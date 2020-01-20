Twist’den renkli ve sıra dışı bir dünya

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Özgür ve özgün tarzını eklektik tasarımlarda buluşturan Twist, yeni mevsime olan sevgisini renkli ve sıra dışı dünyasıyla yansıtıyor. Başrolde enerjik renklerin ve farklı materyallerin bulunduğu koleksiyon seyyah ruhlulara selam veriyor!

Etkisini göstermeye başlayan mevsimin yeni havası, Twist Pre-Spring 2020 Koleksiyonu’nda buluşuyor. Aksesuar oyunlarıyla uyumu yakalayan yeni nesil koleksiyon, cool tarzıyla Twister’ların radarına takılıyor.

İlk bakışta farklı desen ve renk uyumuyla sıra dışı bir görünüm yaratan parçalar bu mevsimde kendi içinde bir matematiğe sahip! Soyut desenlerden ödün vermeyen trençkot ve buna eşlik eden pantolonlar, sneaker’larla kombinlenerek kamuflaj etkisini şehre taşıyor. Mesaj içeren sloganlı t-shirt ve sweatshirt’ler çizgisinden ödün vermeyen midi boy eteklerle bir araya gelerek dinamik bir hava katıyor. Batik desenlerin hakimiyetindeki tasarımlar, yağmurlu anlara eşlik edecek elektrik mavisi bir yağmurlukla ters köşe stilinizi yansıtmaya birebir.

Gece gündüz döngüsüne sağlam adımlarla uyum sağlayan baştan aşağıya boncuk işlemeli ekru elbise, romantikten yana kullandığı oyunu koyu yeşil bir parka ile bir araya getirerek günün her anına eşlik ediyor. Farklı kumaş materyallerinin bir araya geldiği ceketler çizgi, triko ve teknik kumaşlarla rock-chic görünümüne bir doz farklılık katıyor. Bu parçaya eşlik edecek saten etek veya çiçek motifli elbise ve eteklerse farklı olmayı sevenlerin gardırobunda ışıldayan bir parça olarak yerini almaya hazırlanıyor.

Bitmeyen enerjiyi yansıtmaya birebir turuncular, pembeler, tarçınlar ve yeşilin tonları mevsimin öne çıkan renkleri arasında. Metalik etkili gümüş ve mavilerse gündüzden geceye parlayan bir etkiye sahip.

Boncuk, payet ve metalik etkili çantalar 7/24 renkli aksesuar sevenler kulübüne giriş biletini elinde tutarken ‘’asla vazgeçmem’’ dediğiniz yeni nesil sneaker’lar parlak ve fosfor detaylarıyla tüm renkli dünyasını yansıtıyor. Topuk sesleriyle bakışları üstünüze çekecek rock’n roll ruhlu topuklu sandaletlerle geceye adım atarken, sokaklardan sahile açılan flip-flop’lar konforu bir arada sunuyor. Renkli boncuklardan yana oyunu kullanmak istiyorsan sloganlı veya gold detaylı kolye küpe ikilemiyse son bir dokunuş ile kombini tamamlıyor.

Sokağın özgür ruhu Twist Pre-Spring 2020 Koleksiyonu, renklerin dünyasını yanına alarak sizi yepyeni keşiflere doğru yola çıkarıyor.