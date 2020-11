Tommy Hilfiger çevreye destek için küresel tasarım kampanyası başlattı

Paylaş

Markanın yirmi dört dostunun TOMMY HILFIGER tasarımcılarıyla sanal 3D tasarım oturumlarında bir araya gelerek kendi dokunuşlarını kattığı özelleştirilmiş parçalar, World Wildlife Fund’ı desteklemek amacıyla açık artırmayla satılacak.

Tommy Hilfiger, markanın dostları tarafından yenilikçi 3D tasarım araçları kullanılarak dijital ortamda tasarlanan 24 tişörtün satılacağı bir açık artırmaya ev sahipliği yapacak. Tişörtlerin satışından elde edilecek tüm gelirler, World Wildlife Fund’ın su koruyuculuğu programına bağışlanacak. 3D tasarım etkinliği, markanın hiçbir şeyi israf etmeyen ve herkesi kucaklayan daha iyi bir geleceği şekillendirmek için kolektif hareket etmenin gücünü açığa çıkarmak ve küresel kreatif topluluğa ilham vermek amacıyla başlattığı “Moving Forward Together” (Birlikte İleriye) girişimi kapsamında düzenleniyor. 23 Ekim 2020 günü catawiki.com sitesinde başlayacak açık artırma 10 gün devam edecek.

Markanın 24 dostundan her biri, tasarımcı Tommy Hilfiger kendi adını taşıyan markasını kurduğundan beri ona ilham kaynağı olan moda, müzik, sanat, eğlence ve spor (F.A.M.E.S.) dünyaları içinde farklı kültürlerden geliyor. “Moving Forward Together” (Birlikte İleriye) girişiminin öncüleri ve savunucuları niteliğindeki marka elçileri, 3D tasarım yolculuğuna kendi benzersiz ilgi alanlarını, tutkularını ve bakış açılarını kattılar.

TOMMY HILFIGER MARKA ELÇİLERİ

Marka elçilerinden Michaela DePrince, savaşın ortasında doğup küçük yaşta yetim kalma ve tüm zorlukları aşıp milyonlara ilham kaynağı olma yolculuğunu sırtında “I rise” mesajı taşıyan kısa bir tişört tasarımına yansıttı. “Birlikte ilerlemek bana umut, güç ve sevgi mesajını yaymak için fırsatlar yaratmayı ifade ediyor” diyen DePrince’in tasarımı, ayrıca evlat edildiğinde yanlış kaydedilen ve aslında 22 Haziran olan gerçek doğum gününü simgesi olarak 22 sayısını içeriyor. Böylece kendi benzersiz yaşam öyküsünü de kararlı bir şekilde kucaklayan DePrince, sözlerine şöyle devam ediyor: “Daha iyi bir dünyanın mümkün olabileceğine inanma umudu, değişim yaratmak için ihtiyacımız olan güç ve birbirimizi sevebilmek, yeni bir dünyanın temellerini oluşturacak.”

Birbirimizi sevgi, mutluluk ve pozitiflikle kucaklayarak fark yaratabileceğimizi hatırlatma niteliğindeki “Only love can truly save the world” (Dünyayı ancak sevgi kurtarabilir) mesajının sırtında yer aldığı bol bir tişört tasarlayan Jasmine Sanders, şunları söyledi: “Birlikte ilerlemek, rahatsız edebilecek konuşmalarla başlar, herkesin hareket noktasını da ancak böyle anlayabiliriz. Bu değişim kendi evinizde başlar, sonra mahallenizde ve toplumunuzda. Herkesi kapsayacak pozitif değişiklikler yaratmak için birlikte çalışmayı öğrenebiliriz.”

Sırtında BLM harflerinin yer aldığı bir gömlek tasarlayan ve yıl boyu desteklediği Black Lives Matter hareketinin savunuculuğunu daha da ileriye taşıyan Dilone da şöyle konuştu: “Birlikte ilerlemek, benzersiz farklılıklarımızı kutlamak ve ortak noktalarımızla birbirimize bağlanmak demek bana göre. Her birimiz, sevmek ve sevilmek isteyen kusurlu insanlarız.”

TOMMY HILFIGER Sürdürebilirlik Girişimi

Moving Forward Together kampanyasına katılan F.A.M.E.S. elçilerinin tam listesi şöyle: Paolo Stella, Haifa Beseisso, Pietro Boselli, Kendall Harrison, Michaela DePrince, Alton Mason, Calle y Poche, James Turlington, Audrey Hilfiger, Neels Visser, Meida Damayanti, Halima, Hwasa, Kit Butler, Dilone, Soo Joo Park, Jasmine Sanders, Zhao Lei, Yoshi, Dadju, Ralph Souffrant, Axel Witsel, Leonello Borghi ve Geron McKinley.

TOMMY HILFIGER’ın Hiçbir Şeyi İsraf Etmeyen ve Herkesi Kucaklayan moda yaratma hedefli sürdürülebilirlik vizyonundan ilham alan F.A.M.E.S. elçileri, markanın tekstil atıklarını önlemeye yönelik yenilikçi online 3D tasarım araçlarını kullanarak 24 stili özelleştirdi. Her katılımcı, yenilikçi 3D tasarım yazılımının nasıl kullanılacağını öğrenmek için STITCH Design Lab’den bire bir sanal eğitim aldı.

STITCH, her ölçekte 3D tasarımına imkân vermeye ve sektörde dijital modanın gücünü açığa çıkarmaya odaklı PVH inovasyon kuluçka merkezi kapsamında yer alıyor. Yazılım mühendisleri, 3D tasarım uzmanları ve dönüşüm uzmanlarından oluşan bu ekip, 2018’den bu yana Tommy Hilfiger’ın değer zinciri boyunca yeni dijitalleşme fırsatları yaratmasına yardımcı olmak için benzersiz eğitimler, atölye çalışmaları ve araçlar sunmaya devam ediyor. Markanın 24 dostu, stillerin özelleştirilmesinden 3D ürün görsellerinin render edilmesine kadar uçtan uca 3D tasarım deneyimi yaşadı.

Tasarımcılardan bazıları, TOMMY HILFIGER’ın YouTube kanalında 21 Ekim 2020’den beri yayımlanan bir dizi YouTube videosunda rol alıyor ve World Wildlife Fund’ı su koruyuculuğu programını desteklemek için düzenlenen açık artırmaya uzanan 3D tasarım sürecini anlatıyor.

TOMMY HİLLFEGER SU KITLIĞI SORUNUNA DİKKAT ÇEKİYOR

Tommy Hilfiger, 2013 yılından bu yana giderek ciddileşen su kıtlığı sorununu ele almaya devam ediyor. Tommy Hilfiger’ın World Wildlife Fund ile ortaklaşa hazırladığı uzun vadeli strateji, üretim tesislerinde daha sürdürülebilir su uygulamaları geliştirilmesine ve diğer işletmeler, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve su havzalarını paylaşan topluluklar arasında kolektif çalışmaların desteklenmesine odaklanıyor. Tommy Hilfiger ve World Wildlife Fund’ın su koruyuculuğu programları halen şu bölgelerde yürütülüyor: Çin’de Taihu Irmağı, Vietnam’da Mekong Irmağı havzası ve Türkiye’de Büyük Menderes nehri havzası.