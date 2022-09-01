Tekstil sektörü katma değerli ihracatı artıracak

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İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Tekstil sektörü olarak katma değerli ihracatımızı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Katma değerli ihracatta en kritik nokta tasarım. Tasarım ve yenilikçi fikirler için yarışmamız büyük önem taşıyor” dedi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından 15 yıldır gerçekleştirilen Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması, bu yıl ‘Futuretex İstanbul’ adı altında devam edecek. Futuretex markası altında “FutureBase International” ve ‘FutureTech’ olarak iki ayrı yarışma gerçekleştirilecek. Tekstil sektöründeki yeteneklerin yarışacağı ödüllü tasarım yarışmasında; FutureBase’de yarışma koçluğunu tasarımcı Tuvana Büyükçınar, FutureTech’te ise tasarımcı Özlem Süer gerçekleştirecek. Katma değer ve yenilikçi fikirler için büyük önem taşıyan yarışmanın 2. jüri değerlendirmesi gerçekleştirildi.

YURT DIŞINDA EĞİTİM FIRSATI

Yarışmayı değerlendiren Ahmet Öksüz, “İTHİB olarak Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle düzenlediğimiz yarışmalarımızla birçok gencimizi sektörümüze kazandırdık. Tasarımın altını çizmek için yarışmalarımıza başlamıştık. Bu sene yarışmamızda bir değişiklik gerçekleştirdik. Futuretex markası altında FutureBase ve FutureTech olarak 2 ayrı yarışma yapıyoruz. Yarı final seçimlerimizi gerçekleştirdik. Her iki yarışmada finale kalan tasarımcılarımızı seçtik. FutureBase yarışmamızda birinciye 200 bin TL, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye 100 bin TL ödülümüz var. Yarışmada ilk üçe kalanlara yurt dışı eğitim imkanı sağlıyoruz. Ayrıca yabancı dil eğitimi, fuar ziyaretleri gibi ödüller de sunuyoruz. FutureTech yarışmamızda ise birinci 200 bin TL, ikinci 150 bin TL, üçüncü 100 bin TL ödülün sahibi olacak” dedi.

TÜRK TEKSTİLİ DÜNYAYA TANITILIYOR

Yarışmalara Türkiye’nin ihracatının artması amacıyla başladıklarını söyleyen İTHİB Başkan Yardımcısı ve Jüri Başkanı Fatih Bilici şunları aktardı: “Öğrencilerin, çalışanların, akademisyenlerin katkılarıyla yarışmamızı her sene daha iyi hale getiriyoruz. Genç tasarımcılar bu yarışmalar sayesinde güzel kazanımlar elde ediyorlar. Yetişen bu gençlerimizin hepsi iyi markalarda çalışıyorlar. Yarışmamıza uluslararası katılım sağlanabilmesi sayesinde de yabancı yarışmacılar kendi ülkelerinde Türkiye’nin bilinirliğini artırıyor. Bu sayede Türk tekstil sektörünü dünyaya daha çok tanıtmış oluyoruz.”