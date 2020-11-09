SPGPrints ve Menderes Tekstil arasında yenilikçi ortaklık

Avrupa’nın en büyük dikey tam entegre tekstil fabrikası olan Menderes Tekstil, SPGPrints’in önemli bir müşterisi. Ancak, her iki şirket de rotasyon film baskısında yeniliği hedefledikleri için, Menderes Tekstil ve SPGPrints arasındaki ortaklık bir şirket ve müşteri olmanın ilerisinde. Geniş ufuklu olmak ve yeni şeyleri denemeye istekli olmak, bu ilerleme için çok önemli. Menderes Tekstil bu yüzden SPGPrints’in yeni OrtaScreen™ şablonlarını denedi ve kullanmaya başladı

MENDERES TEKSTİL, ROTASYON FİLM BASKISINDA GÜVENİLİR ORTAK

1983 yılında kurulan Menderes Tekstil, tekstil baskısında 30 yılı aşkın deneyime sahip. Ev tekstili alanında dünya lideri olan şirket, ağırlıklı olarak baskılı ve boyalı yatak çarşafları ve gömleklik kumaşlarda Avrupa pazarındaki devlere ev tekstili ürünlerinin onaylı tedarikçisidir. Menderes Tekstil baskı alanındaki yeniliklere her zaman ilgilidir. Bu nedenle SPGPrints ile olan ortaklıklarına özel bir önem veriyor. Bu özen karşılıklı. Menderes Tekstil gibi bir ortakla SPGPrints, OrtaScreen™ dahil olmak üzere her zaman yeni ürünleri ve teknolojileri test etme imkanına sahip.

ORTASCREEN™ BASKI ŞABLONLARININ TANITIMI

SPGPrints 1963’te rotasyon film baskı şablonlarını icat ettiğinden beri, baskı kalitesini her zaman daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için şablonları tekrar tekrar yeniden keşfediyor. Tasarımlarda genelde dikey yönlü yarım tonlar ve şeritler kullanılıyor. Bu tasarımların geleneksel rotasyon şablonları ile basılması, istenmeyen muarelere neden olabilir. OrtaScreen™ muarenin yeniden keşfedilen şablon meş yapısı sayesinde bu sorun giderilebilir. Deliklerin kare şekilleri olması, altıgen yapıdaki şablonlardaki 3 yerine 4 köprüyü birleştiriyor. OrtaScreen™, bitişik delik patlarının birlikte ilerlemesinin ve tekstil alt tabakasını kolayca örtmesini sağlayan üç boyutlu bir yüzey yapısına sahiptir. Bu özellik, yüksek kenar keskinliğine sahip geometrik desenler ve yarı tonlu tasarımların basılmalarını sağlayarak rakipsiz bir baskı kalitesi eldesine imkan tanır. Ayrıca geniş yüzey baskısı da yeni bir seviyeye taşınmaktadır. Bu, en zorlu tasarımları en yüksek kalitede elde etmek için mevcut en iyi teknolojidir.

ORTASCREENTM’İN POZİTİF ETKİSİ

Menderes Tekstil bir süredir yeni OrtaScreen™‘i kullanıyor. Bu şablon daha önce kullanılmış olan NovaScreen®’in yerini büyük ölçüde aldı. Her iki şablon tipi arasındaki fark özellikle basılı yarım tonlarda ve geometride görülmekte. OrtaScreen™, Menderes Tekstil’in bu zorlu tasarım baskılarını yapmasına yardımcı oluyor.