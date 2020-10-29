Türk moda endüstrisi, pandemiye rağmen ihracata tam gaz devam

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Fiziki fuarların, sektörel ticaret heyetlerinin yapılamadığı, seyahatlerin kısıtlandığı Pandemi sürecinde ihracatçılar dijital pazarlamaya yoğunlaştı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, yıllık 20 milyar dolar konfeksiyon ürünleri ithal eden Hollanda’nın ithalatından Türk konfeksiyon sektörünün 2 milyar dolar pay alması için 27-28 Ekim 2020 tarihlerinde AegeanHasApparel Projesi’yle Hollandalı ve çevre ülkelerden alıcılarla dijital ortamda buluşuyor.

EHKİB pandemi sürecinde ikinci dijital pazarlama etkinliğinde, Türk moda endüstrisini, en büyük ihraç pazarı Avrupalı alıcılarla “EHKİB Uluslararası Tanıtım Stratejisi ve Marka Oluşturma” Projesinde bir araya getiriyor.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, EHKİB Uluslararası Tanıtım Stratejisi ve Marka Oluşturma – AHA (AegeanHasApparel) Projesi’nin ilk etkinliğini Türk hazırgiyim sektörünün 2020 yılının Ocak – Eylül döneminde yüzde 13’lük ihracat artış hızı yakalayarak, 925 milyon dolar konfeksiyon ürünleri ihraç ettiği Hollanda ile başlatma kararı aldıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ürünleri ihracatının 2020 yılının Ocak – Eylül döneminde ortaya koyduğu performans karşılığında 12 milyar 123 milyon dolar ihracata imza attığını bilgisini veren Sertbaş, “EHKİB olarak, 2020 yılının 9 aylık döneminde Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatına 946 milyon dolar katkı sağladık. Hollanda’ya yaptığımız ihracat ise; yüzde 27’lik artışla 84 milyon dolara yükseldi. 2019 yılında en fazla ihracat yaptığımız 4. Ülke konumundayken, 2020 yılında en fazla ihracat yaptığımız 3. Ülke konumuna yükseldi. Yıllık 20 milyar dolar konfeksiyon ürünleri ithal eden Hollanda’ya ihracatımızın daha da artması için 25 firmamızla verimli bir dijital ticaret heyeti gerçekleştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Seyfeli: “Hollanda’ya konfeksiyon ihracatımızı 2 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz”

EHKİB Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli ise; Ege Bölgesi’nin hazır giyim sektörünü uluslararası boyutta tanıtmak amacıyla tanıtım stratejisi belirlemek ve çeşitli platformlarda tanıtımlarını gerçekleştirmek amacıyla “EHKİB Uluslararası Tanıtım Stratejisi ve Marka Oluşturma” projesine başladıklarını, Sanal Heyete yabancı alıcıların getirilmesi ve heyetin dış pazarlarda tanıtımı kapsamında geçmiş yıllarda da işbirliği yaptıkları Hollanda’da bulunan ve sektördeki en büyük danışmanlık firmaları arasında yer alan Fashion United firmasıyla çalıştıklarını, AHA markasını kurguladıklarını ve marka tescil başvurusu yaptıklarını ifade etti.

Proje kapsamında www.aegeanhasapparel.com isimli bir websitesi oluşturduklarını, instagram ve linkedin hesapları açılarak haftada belirli günlerde paylaşımlar yaptıkları bilgisini paylaşan Seyfeli, “2018 ve 2019 yıllarında Hollanda Sektörel Ticaret Heyetlerini fiziki ortamda düzenlemiştik. Bu kez pandemi nedeniyle sanal ortamda 25 EİB üretici/ihracatçı firmanın katılımıyla 27-28 Ekim 2020 tarihlerinde dijital platform üzerinden gerçekleşecek. Katılımcı firmalarımızın 2 gün boyunca Hollanda ve çevre ülkelerden gelecek alıcılarla sanal ortamda görüşmeler gerçekleştirerek pazar paylarının artmasını hedefliyoruz. Yıllık 20 milyar dolar hazırgiyim ürünleri ithalatı yapan Hollanda’nın ithalatında yüzde 6,8 olan payımızı yüzde 10’a çıkararak ihracatımızı 2 milyar dolar seviyesine taşımak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 15 Temmuz – 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşen Global Apparel Sourcing Expo dijital fuarına 30 üyesinin katılımına destek olmuştu.