden ve yer altı enerji kaynaklarının çıkarılmasına verdiği önemden dolayı elektrik ve enerjide dışa bağımlılığımız oldukça azalacaktır. Buna bağlı olarak zaten iyi olan teknik altyapımız sayesinde tekstil sektörü ve tekstil makina sektörü büyük atılımlar yapacaktır.”