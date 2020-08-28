İşbir Sentetik “İkinci 500 Sanayi Kuruluşunda İlk 20” de

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ŞBİR SENTETİK “İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞUNDA İLK 20’DE”

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi kuruluşlarının 2019 yılı verileri üzerinden yaptığı “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan verilere göre, 2019 yılında İSO İkinci 500 şirketin, üretim satışları yüzde 14,2 oranında artarak 137,5 milyar TL’den 157 milyar TL’ye yükseldi. İşbir Holding şirketlerinden ikisi, “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2019 araştırmasında en büyük kuruluşlar arasında yerini aldı. Araştırmada, üretimden satış büyüklüğüne göre İşbir Sentetik 19’uncu sırada iken İşbir Sünger 232’inci sırada bulunuyor.

Türkiye’nin ilk sentetik dokuma firmalarından biri olan, teknik tekstiller ve endüstriyel ambalajlama alanlarında faaliyet gösteren İşbir Sentetik, üretiminin yüzde 70’ini ihraç ediyor. Aynı zamanda, son 4 yılda kapasitesini iki katına çıkararak, yıllık 48.000 ton üretim kapasitesine ulaştı. Modern teknoloji ile dünya standartlarında üretim yapan İşbir Sünger ise, 3000’i aşkın müşteriye hizmet vererek yurtiçinde sektörün başrol oyuncularından biri olmayı sürdürüyor.

ÜRETİMİN ÖNEMLİ KISMI DIŞ PAZARLARA YAPILIYOR

Dünya ticaretinde korumacılık ve yavaşlamanın, KOBİ’lerin küresel değer ve tedarik zincirlerine katılımını zorlaştırdığı bir yıl olan 2019 yılındaki bu artış, 2017’deki yüzde 30,9 ve 2018’deki yüzde 27,8’lik artışlarla kıyaslandığında, üretimden satışlardaki büyüme performansının yavaşladığına işaret etti. Söz konusu bu oran aynı zamanda son üç yılın en düşük artışı olarak dikkat çekti. 2019 yılında dünya ekonomisinde görülen yavaşlama, Türkiye’deki KOBİ’leri de doğrudan ve dolaylı olarak olumsuz etkiledi. Türk KOBİ’leri, büyük şirketlere kıyasla bu yavaşlamadan daha çok etkilense de İSO İkinci 500’de yer alan şirketler, ihracatını yüzde 9,4 oranında artırdı. İSO İkinci 500 arasındaki 463 şirket, üretimlerinin önemli bir kısmını dış pazarlara da yapıyor.