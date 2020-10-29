Sektörden nitelikli insan gücüne destek

Üniversite sınavında Tekstil Mühendisliği bölümünü tercih eden öğrenciler için asgari ücrete kadar burs ve iş garantisi fırsatı bu yıl da sürüyor. YÖK ile Tekstil – Hazır giyim İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) iş birliğiyle 2019 yılında imzalanan proje, gençlerin geleceğini garanti altına alıyor. Proje sayesinde 2019 yılında öğrencilerin akın ettiği Tekstil Mühendisliği bölümünde puanlar yaklaşık 100 puan artarken, bölümün doluluk oranı yüzde 42’den 92’ye çıktı. Tercih edilme oranında yüzde 208 artış saptanan bölümde, 9 üniversitenin kontenjanları da yüzde 100 doluluğa ulaştı.

GENÇLER İÇİN GELECEK KAYGISI ORTADAN KALKIYOR

Sektörün pozitif değişimi adına atılan bu büyük adım için İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: “Sektörümüzün nitelikli insan gücüne duyduğu ihtiyacın farkında olarak başlattığımız ‘Tercihim Tekstil Mühendisliği’ projesi geçen yıl çok başarılı bir şekilde sonuçlandı. Üniversite sınavına giren öğrencilere sunduğumuz proje ile ilk 5 tercihinden biri Tekstil Mühendisliği olan ve sıralaması ilk 20 binde bulunan öğrencilere asgari ücret tutarında burs verdik. 20–50 bin arasında olanlar net asgari ücretin yüzde 70’i, 50- 80 bin arasındaki öğrenciler ise net asgari ücretin yüzde 50’si tutarında karşılıksız burs imkânından yararlandı. Ülkemizin en büyük ikinci ihracatçı sektörleri olarak öğrencilerin okul hayatı boyunca sadece eğitimlerine odaklanmalarını ve olabilecek en donanımlı şekilde bölümlerinden mezun olmalarını arzu ediyoruz” dedi.